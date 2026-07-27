Viral Video: जनरल डब्यात सीटवरून राडा! एकामेकींच्या जिंझ्या धरत केली फ्री स्टाईल हाणामारी; Video Viral

सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या माहितीनुसार, ही घटना दिल्लीहून बिहारकडे जाणाऱ्या एका रेल्वेच्या जनरल डब्यात घडल्याचे सांगितले जात आहे. प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या डब्यात प्रत्येकजण थोडीफार जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याचवेळी एका महिलेने दुसऱ्या प्रवाशाला थोडे सरकून बसण्याची विनंती केली. सुरुवातीला हा साधा संवाद वाटत असला, तरी काही क्षणांतच वातावरण बदलले.
A video reportedly shows a heated argument inside the general coach of a train travelling from Delhi to Bihar. According to claims on social media, the dispute began when a woman politely asked another passenger to move a little so she could sit. The request was allegedly… pic.twitter.com/hLpWnvAYFn — SAFFRON LION (@SaffronlionX) July 27, 2026
विनंतीनंतर दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली. एकमेकांना उत्तर देताना आवाज चढला. त्यानंतर दोघींही एकामेकींचे केस धरत सीटवरुन खाली पडल्या.त्यांनतर एकीच्या अंगावर बसत फ्री स्टाईल भांडणाला सुरुवात केली. तिथल्या उपस्थितीत प्रवासीही त्या वादाकडे पाहू लागले. काही जणांनी दोघांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र परिस्थिती आणखी चिघळल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे.
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दरम्यान, वादाच्या भरात काही कठोर शब्द वापरले गेल्याचेही सोशल मीडियावर सांगितले जात आहे. त्यानंतर राग अनावर झाल्याने दोन्ही बाजूंतील प्रवासी एकमेकांसमोर उभे ठाकले. काही क्षणांतच हा वाद धक्काबुक्की आणि मारामारीपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे डब्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
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घटनेदरम्यान उपस्थित असलेल्या काही प्रवाशांनी मोबाईलमध्ये संपूर्ण प्रकाराचे चित्रीकरण केले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर होताच त्यावर हजारो प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. दरम्यान, हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असला तरी ही घटना नेमकी कोणत्या रेल्वेत आणि कोणत्या दिवशी घडली, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तसेच सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या घटनेकडे सावधपणे पाहण्याची गरज आहे.