Virushka Property: लंडननंतर अनुष्का-विराटची भारतात दणक्यात एन्ट्री? रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक, कुठे खरेदी केली प्रॉपर्टी?

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मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील वर्सोवा परिसरात असलेल्या गोदरेज स्कायशोर प्रकल्पात १८.२९ कोटी रुपयांचे एक आलिशान अपार्टमेंट खरेदी केले आहे. मालमत्ता नोंदणीच्या कागदपत्रांनुसार, हे अपार्टमेंट एका उच्च-स्तरीय निवासी प्रकल्पाचा भाग आहे आणि मुंबईच्या लक्झरी गृहनिर्माण मार्केटमधील वाढती मागणी पाहता ही गुंतवणूक बरीच मोठी गुंतवणूक मानली जाता आहे.
हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, या अपार्टमेंटचे कार्पेट क्षेत्रफळ २,६४४ चौरस फूट आहे. या फ्लॅटमध्ये ३१६ चौरस फुटांची विशेष जागा आणि तीन गाड्यांसाठी पार्किंगची जागा देखील समाविष्ट आहे. कागदपत्रांनुसार, हा व्यवहार अंदाजे ६९,१५९ रुपये प्रति चौरस फूट दराने झाला असं समोर येत आहे. वर्सोवाच्या प्रीमियम रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मागणी झपाट्याने वाढली आहे.
मालमत्ता नोंदणीच्या डेटानुसार, हा व्यवहार २१ जुलै, २०२६ रोजी झाली. या खरेदीवर अंदाजे ₹१.०९ कोटी स्टँप ड्यूटी आणि ₹३०,००० रजिस्ट्रेशन शुल्क भरण्यात आले. कागदपत्रांवरून असेही दिसून येते की, ही खरेदी थेट गोदरेज प्रॉपर्टीजच्या प्रकल्पात करण्यात आली होती.
मुंबईतील वर्सोवा परिसर हा शहरातील सर्वाधिक मागणी असलेल्या आलिशान निवासी भागांपैकी एक मानला जातो. चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगातील अनेक प्रमुख व्यक्ती येथे राहतात. येथील उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी, मेट्रो नेटवर्क, समुद्राजवळील स्थान आणि उत्तम पायाभूत सुविधांमुळे या भागातील उच्च श्रेणीच्या मालमत्तांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. बॉलीवूड उद्योगात काम करणाऱ्यांनाही गोरेगाव येथील फिल्म सिटीमध्ये ये-जा करणे सोपे जाते. याशिवाय, अंधेरी परिसरात मोठ्या संख्येने स्टुडिओ आहेत.
विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांनी यापूर्वी देशाच्या विविध भागांमध्ये रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी अलीकडेच अलिबागमध्ये जमीन खरेदी केली आहे. वर्सोवामधील हे नवीन आलिशान अपार्टमेंट त्यांच्या वाढत्या रिअल इस्टेट पोर्टफोलिओमधील आणखी एक महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक मानली जात आहे. त्यामुळे या गुंतवणूकीची जोरदार चर्चा होताना दिसत आहे.
रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, सेलिब्रिटींच्या गुंतवणुकीमुळे मुंबईच्या प्रीमियम गृहनिर्माण बाजाराला चालना मिळते. गेल्या काही महिन्यांत, अनेक चित्रपट तारे, उद्योगपती आणि क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींनी मुंबईत कोट्यवधी रुपयांच्या आलिशान मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत, ज्यामुळे उच्च-श्रेणीच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात तेजी आली आहे.
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