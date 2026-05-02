Women’s T20 World Cup: वर्ल्ड कपसाठी महिलांच्या टीमची आज घोषणा, कोणत्या नव्या चेहऱ्याला मिळणार संधी?

महिला टी-२० विश्वचषक पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे. निवड समितीची बैठक शनिवारी बीसीसीआयच्या मुख्यालयात होणार आहे. १५ सदस्यीय संघात कोणाचा समावेश होतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

Updated On: May 02, 2026 | 02:14 PM
वुमन्स वर्ल्ड कपमध्ये कोणाला मिळणार संधी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • वुमन्स वर्ल्ड कपच्या टीमची होणार आज घोषणा
  • तारीख होणार घोषित 
  • नव्या चेहऱ्यांना मिळणार का संधी 
महिला टी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा शनिवारी केली जाईल. संघ निवडण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) बैठक मुंबईत होणार आहे. निवड प्रक्रियेपूर्वी निवड समितीसमोर अनेक द्विधा मनःस्थिती निर्माण होईल. महिला टी-२० विश्वचषकाची १० वी आवृत्ती १२ जून ते ५ जुलै दरम्यान इंग्लंडमध्ये खेळवली जाणार आहे. भारताचे लक्ष विजेतेपदावर असेल.

एकदिवसीय विश्वचषक विजेता संघ आपले दुसरे आयसीसी विजेतेपद पटकावेल अशी अपेक्षा आहे. निवड समितीची बैठक बीसीसीआयच्या मुख्यालयात होईल आणि एका पत्रकार परिषदेत संघाची घोषणा केली जाईल. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत, कारण भारताने मायदेशात महिला एकदिवसीय विश्वचषक २०२५ जिंकला होता. भारताने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मायदेशात श्रीलंकेला ५-० ने पराभूत केले. त्यानंतर त्यांनी मायदेशात इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाला २-१ ने हरवले. तथापि, गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर संघाला १-४ असा पराभव पत्करावा लागला.

संघ व्यवस्थापनाने दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी अनेक खेळाडूंना संधी दिली, उपकर्णधार स्मृती मंधानाला विश्रांती दिली आणि अनेक नवीन पर्याय उपलब्ध करून दिले. तथापि, संघासाठी गोलंदाजी ही चिंतेची बाब आहे. संघातील बहुतांश खेळाडू निश्चित मानले जात असले तरी, अमिता शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीला १५ सदस्यीय संघ पूर्ण करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या जागांवर निर्णय घ्यावा लागेल.

या चेहऱ्यांना संधी मिळेल का?

  • फलंदाजी अष्टपैलू अनुष्का शर्मा आणि डावखुरी फिरकी गोलंदाज वैष्णवी शर्मा यांनी नुकतेच पदार्पण केले आणि दोघींनीही चांगली कामगिरी केली
  • प्रदीर्घ काळानंतर संघात परतलेल्या फटकेबाज भारती फुलमालीनेही आपला दावा अधिक मजबूत केला आहे
  • या तिघींना टी-२० विश्वचषक संघात स्थान मिळते का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल
यजमान इंग्लंडने १२ संघांच्या स्पर्धेसाठी तीन डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाजांची निवड केली आहे.

शनिवारची बैठक केवळ टी-२० विश्वचषक संघापुरती मर्यादित राहणार नाही. विश्वचषकापूर्वी इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी आणि १० ते १३ जुलै दरम्यान लॉर्ड्सवर खेळल्या जाणाऱ्या एकमेव कसोटी सामन्यासाठीही संघाची निवड केली जाईल. याव्यतिरिक्त, इंग्लंड ‘अ’ संघाविरुद्धच्या तीन एकदिवसीय आणि तीन टी२० सामन्यांसाठी भारत ‘अ’ संघाची निवड केली जाईल.

भारतासमोर कोणते पर्याय आहेत?

जर भारताने विश्वचषकासाठी अतिरिक्त वेगवान गोलंदाजीचा पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतला, तर डब्ल्यूपीएल २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या नंदिनी शर्माचा विचार केला जाऊ शकतो. दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर टी२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणाऱ्या नंदिनी शर्मा आणि काश्वी गौतम यांची निवडही रंजक ठरेल, विशेषतः पाठीच्या दुखापतीमुळे अमनजोत कौर संघाबाहेर राहण्याची शक्यता असल्याने. निवड समिती ८ मे ते २ जून दरम्यान इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी १७ किंवा १८ सदस्यीय संघाची निवड करू शकते, ज्यामुळे वैष्णवी शर्मासाठीही संधीचे दार उघडले जाऊ शकते. मात्र, संघात तीव्र स्पर्धा आहे, त्यामुळे राधा यादव, स्नेह राणा आणि जी कमलिनी यांसारख्या खेळाडूंचे विश्वचषक संघातून बाहेर राहण्याचा धोका आहे.

राधा यादवची कामगिरी 

राधा यादवची कामगिरी विशेषतः रंजक आहे. गेल्या वर्षी इंग्लंडमध्ये झालेल्या भारताच्या टी-२० मालिकेत तिने सहा बळी घेतले होते, पण त्यानंतर ती या फॉरमॅटमध्ये खेळलेली नाही. डब्ल्यूपीएल २०२६ मध्ये राधाने आरसीबीसाठी चांगली कामगिरी केली, नऊ सामन्यांमध्ये ११४ धावा केल्या, ज्यात ६६ धावांच्या खेळीचा समावेश होता. मात्र, तिने फक्त दोन बळी घेतले. त्यानंतर, बँकॉक येथे झालेल्या महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेत इंडिया ‘ए’ संघाचे नेतृत्व करताना राधाने ७५ धावा केल्या आणि १० बळी घेतले.

Published On: May 02, 2026 | 02:14 PM

