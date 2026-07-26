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कोण आहेत Nandan Nilekani? ज्यांच्या नेतृत्वात स्थापन होणार हाय-पावर टास्क फोर्स; देशातील परीक्षा पद्धतीत होणार बदल

Updated On: Jul 26, 2026 | 09:04 PM IST
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सारांश

परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक कार्यदल स्थापन केले जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी आज प्रसारित केलेल्या व्हिडिओ संदेशात केली.

कोण आहेत Nandan Nilekani? ज्यांच्या नेतृत्वात स्थापन होणार हाय-पावर टास्क फोर्स (Photo Credit- X)

कोण आहेत Nandan Nilekani? ज्यांच्या नेतृत्वात स्थापन होणार हाय-पावर टास्क फोर्स (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • कोण आहेत Nandan Nilekani?
  • ज्यांच्या नेतृत्वात स्थापन होणार हाय-पावर टास्क फोर्स
  • देशातील परीक्षा पद्धतीत होणार बदल
Who Is Nandan Nilekani: NEET परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या घटनेनंतर, परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्च-स्तरीय कार्यगटाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. ही कार्यगट परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वसनीय, पारदर्शक आणि प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित बनवण्याच्या उद्देशाने काम करेल.

परीक्षा सुधारणांबाबत पंतप्रधानांची महत्त्वाची घोषणा

रविवारी, पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ संदेश जारी करून परीक्षा सुधारणांसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, जलदगती न्यायालये आधीच स्थापन करण्यात आली आहेत आणि कठोर तरतुदी असलेले नवीन कायदे करण्यासाठी संसदेत पावले उचलली जात आहेत. मात्र, त्यांनी भविष्याचा विचार करण्यावर भर दिला, जेणेकरून परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय आणि पारदर्शक असेल तसेच त्यात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल.

 

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नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च-स्तरीय कार्यगट

परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी एका उच्च-स्तरीय कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. NTA (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) च्या परीक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ञांचा समावेश असलेला एक बहु-विद्याशाखीय गट मदत करेल. नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात अनेक तज्ञांचा समावेश आहे.

नंदन निलेकणी कोण आहेत?

नंदन निलेकणी हे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक दिग्गज व्यक्तिमत्त्व आणि इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आहेत. त्यांना आधार कार्ड प्रणालीचे शिल्पकार म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांचे पूर्ण नाव नंदन मोहनराव निलेकणी असे आहे. मूळचे कर्नाटकचे असलेले निलेकणी यांचा जन्म २ जून १९५५ रोजी बेंगळुरू येथे झाला. निलेकणी यांनी आयआयटी (IIT) बॉम्बेमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आहे. १९८१ मध्ये एन. नारायण मूर्ती यांच्यासोबत इन्फोसिसची सह-स्थापना करण्यात नंदन निलेकणी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ही कंपनी पुढे देशातील प्रमुख आयटी (IT) कंपन्यांपैकी एक बनली. निलेकणी यांनी २००२ ते २००७ या काळात इन्फोसिसचे सीईओ (CEO) आणि एमडी (MD) म्हणून काम पाहिले आणि नंतर २०१७ मध्ये ते कंपनीचे अध्यक्ष (Chairman) बनले.

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Web Title: Who is nandan nilekani hi power task force will be established under the leadership of jyan

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Published On: Jul 26, 2026 | 09:04 PM

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