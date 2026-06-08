KDMC School News: केडीएमसीच्या मराठी शाळेतील नववी-दहावीचे वर्ग बंद; ६० विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी, पालक संतप्त

दाखला, मार्कलिस्टसाठी अवैध रक्कम वसूल करुन नका, अन्यथा…; शिक्षण विभागाचा इशारा
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित मराठी शाळेतील नववी आणि दहावीच्या वर्गांबाबत अचानक निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांच्या पुढील प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शाळा प्रशासनाने स्पष्ट माहिती न दिल्याने पालकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढली आहे. अनेक पालकांनी शाळेत धाव घेत प्रशासनाकडे जाब विचारला. या प्रकरणी शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारीही आक्रमक झाले असून त्यांनी शाळा प्रशासन आणि केडीएमसी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, वर्ग पुन्हा सुरू करावेत आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रे तातडीने द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, एका महिला पालकाने अधिकाऱ्यांवर तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. “मी हिंदी भाषिक मुलांना मराठी शाळेत शिकवते आणि तुम्ही मराठी वर्गच बंद करता?” असा सवाल करत त्यांनी मराठी शिक्षणाबाबत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केडीएमसी प्रशासनाने संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे संकेत दिले आहेत. संबंधितांवर चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती केडीएमसीच्या उपायुक्तांनी दिली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे.
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