Teaching Jobs Abroad After B.Ed: भारतात दरवर्षी अनेक विद्यार्थी बी.एडचे शिक्षण पूर्ण करतात. यातील अनेकजण सरकारी किंवा खाजगी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहतात. मात्र मर्यादित जागा आणि वाढती स्पर्धा यामुळे मोठ्या संख्येने शिक्षक नोकरीसाठी संघर्ष करताना दिसतात. परंतु अनेकांना हे माहित नाही की बी.एड. (B.Ed.) पदवीद्वारे भारतातच नव्हे तर परदेशातही नोकरी मिळवता येते.
ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर, कतार, सौदी अरेबिया, कझाकिस्तान, ब्रिटन आणि अमेरिका यासारख्या देशात प्रशिक्षित शिक्षकांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. विशेषत: ज्या शिक्षकांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व आहे, त्यांना या देशात उत्कृष्ट संधी मिळते.
भारतातून बी.एड केल्यानंतर जर तुम्हाला परदेशात शिक्षक व्हायचे असेल तर सर्व प्रथम तुम्हाला हे माहिती असणे आवश्यक आहे की बहुतांश देशात भारतीय पदवी थेट स्वीकारत नाहीत. तेथे तुम्हाला त्या देशातील मान्यताप्राप्त परीक्षा पास करणे आवश्यक आहे. तसेच या देशात तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेचे आणि प्रशिक्षणाचे मूल्यमापन केले जाते. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला येथील ‘IELTS’, ‘PTE Academic’ किंवा ‘TOEFL’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय भाषेच्या परीक्षा उत्तीर्ण कराव्या लागतात.
परदेशात शिक्षकांचे वेतन हे संबंधित देश, त्यांचा अनुभव, विषय आणि शाळेच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे असते. सामान्यता परदेशात २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत मासिक पगार मिळू शकतो. यासोबतच अनेक परदेशी शाळा केवळ पगारच देत नाहीत तर निवास व्यवस्था, आरोग्य विमा, येण्या-जाण्याचे हवाई तिकीट, व्हिसासाठी मदत आणि मुलांचे शिक्षण यांसारख्या अतिरक्त सुविधाही मोफत उपलब्ध करून देतात.
परदेशात शिक्षकाच्या नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवार ‘LinkedIn’, शाळांची अधिकृत संकेतस्थळे (Websites), आंतरराष्ट्रीय भरती संस्था (Recruitment Agencies), सरकारी जॉब पोर्टल आणि शिक्षक भरती मेळाव्यांची (Job Fairs) मदत घेऊ शकतात. तसेच अनेक परदेशी शाळा या भारतातही वेळोवेळी भरती मोहीम राबवतात, जिथे थेट मुलाखतीद्वारे नोकरी मिळवता येते.