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Jantar Mantar Viral : शाळाही शिकले नाहीत, तरीही राज्यघटनेचे ज्ञान! कोण आहेत जंतर-मंतर आंदोलनातून वायरल झालेले मोहम्मद इरफान?

Updated On: Jul 29, 2026 | 12:58 PM IST
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सारांश

Mohammad Irfan Jantar Mantar Viral Video : दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनातून प्रसिद्ध झालेले मोहम्मद इरफान वाचता-लिहिता येत नसतानाही स्मार्टफोन आणि गुगल व्हॉईसच्या मदतीने कसे शिकले? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच.

irfam

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Jantar Mantar Viral Video: दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सीजेपीने केलेल्या आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावर एका आवाजाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दिल्लीतील एका झोपडपट्टीत राहणारे आणि व्यवसायाने फेरीवाले असलेले मोहम्मद इरफान आपल्या एका मुलाखतीनंतर सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत.

दिल्लीतील सावदा जेजे कॉलनीत राहणाऱ्या ३५ वर्षीय मोहम्मद इरफान यांची संविधान, लोकशाही, कामगारांचे हक्क आणि सामाजिक मुद्द्यांवरील सखोल समज पाहून लोक अचंबित झाले आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया, जंतर-मंतर आंदोलनातून प्रसिद्ध झालेले इरफान नेमके किती शिकलेले आहेत.

शाळेत गेले नाहीत, गुगल व्हॉईसने केले शिक्षण

मोहम्मद इरफान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी कधीही शाळेचे शिक्षण पूर्ण केले नाही आणि त्यांना वाचता-लिहिताही येत नाही. माहिती मिळवण्यासाठी ते स्मार्टफोनमधील ‘गूगल व्हॉईस सर्च’चा वापर करतात. इतिहास, राजकारण, साहित्य आणि चालू घडामोडींशी संबंधित विषयांवर ते इंटरनेटद्वारे माहिती ऐकतात आणि कोणत्याही विषयावर आपले मत बनवण्यापूर्वी विविध स्रोतांकडून तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात.

इरफान यांनी सांगितले की, शहीद भगतसिंग यांचे विचार तसेच दुष्यंत कुमार आणि अदम गोंडवी यांच्या कवितांनी त्यांच्या विचारसरणीवर मोठा प्रभाव पाडला आहे.

कामगारांच्या समस्या मांडण्यासाठी आंदोलनात पोहोचले

इरफान यांचे म्हणणे आहे की, ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा विद्यार्थी संघटनेशी जोडलेले नाहीत. ते जंतर-मंतरवर केवळ कामगार आणि गरीब वर्गाच्या समस्या मांडण्यासाठी पोहोचले होते. त्यांच्या मते, सरकारी नोंदींमध्ये किमान वेतन १८,००० रुपये सांगितले जाते, परंतु अनेक कामगारांना १० ते ११ तास काम करूनही केवळ १३ ते १४ हजार रुपयेच मिळतात.

बेरोजगारीमुळे लोक कमी वेतनावरही काम करण्यास भाग पडत आहेत आणि विरोध केल्यास नोकरी गमावण्याची भीती असते, असा दावा त्यांनी केला. कामगारांना योग्य वेतन मिळवून देण्यावर शासनाने अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

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आर्थिक अडचणींचाही केला उल्लेख

गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक चणचण आणि भविष्याच्या चिंतेमुळे ते मानसिक ताण आणि नैराश्यातून जात असल्याचे इरफान यांनी सांगितले. त्यांनी ‘आयुष्मान भारत’ योजनेच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हणाले की, अनेक लोकांकडे कार्ड असूनही उपचारादरम्यान दीर्घ कागदोपत्री प्रक्रिया आणि मंजुरीमुळे अडचणींचा सामना करावा लागतो.

इरफान यांनी सांगितले की, त्यांचा महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या तत्त्वावर विश्वास आहे आणि ते शांततेच्या मार्गाने आपले म्हणणे मांडण्याच्या बाजूने आहेत. त्यांना राजकारणात येण्याची कोणतीही इच्छा नाही, तर सरकारने कामगार, झोपडपट्टीत राहणारे लोक आणि ग्रामीण भागातील समस्यांवर अधिक लक्ष द्यावे, एवढीच त्यांची इच्छा आहे.

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सोशल मीडियावर मुलाखत झाली प्रचंड व्हायरल

जंतर-मंतरवर त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीला सोशल मीडियावर हजारो लोकांनी पाहिले आणि शेअर केले. अनेक लोकांनी त्यांच्या विचारांचे कौतुक केले. मुलाखत व्हायरल झाल्यानंतर अनेक लोक त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची कथा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सोशल मीडियावरील या चर्चेनंतर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी स्वतः मोहम्मद इरफान यांच्या घरी त्यांना भेटण्यासाठी पोहोचले. या भेटीदरम्यान त्यांनी इरफान यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांना कुटुंबासह संसदेत येण्याचे निमंत्रणही दिले.

Web Title: Jantar mantar viral protest hawker mohammad irfan google voice learning rahul gandhi

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Published On: Jul 29, 2026 | 12:58 PM

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