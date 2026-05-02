Maharashtra HSC Result 2026: निकाल पाहण्यासाठी ‘या’ स्टेप फॉलो करा? डिजीलॉकरवर मार्कशीट कशी डाउनलोड करायची? पाहा एका क्लिकवर

Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड १२ वीचा निकाल २ मे रोजी जाहीर होत आहे. अधिकृत वेबसाइट, रोल नंबर आणि डिजीलॉकरद्वारे निकाल कसा पाहायचा, याची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.

Updated On: May 02, 2026 | 10:14 AM
१२ वी बोर्डाचा निकाल

फोटो सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • निकाल पाहण्याचे २ मुख्य मार्ग
  • १२ वी बोर्डाचा निकाल पाहण्यासाठी ‘या’ स्टेप फॉलो करा?
  • डिजीलॉकरवर बोर्डाची मार्कशीट कशी पाहायची ?
HSC Result 2026 : आता महाराष्ट्र बोर्डाच्या १२ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाची प्रतिक्षा संपणार आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आज २ मे २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता निकाल जाहीर करणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर लाखो विद्यार्थी ऑनलाइन निकाल पाहू शकतात. यंदा विद्यार्थी निकालाची अधिकृत वेबसाइट आणि डिजीलॉकरच्या माध्यमातून आपला निकाल पाहू शकतात तसेच ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करू शकतात.

निकाल पाहण्याचे २ मुख्य मार्ग

यावेळी १२ वीच्या  बोर्डाचा निकाल  mahahsscboard.in  या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध होईल. यावर विद्यार्थी आपला रोल नंबर (सीट नंबर) सबमिट करून पाहू शकतील. आज एकाच वेळी अनेक विद्यार्थी आपला रिजल्ट पाहण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे मुख्य वेबसाईटवर ट्राफिक वाढते. अशावेळी विद्यार्थी खाली दिलेल्या पर्यायांचा वापर करू शकतात.

  • अधिकृत वेबसाइट्स:mahahsscboard.in, mahahsscboard.org, mahresult.nic.in आणि hscresult.mkcl.org.
  • डिजीलॉकर: digilocker.gov.in
१२ वी बोर्डाचा निकाल पाहण्यासाठी ‘या’ स्टेप फॉलो करा?

  • सर्व प्रथम महाराष्ट्र बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइट in वर जा.
  • होमपेजवर तुम्हाला ‘Maharashtra Board HSC Result 2026’ ही लिंक दिसेल. त्यावर क्लिक करा.
  • आता तुमचा रोल नंबर (सीट नंबर आणि आईचे नाव) विचारलेली इतर माहिती भरून सबमिट करा.
  • तुमचा निकाल स्कीनवर दिसेल.
  • आता त्याची प्रिंटआउट घ्या किंवा सेव्ह करून ठेवा.

डिजीलॉकरवर बोर्डाची मार्कशीट कशी पाहायची ?

जर तुम्हाला  डीजीलॉकरवरून तुमची डिजिटल मार्कशीट पाहायची असेल तर खालील स्टेप्स फॉलो करा.

स्टेप १: डिजीलॉकर किंवा digilocker.gov.in  वेबसाइट ओपन करा

स्टेप २: आधार लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरचा वापर करून ‘Sign Up’ किंवा नोंदणी करा

स्टेप ३: मोबाईलवर आलेला OTP टाकून व्हेरिफाय करा.

स्टेप ४: आधीच अकाउंट असल्यार लॉगिन करा.

स्टेप ५: होमपेजवर  ‘Issued Documents’ सेक्शनमध्ये जाऊन  ‘Class XII Marksheet’  वर क्लिक करा.

स्टेप ६: आता सर्च बारमध्ये जाऊन  ‘Maharashtra Board’ पर्याय निवडा.

स्टेप ७: ‘Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education (MSBSHSE)’  या लिंकवर क्लिक करा.

स्टेप ८: आता तुमची माहिती (रोल नंबर आणि परीक्षेचे वर्ष) अचूक भरा .

स्टेप ९: आता तुमची मार्कशीट स्क्रीनवर दिसेल.

स्टेप १०:  ती मार्कशीट सेव्ह करा आणि प्रिंट काढून घ्या.

Published On: May 02, 2026 | 10:11 AM

