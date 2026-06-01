  • 11th Admission 2026 First Round Seat Allotment Last Date June 3 Mahesh Palkar

11th Admission 2026: अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी अंतिम टप्प्यात; ‘या’ तारखेपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन!

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:36 PM IST
סארांश

11th Admission 2026: अकरावी प्रवेशासाठी आता फक्त २ दिवस बाकी आहेत. पहिल्या फेरीत रेकॉर्डब्रेक प्रवेश झाला असून मुदत संपण्यापूर्वी आपल्या पसंतीचे कनिष्ठ महाविद्यालय कसे निश्चित करायचे? वाचा सविस्तर वृत्त...

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

विस्तार
  • अकरावीच्या पहिल्या १.७१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित
  • ३ जून २०२६ या  तारीखेपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन
  • शिक्षण संचालनालयाचे विद्यार्थ्यांना आवाहन
11th Admission 2026: यंदाच्या दहवीचा बोर्डाचा रिजल्ट लागल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये पुढच्या इयत्तेत प्रवेश घेण्याची लगबग दिसून येत आहे. राज्यातील इयत्ता अकरावी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०२६-२७ अंतर्गत शैक्षणिक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, पहिल्याच फेरीत १ लाख ७१ हजार ५४५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. अद्याप प्रवेश निश्चित न केलेल्या विद्यार्थ्यांनी दि. ३ जून २०२६ पर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर केले आहे.

राज्यातील एकूण १,५९१ कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत १२ लाख ५१ हजार २५९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, त्यापैकी ८ लाख ८७ हजार २६४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रियेतील भाग-१ (नोंदणी) आणि भाग-२ (महाविद्यालय पसंतीक्रम) पूर्ण केला आहे.

अकरावीच्या पहिल्या १.७१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित

पहिल्या प्रवेश फेरीत १ लाख ७१ हजार ५४५ विद्यार्थ्यांनी कनिष्ठ महाविद्यालये निश्चित केली आहेत. त्यापैकी १ लाख ५५ हजार ९५१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. यामध्ये केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील (कॅप) तसेच व्यवस्थापन आणि अल्पसंख्याक कोट्यातील प्रवेशांचा समावेश आहे.

शिक्षण संचालनालयाचे विद्यार्थ्यांना आवाहन

ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप प्रवेश निश्चित केलेला नाही, त्यांनी संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयात जाऊन ३ जून २०२६ पर्यंत प्रवेश निश्चित करावा, असे आवाहन शिक्षण संचालनालयाने केले आहे. तसेच विद्यार्थी, पालक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी या मुदतीची नोंद घेऊन प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची विभागनिहाय प्रवेश स्थिती

अ क्र विभाग विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची संख्या
1 अमरावती  १८,२२६
2 छ. संभाजीनगर  १६,८०९
3 कोल्हापूर  २०,३०८
4 लातूर  १०,१४३
5 मुंबई  २४,५६३
6 नागपूर  २४,४१९
7 नाशिक  २१,३७०
8 पुणे  ३५,७०७
9 एकूण  १,७१,१४५

 

