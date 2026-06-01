  • Pcmc News Pcmc Pre Monsoon Preparation 2026 Pimpri Chinchwad Road Work Delays Smart City Incomplete

PCMC News: पावसाळा तोंडावर तरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये रस्त्यांची कामे अर्धवट; महापालिकेचा मात्र ९२% नालेसफाईचा दावा PCMC pre monsoon

Updated On: Jun 01, 2026 | 05:30 PM IST
सारांश

PCMC News: शहरात विविध ठिकाणी स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेच्या माध्यमातून रस्ते आणि पदपथांची कामे सुरू आहेत. ३१ मे पर्यंत ही सर्व कामे शंभर टक्के पूर्ण होऊन रस्ते पूर्ववत होणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक भागांत अद्यापही खोदकाम तसेच असून रस्त्यांची कामे अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत.

विस्तार
  • स्मार्ट सिटी अंतर्गत अंतर्गत रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण आणि पदपथांची खोदून ठेवलेली कामे
  • अनेक भागांत अद्यापही खोदकाम तसेच असून रस्त्यांची कामे अत्यंत संथगतीने सुरू
  • मार्च महिन्यापासून एकूण १४१ नाले आणि ९४ हजार ९१३ मीटर लांबीच्या नाल्यांची साफसफाई हाती घेण्यात आली होती.
PCMC News : आगामी पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना पिंपरी-चिंचवड शहरात संमिश्र चित्र पाहायला मिळत आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटी अंतर्गत अंतर्गत रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण आणि पदपथांची खोदून ठेवलेली कामे अद्याप अर्धवट असल्याने पहिल्याच पावसात शहर तुंबण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे, महापालिका प्रशासनाने मात्र शहरातील नालेसफाई ९२.३३ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा करत मान्सूनपूर्व तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याचा विश्वास दर्शवला आहे.

खोदलेले रस्ते आणि संथ कारभार नागरिकांच्या पाचवीला पूजलेला

शहरात विविध ठिकाणी स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेच्या माध्यमातून रस्ते आणि पदपथांची कामे सुरू आहेत. ३१ मे पर्यंत ही सर्व कामे शंभर टक्के पूर्ण होऊन रस्ते पूर्ववत होणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक भागांत अद्यापही खोदकाम तसेच असून रस्त्यांची कामे अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत. काही ठिकाणी अर्धवट सोडलेल्या पदपथांमुळे पादचारी आणि वाहनचालकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. पावसाळी वाहिन्यांची (ड्रेनेज) स्वच्छताही अनेक ठिकाणी प्रलंबित असल्याने पहिल्याच मुसळधार पावसात रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप येण्याची शक्यता नागरिक वर्तवत आहेत.

नालेसफाईत ९२.३३ टक्के प्रगती; प्रशासनाचा दावा

नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असतानाच, महापालिका प्रशासनाने नालेसफाईच्या कामाला वेग आल्याची आकडेवारी जाहीर केली आहे. महापालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या वतीने मार्च महिन्यापासून एकूण १४१ नाले आणि ९४ हजार ९१३ मीटर लांबीच्या नाल्यांची साफसफाई हाती घेण्यात आली होती.

नालेसफाईची टप्प्याटप्प्याने झालेली प्रगती:

१६ मार्च: ५.०४%
२५ मे: ८५.८४%
१ जून: ९२.३३%
प्रशासनाने ३१ मे पर्यंत १००% काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ते पूर्ण झाले नसले तरी कामे आता अंतिम टप्प्यात असल्याचा दावा केला जात आहे.

क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय कामगिरी
शहरातील काही विभागांनी नालेसफाईत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे:
‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय: १००% नालेसफाई पूर्ण (आघाडीवर)
‘फ’ विभाग: ९९.६१% काम पूर्ण
‘ई’ विभाग: ९८.४४% काम पूर्ण

उर्वरित विभागांमधील साफसफाईची कामेही अंतिम टप्प्यात असून संवेदनशील आणि पाणी साचण्याची शक्यता असलेल्या सखल भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

“पावसाळ्यात नागरिकांना पाणी साचणे किंवा तुंबण्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी नाले सफाईची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कामांचा नियमित आढावा घेतला जात असून, निर्धारित मुदतीत आणि प्रभावी पद्धतीने कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.”
— डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका

“नाले सफाईची कामे केवळ प्रमाणावर न पाहता गुणवत्तेच्या निकषांवरही तपासली जात आहेत. नाल्यांमधून काढलेला गाळ आणि कचरा तातडीने उचलून त्याची विल्हेवाट लावली जात आहे.”
— डॉ. प्रदीप ठेंगल, उप आयुक्त

 

नागरिकांचे लक्ष प्रशासनाच्या आश्वासनाकडे

दरवर्षी नाल्यांमध्ये साचणारा गाळ, प्लास्टिक व कचऱ्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडकून स्थानिक पूरस्थिती निर्माण होते. महापालिकेच्या दाव्यानुसार यंदा जलनिस्सारण व्यवस्था अधिक सक्षम राहील आणि पाणी तुंबण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट होईल. मात्र, प्रत्यक्षात पाऊस सुरू झाल्यावरच महापालिकेच्या या ‘दाव्यांची’ आणि अर्धवट रस्त्यांच्या ‘कारभाराची’ खरी परीक्षा होणार आहे.

 

 

 

Published On: Jun 01, 2026 | 05:30 PM

