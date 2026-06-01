Maharashtra Breaking News Updates Today: आयपीएल फायनलनंतर गुजरात टायटन्सच्या बसला भीषण आग 

01 Jun 2026 09:20 AM (IST)
Commercial LPG Price Hike: देशात आधीच पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमती वाढलेल्या असताना, आता केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांची आणि व्यावसायिक वर्गाची चिंता वाढवणारा आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आजपासून (१ जून) व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात (Commercial LPG Cylinder Price Hike) लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
व्यावसायिक गॅस सिलेंडर ४२ ते ५३ रुपयांनी महागला नवीन नियमांनुसार, १९ किलो वजनाच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीत थेट ४२ ते ५३ रुपयांची मोठी वाढ करण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीत आता १९ किलोचा व्यावसायिक सिलेंडर ३ हजार ११३ रुपयांना मिळणार आहे.कोलकात्यामध्ये हा दर आता ३ हजार २५५ रुपयांवर पोहोचला आहे.५ किलोचा सिलेंडरही ११ रुपयांनी महागला केवळ मोठा व्यावसायिक सिलेंडरच नाही, तर छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना उपयुक्त ठरणाऱ्या ५ किलो वजनाच्या सिलेंडरच्या दरातही ११ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर ५ किलोचा छोटा सिलेंडर आता ८२१ रुपयांना मिळणार आहे.
01 Jun 2026 09:15 AM (IST)
Arun Lakhani BJP Nominee: आगामी विधान परिषद निवडणुकीसाठी (Vidhan Parishad Election 2026) भारतीय जनता पक्षाने (BJP) रविवारी आपली ११ उमेदवारांची पहिली अधिकृत यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीमध्ये अपेक्षेप्रमाणे चंद्रपूर-गडचिरोली-वर्धा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून प्रसिद्ध उद्योगपती अरुण लखाणी (Arun Lakhani) यांना भाजपने उमेदवारी जाहीर केली आहे. मात्र, या उमेदवारीमुळे सध्या राजकीय वर्तुळात कमालीचे आश्चर्य आणि चर्चा व्यक्त केली जात आहे.
01 Jun 2026 09:10 AM (IST)
RCB IPL 2026 Champion आरसीबीच्या या ऐतिहासिक विजेतेपदाच्या जल्लोषादरम्यान मैदानावर एक अतिशय भावनिक आणि कौतुकास्पद क्षण पाहायला मिळाला. सामन्यानंतर आरसीबीचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहली (Virat Kohli) हा यंदाच्या संपूर्ण हंगामात आपल्या फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा राजस्थान रॉयल्सचा १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) याच्याशी संवाद साधताना दिसला. विराट कोहली या नवोदित युवा खेळाडूला फलंदाजी आणि खेळातील बारकाव्यांविषयी काही मोलाचा सल्ला देत होता. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील एका महान फलंदाजाने आयपीएलमधील सर्वात तरुण खेळाडूला अशा प्रकारे वेळ देऊन मार्गदर्शन केल्यामुळे हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, जगभरातील क्रिकेटप्रेमी या दोन्ही खेळाडूंवर कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत.
अहमदाबाद: आयपीएल २०२६ च्या (IPL 2026) अंतिम सामन्यानंतर (Final Match) गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) संघाच्या बाबतीत एक अत्यंत धक्कादायक आणि हादरवून टाकणारी घटना घडली आहे. सामना संपल्यानंतर नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरून हॉटेलकडे जात असताना गुजरात टायटन्सच्या खेळाडूंच्या बसला अचानक भीषण आग लागली. आग लागली त्या वेळी सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ बसमध्येच उपस्थित असल्याने काही काळ प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची शक्यता मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, ही आग बसमधील शॉर्ट सर्किटमुळे (Short Circuit) लागली असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बसमधून अचानक धूर आणि आगीच्या ज्वाला निघू लागल्याने एकच खळबळ उडाली.