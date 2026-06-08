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KDMC School News: केडीएमसीच्या मराठी शाळेतील नववी-दहावीचे वर्ग बंद; ६० विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी, पालक संतप्त

Updated On: Jun 08, 2026 | 01:33 PM IST
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सारांश

केडीएमसीच्या मराठी शाळेतील नववी आणि दहावीचे वर्ग बंद केल्याच्या निर्णयामुळे तब्बल ६० विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. विद्यार्थ्यांना मार्कशीट आणि लिव्हिंग सर्टिफिकेट न दिल्याने पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

केडीएमसीच्या मराठी शाळेतील नववी-दहावीचे वर्ग बंद; ६० विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी, पालक संतप्त

केडीएमसीच्या मराठी शाळेतील नववी-दहावीचे वर्ग बंद; ६० विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी, पालक संतप्त

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विस्तार
  • 60 विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला
  • विद्यार्थी पालक आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचे संतापले
  • मी हिंदी भाषिक मुलांना मराठी शाळेत शिकवते आणि तुम्ही मराठी वर्ग बंद करता
  • एका महिला पालकाचा संतापाने केडीएमसी अधिकारी नि शब्द
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या (KDMC) मराठी माध्यम शाळेतील नववी आणि दहावीचे वर्ग अचानक बंद करण्यात आल्याचा आरोप समोर आल्याने विद्यार्थी, पालक आणि स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे 2026 मध्ये दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे 60 विद्यार्थ्यांना अद्याप गुणपत्रिका (मार्कशीट) आणि शाळा सोडल्याचा दाखला (लिव्हिंग सर्टिफिकेट) मिळालेला नाही. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाची अंतिम मुदत जवळ येत असताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे मार्कशीट आणि लिविंग सर्टिफिकेट त्वरित देण्याचे आदेश देत संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल अशा आश्वासन पीडीएमसी उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांनी दिले आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित मराठी शाळेतील नववी आणि दहावीच्या वर्गांबाबत अचानक निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांच्या पुढील प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शाळा प्रशासनाने स्पष्ट माहिती न दिल्याने पालकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढली आहे. अनेक पालकांनी शाळेत धाव घेत प्रशासनाकडे जाब विचारला. या प्रकरणी शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारीही आक्रमक झाले असून त्यांनी शाळा प्रशासन आणि केडीएमसी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, वर्ग पुन्हा सुरू करावेत आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रे तातडीने द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, एका महिला पालकाने अधिकाऱ्यांवर तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. “मी हिंदी भाषिक मुलांना मराठी शाळेत शिकवते आणि तुम्ही मराठी वर्गच बंद करता?” असा सवाल करत त्यांनी मराठी शिक्षणाबाबत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केडीएमसी प्रशासनाने संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे संकेत दिले आहेत. संबंधितांवर चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती केडीएमसीच्या उपायुक्तांनी दिली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे.

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Web Title: Kdmc marathi school 9th 10th classes closed students future at risk kalyan dombivli

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Published On: Jun 08, 2026 | 01:33 PM

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