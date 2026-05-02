‘एक दिन’च्या स्क्रीनिंगला खास रंग! Aamir Khan ने लेकासह घेतली थिएटरमध्ये Entry, चाहत्यांचा आक्रोश

Aamir Khan यांच्या Aamir Khan Productions च्या बॅनरखाली तयार झालेला ‘Ek Din’ हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. हलक्या, कोमल रोमँटिक कथानकामुळे या चित्रपटाची आधीपासूनच चर्चा होती, आणि रिलीज होताच त्या चर्चेला खऱ्या अर्थाने उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटातून Sai Pallavi आणि Junaid Khan ही नवी जोडी पहिल्यांदाच एकत्र दिसत असून त्यांच्या केमिस्ट्रीचे प्रेक्षकांकडून भरभरून कौतुक होत आहे.
चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर त्याच्या स्क्रीनिंगला एक खास रंग चढला, जेव्हा आमिर खान, जुनैद खान आणि दिग्दर्शक Sunil Pandey स्वतः थिएटरमध्ये पोहोचले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता दिलेल्या या सरप्राइजमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. थिएटरमध्ये उपस्थित प्रेक्षकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात आणि जल्लोषात या कलाकारांचे स्वागत केले. आमिर आणि जुनैद यांनी प्रेक्षकांशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या, त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आणि चित्रपटाबद्दल संवाद साधला. त्यामुळे हा अनुभव चाहत्यांसाठी अविस्मरणीय ठरला.
या भेटीदरम्यान अनेक चाहत्यांनी कलाकारांसोबत फोटो काढले, त्यांच्या कामाचे कौतुक केले आणि सोशल मीडियावरही हा खास क्षण मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलर आणि गाण्यांनी आधीच प्रेक्षकांची मने जिंकली होती, त्यामुळे थिएटरमध्येही त्याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. सध्या ‘एक दिन’ची थिएट्रिकल रन जोरदार सुरू असून पुढील काही दिवसांतही चित्रपट चांगली कमाई करेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
या चित्रपटाचे आणखी एक मोठे आकर्षण म्हणजे आमिर खान आणि Mansoor Khan यांची दीर्घ काळानंतर झालेली पुनर्भेट. या जोडीने याआधी Qayamat Se Qayamat Tak, Jo Jeeta Wohi Sikandar, Akele Hum Akele Tum आणि Jaane Tu… Ya Jaane Na यांसारखे गाजलेले चित्रपट दिले आहेत. त्यामुळे ‘एक दिन’कडूनही प्रेक्षकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.
‘एक दिन’ हा चित्रपट आमिर खान, मन्सूर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी निर्मित केला असून दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केले आहे. साई पल्लवी आणि जुनैद खान यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने रोमँटिक शैलीत एक वेगळा ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या हा चित्रपट देशभरातील सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळवत आहे.