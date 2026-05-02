Maharashtra HSC Result 2026: सलग दुसऱ्या वर्षी बारावीचा निकाल घसरला; कॉपीमुक्त मोहिमेत 100 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, 15 FIR दाखल

महाराष्ट्रात सलग दुसऱ्या वर्षी बारावीचा निकाल घसरल्याचे चित्र समोर आले आहे. कॉपीमुक्त अभियान राबवताना यंदा 100 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

Updated On: May 02, 2026 | 02:27 PM
  • सलग दुसऱ्या वर्षी बारावीचा निकाल घसरला
  • वर्षानुवर्षे घटतोय बारावीचा निकाल
  • कॉपीमुक्त अभियानात यंदा १०० कर्मचाऱ्यांना निलंबित
  • १५ एफआयआर दाखल
नीता परब, मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचा एकूण निकाल ८९.७९ टक्के लागला असून कोकण विभाग ९४.१४ टक्क्यांसह अव्वल ठरला आहे. यावर्षीही निकालात घट झाली आहे. यावर बोलताना कुलकर्णी म्हणाले की, “निकाल घटण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे कॉपीमुक्त अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात आले. गेल्या वर्षी एकाही कर्मचाऱ्यावर कारवाई झाली नव्हती, मात्र यावर्षी १०० जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.”

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुलींनी निकालात बाजी मारली आहे. मुलींची उत्तीर्णतेची टक्केवारी ९३.१५. टक्के इतकी राहिली, तर मुलांची उत्तीर्णतेची टक्केवारी ८६.८० टक्के इतकी आहे. परीक्षा कॉपीमुक्त पार पडावी यासाठी विशेष लक्ष ठेवण्यात आले होते. परीक्षा अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने घेण्यात आली. याप्रकरणी एकूण १५ एफआयआर दाखल करण्यात आले असून १०० कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यंदाही बारावीच्या निकालाची टक्केवारी घटली असली, तरी मुलींनीच पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे. सर्व विभागीय मंडळांमधून ९३.१५ टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या असून ८६.८० टक्के मुले उत्तीर्ण झाली आहेत.

बारावी निकालाचा टक्का का घसरला?

कॉपीमुक्त अभियान काटेकोरपणे राबविण्यात आले
सीसीटीव्हीमुळे कॉपी रोखण्यात यश
बोर्डाचे अधिकारी आणि शिक्षकांचे काटेकोर नियोजन
परीक्षा पूर्व व परीक्षा काळातील प्रभावी संवाद

वर्षानुवर्षे घटतोय बारावीचा निकाल

२०२२- ९४.२२ टक्के
२०२३-९३.७३ टक्के
२०२४- ९३.३७ टक्के
२०२५-९१.८८ टक्के
२०२६-८९.७९ टक्के

मुलींनी पुन्हा मारली बाजी

मुली उत्तीर्ण – ९३.१५%
मुले उत्तीर्ण – ८६.८०%

सर्वप्रथम, mahahsscboard.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
विंडो उघडल्यावर, तुम्हाला होमपेजवरील ‘महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी परीक्षा फेब्रुवारी २०२६ निकाल’ याखाली ‘एचएससी निकाल पहा’ (View HSC Result) हा पर्याय दिसेल.
या पर्यायावर क्लिक केल्यावर तुम्ही निकालाच्या पेजवर जाल.
तुमचा रोल नंबर, सीट नंबर आणि आईचे नाव, कॅप्चा कोडसह प्रविष्ट करा आणि सबमिट करा.
निकाल तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. आता तुम्ही पीडीएफ डाउनलोड करून सेव्ह करू शकता.

Published On: May 02, 2026 | 02:27 PM

