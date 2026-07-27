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Viral Video: जनरल डब्यात सीटवरून राडा! एकामेकींच्या जिंझ्या धरत केली फ्री स्टाईल हाणामारी; Video Viral

Updated On: Jul 27, 2026 | 05:05 PM IST
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सारांश

Viral Video:भारतीय रेल्वेच्या जनरल डब्यात बसण्याच्या जागेवरून झालेला वाद हातघाईपर्यंत पोहोचल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावरील माहितीनुसार, ही घटना दिल्लीहून बिहारकडे जाणाऱ्या एका रेल्वेच्या जनरल डब्यात घडली.

General Train Coach Fight Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

General Train Coach Fight Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • भारतीय रेल्वेच्या जनरल डब्यातील गर्दी
  • एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल
  • एकामेकींचे केस धरत सीटवरुन खाली
General Train Coach Fight Viral Video: भारतीय रेल्वेच्या जनरल डब्यातील गर्दी हा काही नवीन विषय नाही. रोज हजारो प्रवासी कमी जागेत प्रवास करत असल्याने किरकोळ कारणांवरूनही वाद होण्याच्या घटना समोर येत असतात. सध्या अशाच एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, बसण्याच्या जागेवरून सुरू झालेला वाद काही क्षणांतच हातघाईपर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला जात आहे.

वाद नेमका कुठे झाला?

सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या माहितीनुसार, ही घटना दिल्लीहून बिहारकडे जाणाऱ्या एका रेल्वेच्या जनरल डब्यात घडल्याचे सांगितले जात आहे. प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या डब्यात प्रत्येकजण थोडीफार जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याचवेळी एका महिलेने दुसऱ्या प्रवाशाला थोडे सरकून बसण्याची विनंती केली. सुरुवातीला हा साधा संवाद वाटत असला, तरी काही क्षणांतच वातावरण बदलले.

किरकोळ कारणावरुन वाद

विनंतीनंतर दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली. एकमेकांना उत्तर देताना आवाज चढला. त्यानंतर दोघींही एकामेकींचे केस धरत सीटवरुन खाली पडल्या.त्यांनतर एकीच्या अंगावर बसत फ्री स्टाईल भांडणाला सुरुवात केली. तिथल्या उपस्थितीत प्रवासीही त्या वादाकडे पाहू लागले. काही जणांनी दोघांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र परिस्थिती आणखी चिघळल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे.

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काही क्षणांतच हा वाद धक्काबुक्की आणि मारामारीपर्यंत पोहोचला

दरम्यान, वादाच्या भरात काही कठोर शब्द वापरले गेल्याचेही सोशल मीडियावर सांगितले जात आहे. त्यानंतर राग अनावर झाल्याने दोन्ही बाजूंतील प्रवासी एकमेकांसमोर उभे ठाकले. काही क्षणांतच हा वाद धक्काबुक्की आणि मारामारीपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे डब्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

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मोबाईलमध्ये संपूर्ण प्रकाराचे चित्रीकरण

घटनेदरम्यान उपस्थित असलेल्या काही प्रवाशांनी मोबाईलमध्ये संपूर्ण प्रकाराचे चित्रीकरण केले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर होताच त्यावर हजारो प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. दरम्यान, हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असला तरी ही घटना नेमकी कोणत्या रेल्वेत आणि कोणत्या दिवशी घडली, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तसेच सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या घटनेकडे सावधपणे पाहण्याची गरज आहे.

 

Web Title: Fight over seat in general train coach escalates into physical brawl

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Published On: Jul 27, 2026 | 05:00 PM

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