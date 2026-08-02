PMO Officer Salary 2026: पंतप्रधान कार्यालयात नोकरी कशी मिळते? किती असतो पगार अन् कोणत्या सुविधा मिळतात? जाणून घ्या

PMO Officer Salary 2026: देशातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि प्रभावी कार्यालयांपैकी एक असलेल्या पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) नोकरी मिळवणे हे अनेक तरुणांचे स्वप्न असते. येथे काम करणारे अधिकारी थेट देशाच्या धोरणांशी आणि निर्णयांसोबत जोडलेले असतात. परंतु, तुम्हाला माहीत आहे का की PMO मध्ये नोकरी कशी मिळते आणि तिथे पगार किती असतो? चला तर मग जाणून घेऊया.
सर्वात पहिले हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, PMO मध्ये थेट भरती खूप कमी प्रमाणात होते. येथील अधिकाऱ्यांची निवड प्रामुख्याने इतर शासकीय सेवांमधून केली जाते. PMO मध्ये जाण्याचा सर्वात प्रमुख मार्ग संघ लोकसेवा आयोगाची सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा हा आहे. ही परीक्षा पास करून उमेदवार IAS, IPS किंवा IFS अधिकारी बनतात, त्यानंतर अनुभवाच्या आणि कार्यक्षमतेच्या आधारावर त्यांना PMO मध्ये नियुक्ती किंवा प्रतिनियुक्ती मिळू शकते.
एवढेच नव्हे तर, केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये आणि विभागांमध्ये कार्यरत अधिकारी सुद्धा त्यांच्या चांगल्या कामगिरीच्या आधारावर PMO मध्ये पाठवले जातात. यामध्ये सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी आणि जॉइंट सेक्रेटरी यांसारख्या पदांचा समावेश होतो. काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक सल्लागार, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि धोरण विश्लेषक यांसारख्या तज्ज्ञांची देखील नियुक्ती केली जाते. या पदांसाठी संबंधित क्षेत्रात उच्च शिक्षण आणि अनुभव असणे आवश्यक असते. तसेच PMO मध्ये काम करण्यासाठी संवाद कौशल्य आणि प्रशासकीय समज देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
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PMO मधील पगार पद आणि अनुभवानुसार ठरवला जातो:
IAS अधिकारी: यांची सुरुवातीची पगार सुमारे ५६,१०० रुपये प्रतिमहिना असतो, जो अनुभवानुसार वाढत जातो. वरिष्ठ पदांवर हा पगार १ लाख ते २.५ लाख रुपये प्रतिमहिना पर्यंत पोहोचू शकतो.
तज्ज्ञ आणि सल्लागार: यांच्या अनुभवावर आधारित पगार ८०,००० रुपयांपासून २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकतो.
इतर पदे (सेक्शन ऑफिसर किंवा असिस्टंट): यांचा पगार ४४,९०० रुपयांपासून सुरू होऊन १,४२,४०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.
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पगाराशिवाय, PMO मध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सरकारी निवासस्थान, वैद्यकीय सुविधा, प्रवास भत्ता आणि सुरक्षा यांसारख्या अनेक शासकीय सुविधा देखील मिळतात.
तथापि, PMO मध्ये काम करणे जितके प्रतिष्ठेचे मानले जाते, तितकीच ती जबाबदारीची भूमिका सुद्धा असते. येथे काम करण्यासाठी उच्च पातळीवरील गोपनीयता, अनुशासन आणि समर्पण असणे अत्यंत गरजेचे असते.