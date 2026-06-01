एमव्हीपीएमच्या किर्तिश्री काबरा विद्यालयाचे औपचारिक उद्घाटन; शाळेत अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध

नागपूर : अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधा विकसित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत लक्ष्मीनारायण मंदिर शैक्षणिक संकुलात एमव्हीपीएमच्या किर्तिश्री काबरा विद्यालयाचे (सीबीएसई शाळा) अधिकृतपणे उद्घाटन सोलापूर मध्ये करण्यात आले. जून २०२६ पासून शाळेची सुरुवात नर्सरी ते इयत्ता ७ वी पर्यंत करण्यात येत असून, टप्प्याटप्प्याने इयत्ता १२ वी पर्यंत विस्तार करण्याची योजना संस्थेकडून आखण्यात आली आहे.
या भव्य उद्घाटन सोहळ्याला प्रसिद्ध आर्थिक तज्ज्ञ आणि परोपकारी आनंद राठी यांची प्रमुख उपस्थिती होती, त्यांनी या विद्यालयाचे रीतसर उद्घाटन केले. हा कार्यक्रम किर्तिश्री काबरा फाउंडेशनचे मुख्य दाते आणि विश्वस्त गोपाल काबरा आणि किर्ति काबरा यांच्या उपस्थितीत पार पडला, त्यांच्या पाठबळाने हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उभारण्यात आला.
या सोहळ्याला माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल (एमव्हीपीएम)चे अध्यक्ष, विश्वस्त आणि प्रमुख सदस्यांसह स्थानिक आमदार, खासदार आणि इतर प्रमुख कॉर्पोरेट दाते यांसारखे ज्येष्ठ मान्यवर उपस्थित होते.
एमव्हीपीएमच्या या संकुलात अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.
