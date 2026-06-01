विशेषतः संकलन यादीतील त्रुटींमुळे अनेक पात्र लाभार्थींना पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेतून वंचित राहावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे धरणग्रस्तांचे म्हणणे आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित अनेक बाबी अद्याप निकाली निघालेल्या नाहीत. पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच धरणाचा वापर सुरू करण्यात आल्याने प्रभावित कुटुंबांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने पुनर्वसनाशी संबंधित सर्व प्रकरणांची फेरतपासणी करून पात्र लाभार्थींना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
सावरघर, भांबे, करंजोशी, डांगीस्टवाडी, निवडे आणि बोपोशी परिसरातील खातेदारांच्या नोंदींची पडताळणी करून आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात याव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेत झालेल्या कथित त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणांची चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली.
मागण्यांबाबत ठोस आश्वासन अथवा निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात दिवसभर विविध घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली.
