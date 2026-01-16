Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारतीय वायू दलात नोकरीची संधी! IAF कडून जाहीर करण्यात आली अधिसूचना; अग्निवीर भरती

भारतीय हवाई दलाने अग्निवीरवायु 2027 भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना जाहीर करून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. इच्छुक उमेदवारांना https://iafrecruitment.edcil.co.in या संकेतस्थळावर 1 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अर्ज करता येणार.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:52 PM
अग्निवीर भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. भारतीय हवाई दलाने (Indian Air Force – IAF) अग्निवीरवायु 2027 भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली असून, ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. देशसेवेचे स्वप्न पाहणाऱ्या पात्र उमेदवारांना ही एक मोठी संधी मानली जात आहे.

भारतीय हवाई दलाने ही अधिसूचना 12 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळ https://iafrecruitment.edcil.co.in वर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 फेब्रुवारी 2026 असून, उमेदवारांनी अंतिम तारखेची वाट न पाहता वेळेत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अग्निवीरवायु 2027 भरतीसाठी वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता तसेच वैद्यकीय व शारीरिक निकष ठरवण्यात आले आहेत.

वयोमर्यादा

या भरतीसाठी उमेदवारांचे कमाल वय 21 वर्षे असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराचा जन्म 1 जानेवारी 2006 ते 1 जुलै 2009 या कालावधीत झालेला असावा. ही वयोमर्यादा पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी समान आहे.

शैक्षणिक पात्रता

उमेदवाराने 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच,

  • विषय : गणित, भौतिकशास्त्र आणि इंग्रजी
  • एकूण किमान 50 टक्के गुण
  • इंग्रजी विषयात स्वतंत्रपणे किमान 50 टक्के गुण अनिवार्य
अटी पूर्ण करणारे उमेदवारच पुढील प्रक्रियेस पात्र ठरणार आहेत.

वैद्यकीय व शारीरिक निकष

भरती प्रक्रियेत वैद्यकीय आणि शारीरिक निकषांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

  • किमान उंची : 152 सेमी
  • पर्वतीय व ईशान्य भारतातील महिला उमेदवारांना 5 सेमी उंचीची सवलत
  • दृष्टी, ऐकण्याची क्षमता, दात याबाबत ठरावीक वैद्यकीय निकष लागू
  • पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी वैद्यकीय निकष वेगवेगळे आहेत
फक्त अविवाहित उमेदवारांनाच अर्ज करता येणार आहे. तसेच, महिला उमेदवार भरती प्रक्रियेदरम्यान गर्भवती आढळल्यास त्यांना अपात्र ठरवले जाईल, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवड प्रक्रिया कशी असेल?

अग्निवीरवायु 2027 भरतीसाठी निवड प्रक्रिया विविध टप्प्यांत पार पडणार आहे.

  1. ऑनलाईन लेखी परीक्षा
  2. कागदपत्र पडताळणी
  3. शारीरिक चाचणी

शारीरिक चाचणीमध्ये:
  • पुरुष उमेदवारांसाठी : 1.6 किमी धावणे – 7 मिनिटांत
  • महिला उमेदवारांसाठी : 1.6 किमी धावणे – 8 मिनिटांत
भारतीय हवाई दलात सेवा करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी ही भरती एक मोठी संधी असून, पात्र उमेदवारांनी वेळेत अर्ज करून तयारीला लागावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

