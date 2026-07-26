कोण आहेत Nandan Nilekani? ज्यांच्या नेतृत्वात स्थापन होणार हाय-पावर टास्क फोर्स; देशातील परीक्षा पद्धतीत होणार बदल

रविवारी, पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ संदेश जारी करून परीक्षा सुधारणांसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, जलदगती न्यायालये आधीच स्थापन करण्यात आली आहेत आणि कठोर तरतुदी असलेले नवीन कायदे करण्यासाठी संसदेत पावले उचलली जात आहेत. मात्र, त्यांनी भविष्याचा विचार करण्यावर भर दिला, जेणेकरून परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय आणि पारदर्शक असेल तसेच त्यात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल.
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परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी एका उच्च-स्तरीय कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. NTA (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) च्या परीक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ञांचा समावेश असलेला एक बहु-विद्याशाखीय गट मदत करेल. नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात अनेक तज्ञांचा समावेश आहे.
नंदन निलेकणी हे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक दिग्गज व्यक्तिमत्त्व आणि इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आहेत. त्यांना आधार कार्ड प्रणालीचे शिल्पकार म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांचे पूर्ण नाव नंदन मोहनराव निलेकणी असे आहे. मूळचे कर्नाटकचे असलेले निलेकणी यांचा जन्म २ जून १९५५ रोजी बेंगळुरू येथे झाला. निलेकणी यांनी आयआयटी (IIT) बॉम्बेमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आहे. १९८१ मध्ये एन. नारायण मूर्ती यांच्यासोबत इन्फोसिसची सह-स्थापना करण्यात नंदन निलेकणी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ही कंपनी पुढे देशातील प्रमुख आयटी (IT) कंपन्यांपैकी एक बनली. निलेकणी यांनी २००२ ते २००७ या काळात इन्फोसिसचे सीईओ (CEO) आणि एमडी (MD) म्हणून काम पाहिले आणि नंतर २०१७ मध्ये ते कंपनीचे अध्यक्ष (Chairman) बनले.
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