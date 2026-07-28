कॅनडात भारतीय महिलेची गोळी झाडून हत्या; आधी बोलणं सुरु केलं अन् नंतर थेट गोळीबारच केला

टोरोंटो : कॅनडातील टोरोंटो येथे एका २६ वर्षीय भारतीय वंशाच्या महिलेची हत्या झाली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा एक लक्ष्यत हल्ला होता. पीडितेची ओळख नवनीत कौर अशी पटली आहे. हंबरवुड बुलेवार्ड आणि रेक्सडेल बुलेवार्डजवळ तिच्यावर गोळी झाडण्यात आली. तिला तत्काळ वैद्यकीय मदत देण्यात आली. मात्र, घटनास्थळीच तिला मृत घोषित करण्यात आले.
एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की, ते सकाळी बाहेर कॉफी पीत असताना त्यांनी पीडितेला हंबरवुडवर पूर्वेकडे चालताना पाहिले. त्यानंतर त्यांनी एका माणसाला तिचा पाठलाग करताना पाहिले. संशयिताने पीडितेशी काहीतरी बोलल्यामुळे ती मागे वळली. थोड्या संभाषणानंतर, त्या माणसाने तिच्यावर एकदा गोळी झाडली आणि नंतर बंदूक घेऊन पळून गेला. प्रत्यक्षदर्शीने पुढे सांगितले की, त्या दोन माणसांमध्ये वाद होत असल्याचे दिसले नाही.
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टोरोंटो पोलिसांनी कौरच्या हत्येप्रकरणी ग्रॅम्प्टन येथील ३७ वर्षीय व्यक्तीला अटक केली आहे. संशयिताची ओळख शरणजीत सिंग अशी पटली आहे. त्याच्यावर प्रथम श्रेणी हत्या आणि हमीपत्राचे पालन न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. टोरोंटो पोलिसांनी सांगितले की, गोळीबाराच्या वृत्ताला प्रतिसाद देत अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांना कौर गोळी लागलेल्या अवस्थेत आढळल्या.
महिलेला तातडीने वैद्यकीय मदत पण…
पोलिसांनी सांगितले की, गोळीबारानंतर संबंधित महिलेला तत्काळ वैद्यकीय मदत देण्यात आली आणि जीव वाचवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, घटनास्थळीच त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. आता याप्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
दोन मुलांनीच केली आई-वडिलांची हत्या
दुसऱ्या एका घटनेत, रायगड जिल्ह्यतून एक नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. वृद्ध दाम्पत्याची त्यांच्या दोन मुलांनीच गळा आवळून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना म्हसळा तालुक्यातील मेंदडी कोंड येथे घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे.
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