MPSC Group C Recruitment 2026: एमपीएससी गट ‘क’ पदांसाठी बंपर भरती; जाणून घ्या कोणत्या पदांसाठी सर्वाधिक जागा आहेत?

MPSC Group C Recruitment 2026: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट क (Group C) च्या २,६१९ पदांवर भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया २७ जून २०२६ पासून सुरू झाली आहे. पात्र आणि इच्छुक उमेदवार आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) जाऊन अर्ज करू शकतील. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ जुलै २०२६ रोजी रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
या भरती मोहिमेअंतर्गत अनेक महत्त्वाच्या पदांच्या जागा भरल्या जाणार आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १,८६४ पदे लिपिक-टंकलेखक या पदासाठी आहेत. याशिवाय सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदांसाठी ४६१ जागा, २८२ पदे कर सहाय्यक, ९ पदे उद्योग निरीक्षक आणि ३ पदे तांत्रिक सहाय्यक या पदांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. एकूण २,६१९ रिक्त पदांवर योग्य उमेदवारांची निवड केली जाईल.
भरती प्रक्रियेसोबतच आयोगाने परीक्षा पद्धतीमध्येही एक मोठा बदल केला आहे. एमपीएससीने जाहीर केले आहे की, वर्ष २०२७ पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (राजपत्रित गट अ आणि गट ब) मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय (Optional Subject) पूर्णपणे वगळण्यात येतील. म्हणजेच आता उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी दोन वैकल्पिक विषयांची स्वतंत्र तयारी करावी लागणार नाही.
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वास्तविक पाहता, देशातील अनेक राज्यांनी यापूर्वीच आपल्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षांमधून वैकल्पिक विषय काढून टाकले आहेत. आता महाराष्ट्र देखील याच दिशेने पाऊल टाकत आहे. या बदलामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक सोपी, सुटसुटीत आणि सर्वांसाठी समान होईल, असे मानले जात आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, संयुक्त पूर्व परीक्षा या वेळी २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार असून, पहिल्यांदाच ही परीक्षा कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) म्हणजेच ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाईल. यापूर्वी ही परीक्षा ऑफलाईन (पेन आणि पेपर) पद्धतीने घेतली जात होती. परीक्षा ऑनलाईन झाल्यामुळे उमेदवारांना आधुनिक परीक्षा प्रणालीचा अनुभव मिळेल आणि संपूर्ण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
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आयोगाच्या माहितीनुसार, पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेत सामील करून घेतले जाईल. त्यामुळे उमेदवारांनी आतापासूनच परीक्षेच्या तयारीला लागावे. तसेच, अर्ज करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे, फोटो आणि स्वाक्षरी योग्य फॉरमॅटमध्ये अपलोड करावी, जेणेकरून अर्ज बाद होण्याची शक्यता राहणार नाही.