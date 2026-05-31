Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Shocking Incident Has Taken Place In Ambegaon Taluka Where A Married Woman Committed Suicide

विवाहितेची गळफास घेऊन आत्महत्या, आंबेगाव तालुक्यातील घटना; पतीवर छळाचे आरोप

Updated On: May 31, 2026 | 04:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

आंबेगाव तालुक्यातील तांबडेमळा येथे एका २४ वर्षीय विवाहित महिलेने नवऱ्याच्या जाचाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

विवाहितेची गळफास घेऊन आत्महत्या, आंबेगाव तालुक्यातील घटना; पतीवर छळाचे आरोप

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मंचर : राज्यासह देशभरात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, अशातच आता आंबेगाव तालुक्यातील तांबडेमळा येथे एका २४ वर्षीय विवाहित महिलेने नवऱ्याच्या जाचाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, मयत मुलीच्या आईने तिच्या पतीविरोधात मंचर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रेरणा शुभम तांबडे या विवाहितेचा विवाह ३० एप्रिल २०२५ रोजी शुभम बाबुराव तांबडे याच्याशी झाला होता. लग्नानंतर काही दिवसांतच पती पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याच कारणावरून पत्नीला वारंवार शिवीगाळ, दमदाटी आणि मानसिक त्रास दिला जात असल्याचाही दावा फिर्यादीत करण्यात आला आहे. मयत मुलीची आई सुनिता शंकर निघोट यांनी मंचर पोलीस ठाण्यात शनिवार दिनांक 30 रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार, २४ मे रोजी मंचर येथे झालेल्या एका कौटुंबिक कार्यक्रमातही संबंधित पतीने पत्नी आणि तिच्या बहिणींना शिवीगाळ व मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर प्रेरणा या मानसिक तणावाखाली असल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले आहे.

हे सुद्धा वाचा : अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

दरम्यान, शनिवार ३० मे रोजी सकाळी नातेवाईकांचा फोन आल्यानंतर कुटुंबीय तांबडेमळा येथे पोहोचले असता प्रेरणा यांनी घरातील बेडरूममध्ये ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याचे आढळून आले. त्यांना तातडीने मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. या घटनेनंतर मयत मुलीच्या आईने मयत मुलीचे पती शुभम बाबुराव तांबडे याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक यशवंत यादव करीत आहेत. या घटनेमागील नेमके कारण तपासाअंती स्पष्ट होणार असले तरी या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Web Title: A shocking incident has taken place in ambegaon taluka where a married woman committed suicide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 04:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hyderabad : 4 दिवस मृत मुलासोबत राहत होते अंध आई-वडिल, दुर्गंधी येताच सत्य झालं उघड; पोलिसांकडून तपास सुरु
1

Hyderabad : 4 दिवस मृत मुलासोबत राहत होते अंध आई-वडिल, दुर्गंधी येताच सत्य झालं उघड; पोलिसांकडून तपास सुरु

US Court Verdict : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास; अल्पवयीन मुलींच्या शोषणप्रकरणी कोर्टाचा निर्णय
2

US Court Verdict : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास; अल्पवयीन मुलींच्या शोषणप्रकरणी कोर्टाचा निर्णय

मृत्यूनंतर ‘उत्पादन शुल्क’ला जाग, पुणे-पिंपरीतून 4 हजार 480 लिटर गावठी दारू जप्त; 52 जणांना अटक
3

मृत्यूनंतर ‘उत्पादन शुल्क’ला जाग, पुणे-पिंपरीतून 4 हजार 480 लिटर गावठी दारू जप्त; 52 जणांना अटक

“एनकाउंटर व्हायला हवा” आईची मागणी अखेर पूर्ण; सूर्या हत्या प्रकरणातील आरोपी पोलिस चकमकीत ठार
4

“एनकाउंटर व्हायला हवा” आईची मागणी अखेर पूर्ण; सूर्या हत्या प्रकरणातील आरोपी पोलिस चकमकीत ठार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL Final की टीम इंडियासाठी ‘एंट्री टेस्ट’? Rajat Patidar अन् Shubhman Gill ची अग्निपरीक्षा

IPL Final की टीम इंडियासाठी ‘एंट्री टेस्ट’? Rajat Patidar अन् Shubhman Gill ची अग्निपरीक्षा

May 31, 2026 | 04:31 PM
विवाहितेची गळफास घेऊन आत्महत्या, आंबेगाव तालुक्यातील घटना; पतीवर छळाचे आरोप

विवाहितेची गळफास घेऊन आत्महत्या, आंबेगाव तालुक्यातील घटना; पतीवर छळाचे आरोप

May 31, 2026 | 04:31 PM
Bank Account शिवाय करता येणार UPI पेमेंट, Paytm ने लॉन्च केलं Pocket Money फीचर, काय आहे खास?

Bank Account शिवाय करता येणार UPI पेमेंट, Paytm ने लॉन्च केलं Pocket Money फीचर, काय आहे खास?

May 31, 2026 | 04:30 PM
Marathi Serial Update : ‘मालिका बंद होणार? पण आहे एक ट्विस्ट’ अमोल कोल्हेंची ‘मी सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले’ मालिका चर्चेत

Marathi Serial Update : ‘मालिका बंद होणार? पण आहे एक ट्विस्ट’ अमोल कोल्हेंची ‘मी सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले’ मालिका चर्चेत

May 31, 2026 | 04:22 PM
Global Medical Exams: नीटपेक्षाही कठीण? डॉक्टर बनण्यासाठी जगभरात द्याव्या लागणाऱ्या ‘या’ सर्वात कठीण परीक्षा नक्की वाचा!

Global Medical Exams: नीटपेक्षाही कठीण? डॉक्टर बनण्यासाठी जगभरात द्याव्या लागणाऱ्या ‘या’ सर्वात कठीण परीक्षा नक्की वाचा!

May 31, 2026 | 04:13 PM
Putin Secret Sons : पुतिन यांच्या कथित मुलांबाबत आंतरराष्ट्रीय मीडियात मोठे दावे; ‘त्या’ गुप्त रिपोर्टमुळे खळबळ

Putin Secret Sons : पुतिन यांच्या कथित मुलांबाबत आंतरराष्ट्रीय मीडियात मोठे दावे; ‘त्या’ गुप्त रिपोर्टमुळे खळबळ

May 31, 2026 | 04:11 PM
IPL Final 2026: IPL फायनलचा थरार! विजेत्यावर होणार ‘इतक्या’ कोटींचा वर्षाव; उपविजेताही होणार मालामाल; जाणून घ्या प्राइज मनी

IPL Final 2026: IPL फायनलचा थरार! विजेत्यावर होणार ‘इतक्या’ कोटींचा वर्षाव; उपविजेताही होणार मालामाल; जाणून घ्या प्राइज मनी

May 31, 2026 | 04:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM