IPL Final 2026: IPL 2026 च्या फायनलमध्ये रंगणार सुरांची मैफल! कैलाश खेर यांच्यासह दिग्गज गायक वाढवणार खेळाडूंचा उत्साह

आयपीएल २०२६ ची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आज, ३१ मे २०२६ रोजी, राजस्थान रॉयल्स बंगळूर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएलचा अंतिम सामना खेळला जाईल आणि चाहते तो पाहण्यासाठी प्रचंड उत्सुक आहेत. आरसीबी आणि जीटी यांच्यातील हा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल, जिथे या हंगामाचा विजेता निश्चित होईल. आरसीबी सलग दुसऱ्यांदा चॅम्पियन बनण्याचे ध्येय ठेवेल, तर गुजरात टायटन्स २०२२ मधील यशाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करेल. दोन्ही संघ जबरदस्त फॉर्मात आहेत.
या वेळी अखेरीस ट्रॉफी कोण जिंकणार हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. अंतिम सामन्यापूर्वी, आयपीएल २०२६ च्या समारोप सोहळ्यात खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक भारतीय कलाकार शानदार सादरीकरण करताना दिसतील. चला तर मग जाणून घेऊया की आयपीएल २०२६ च्या समारोप सोहळ्यात कोणते गायक आपल्या आवाजाची जादू पसरवताना दिसतील.
प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर आयपीएल २०२६ च्या समारोप सोहळ्यात आपल्या दमदार आवाजाची जादू पसरवताना दिसणार आहेत. ते समारोप सोहळ्याची दणक्यात सुरुवात करण्यास सज्ज झाले आहेत. त्यांचा जोशपूर्ण आवाज खेळाडूंना ऊर्जा देताना दिसेल, ज्यामुळे त्यांचे चाहते प्रचंड उत्सुक आहेत. कैलाश खेर यांचा आवाज नैसर्गिकरित्या लोकांची मने उत्साहाने भरून टाकतो. चाहते आयपीएलच्या समारोप सोहळ्यातील कैलाश खेर यांच्या सादरीकरणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
कैलाश खेर यांच्या व्यतिरिक्त, गुजराती गायक अरविंद वेगडा देखील आयपीएल २०२६ च्या समारोप सोहळ्यात आपल्या आवाजाची जादू दाखवताना दिसतील. ‘जबरा फॅन’ आणि ‘भला मोरी रामा’ यांसारख्या गाण्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले गायक अरविंद वेगडा यांनी अनेक हिट गाणी दिली असून ते गुजराती चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय गायकांपैकी एक आहेत.
अरविंद वेगडा यांच्या व्यतिरिक्त, देवंशी शाह देखील समारोप सोहळ्यात सादरीकरण करणार आहेत. देवंशी यादेखील एक गुजराती लोकगायिका असून त्यांनी अनेक रिॲलिटी शोमध्ये सादरीकरण केले आहे.
अंतिम सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?
यावेळी सामना राजस्थान रॉयल्स बंगळूर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात होणार आहे. शुभमन गिल आणि रजत पाटीदार सायंकाळी ६:५८ वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील, ज्यानंतर प्रथम फलंदाजी कोण करणार हे ठरवले जाईल. आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल आणि प्रेक्षक तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म जिओहॉटस्टारच्या ॲप आणि वेबसाइटवर देखील पाहू शकतील.