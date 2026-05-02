Maharashtra HSC result 2026 : बारावीचा निकाल १२ वाजताच पाहता येणार; कोकणची बाजी, लातूर तळाला, राज्याचा निकाल ८९.७९ टक्के

नीता परब, मुंबई: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी मार्च 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून काही वेबसाईटवर दुपारी 12 वाजता निकाल पाहण्यास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. वेबसाइटवरील ट्रॅफिक कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे बोर्डाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना 2 मे रोजी दुपारी एक निकाल ऑनलाईन पद्धतीने पाहता येईल, असे बोर्डाने जाहीर केले होते. राज्य मंडळाने दिलेल्या खालील वेबसाईटवर निकाल पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे (MSBSHSE) ने एका पत्रकार परिषदेत इयत्ता १२वी किंवा एचएससी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. एकूण उत्तीर्णतेचे प्रमाण ८९.७९ टक्के राहिले आहे.
1.https://results.digilocker.gov.in
2.https://mahahsscboard.in
3.https://hscresult.mkcl.org
4.https://results.targetpublications.org
5.https://results.navneet.com
यावर्षी राज्यभरात एचएससी परीक्षेसाठी एकूण १५,३२,४८७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. यांपैकी ७,९९,७७३ विद्यार्थी विज्ञान शाखेचे, ३,८०,६९२ कला शाखेचे, ३,२०,१५२ वाणिज्य शाखेचे, २७,३७८ व्यावसायिक शाखेचे आणि ४,४९२ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) होते. उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयात आणि एकूण किमान ३५ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे.
२०२६ मध्ये इयत्ता १२वीची परीक्षा दिलेले विद्यार्थी वेबसाइट किंवा इतर स्रोतांवरून आपली गुणपत्रिका तपासू शकतात. आपली गुणपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी काही पायऱ्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
अधिकृत वेबसाइटवर जा.
होमपेजवरून थेट निकालाची लिंक उघडा.
निकाल लॉगिन विंडोमध्ये आवश्यक लॉगिन क्रेडेन्शियल्स प्रविष्ट करा.
एमएसबीएसएचएसई (MSBSHSE) इयत्ता १२वीची गुणपत्रिका स्क्रीनवर दिसेल.
भविष्यातील संदर्भासाठी निकाल पहा आणि डाउनलोड करा.
एचएससी (HSC) इयत्ता १२वीच्या गुणपत्रिकेत विद्यार्थ्यांनी विविध विषयांमध्ये मिळवलेले गुण असतील. या वेबसाइट्सद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या गुणपत्रिका तात्पुरत्या असतील. मूळ एमएसबीएसएचएसई (MSBSHSE) एचएससी (HSC) इयत्ता १२वीची गुणपत्रिका मिळवण्यासाठी, बोर्डाने निकाल जाहीर केल्यानंतर काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांना आपापल्या शाळांना भेट द्यावी लागेल.
सर्व विभागीय मंडळातून नियमित विद्यार्थ्यांचा कोकण विभागाचा निकाल (९४.१४%) सर्वाधिक असा सर्वांत कमी निकाल लातूर विभागाचा (८४.१४%) आहे. सर्व विभागीय मंडळातून नियमित मुलींची उत्तीर्णतेची टक्केवारी ९३.१५ असून मुलांची उत्तीर्णतेची टक्केव ८६.८०% आहे. म्हणजेच मुलींची उत्तीर्णतेची टक्केवारी मुलांपेक्षा ६.३५% ने जास्त आहे. एकूण १५३ विषयांपैकी २६ विषयांचा निकाल १००% आहे.
