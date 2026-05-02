Maharashtra HSC Result 2026: सलग दुसऱ्या वर्षी बारावीचा निकाल घसरला; कॉपीमुक्त मोहिमेत 100 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, 15 FIR दाखल

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुलींनी निकालात बाजी मारली आहे. मुलींची उत्तीर्णतेची टक्केवारी ९३.१५. टक्के इतकी राहिली, तर मुलांची उत्तीर्णतेची टक्केवारी ८६.८० टक्के इतकी आहे. परीक्षा कॉपीमुक्त पार पडावी यासाठी विशेष लक्ष ठेवण्यात आले होते. परीक्षा अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने घेण्यात आली. याप्रकरणी एकूण १५ एफआयआर दाखल करण्यात आले असून १०० कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यंदाही बारावीच्या निकालाची टक्केवारी घटली असली, तरी मुलींनीच पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे. सर्व विभागीय मंडळांमधून ९३.१५ टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या असून ८६.८० टक्के मुले उत्तीर्ण झाली आहेत.
कॉपीमुक्त अभियान काटेकोरपणे राबविण्यात आले
सीसीटीव्हीमुळे कॉपी रोखण्यात यश
बोर्डाचे अधिकारी आणि शिक्षकांचे काटेकोर नियोजन
परीक्षा पूर्व व परीक्षा काळातील प्रभावी संवाद
२०२२- ९४.२२ टक्के
२०२३-९३.७३ टक्के
२०२४- ९३.३७ टक्के
२०२५-९१.८८ टक्के
२०२६-८९.७९ टक्के
मुली उत्तीर्ण – ९३.१५%
मुले उत्तीर्ण – ८६.८०%
सर्वप्रथम, mahahsscboard.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
विंडो उघडल्यावर, तुम्हाला होमपेजवरील ‘महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी परीक्षा फेब्रुवारी २०२६ निकाल’ याखाली ‘एचएससी निकाल पहा’ (View HSC Result) हा पर्याय दिसेल.
या पर्यायावर क्लिक केल्यावर तुम्ही निकालाच्या पेजवर जाल.
तुमचा रोल नंबर, सीट नंबर आणि आईचे नाव, कॅप्चा कोडसह प्रविष्ट करा आणि सबमिट करा.
निकाल तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. आता तुम्ही पीडीएफ डाउनलोड करून सेव्ह करू शकता.