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kolhapur Crime: पंढरपूर दर्शनाच्या बहाण्याने गोठ्यात नेलं, माजी सरपंचेची गळा आवळून हत्या; मृतदेह समुद्रात फेकण्याचा कट, मात्र..

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

कोल्हापूरच्या शाहूवाडीतील माजी सरपंच सुरेखा न्यारे यांची पंढरपूर दर्शनाच्या बहाण्याने गोठ्यात नेऊन गळा आवळून हत्या करण्यात आली. मृतदेह समुद्रात फेकण्याचा आरोपीचा कट भाच्याच्या सतर्कतेमुळे उधळला. मुख्य आरोपी प्रकाश ऊर्फ बाबू पाटीलला भिवंडी पोलिसांनी अटक केली असून पुढील तपास शाहूवाडी पोलीस करत आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पंढरपूर दर्शनाचे आमिष दाखवून गोठ्यात नेऊन माजी सरपंचांची हत्या.
  • मृतदेह समुद्रात फेकण्याचा कट भाच्याने पोलिसांना माहिती दिल्याने फसला.
  • मुख्य आरोपी प्रकाश ऊर्फ बाबू पाटील अटकेत; शाहूवाडी पोलीस तपास करत आहेत.
 

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील शिरगाव येथे एका धक्कादायक हत्याकांडाचा उलगडा झाला आहे. पंढरपूरला विठ्ठल दर्शनासाठी नेण्याचे आमिष दाखवत माजी सरपंच सुरेखा शिवाजी न्यारे (वय ५०) यांना गोठ्यात नेऊन गळा आवळून हत्या करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एवढ्यावरच न थांबता आरोपीने मृतदेह समुद्रात फेकून पुरावे नष्ट करण्याचाही कट रचला होता. मात्र, भाच्याच्या सतर्कतेमुळे हा संपूर्ण थरार उघडकीस आला आणि मुख्य संशयित आरोपी प्रकाश ऊर्फ बाबू पाटील याला भिवंडी पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर पुढील तपासासाठी त्याला शाहूवाडी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

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काय घडलं नेमकं?

माजी सरपंच सुरेख न्यारे आणि प्रकाश उर्फ बाबू पाटील यांचे अनैतिक संबंध होते. गेल्या काही दिवसांपासून सुरेखा यांनी प्रकाशाकडे “माझ्याशी लग्न कर” असा वारंवार तगादा लावला होता. या त्रासाला कंटाळून प्रकाशने त्यांच्या हत्येचा कट रचला.

कशी केली हत्या?

आरोपी प्रकाशने सुरेखा यांना आपण विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला जाऊया असे म्हंटले. सुरेखा जायला तयार झाली. प्रकाशने त्यांना चारचाकी गाडीत बसवले. त्यानंतर गावाबाहेर असलेल्या स्वतःच्या जनावरांच्या गोठ्यात जाऊन वैरण घालून मग पुढे निघूया, असे सांगून तो त्यांना गोठ्याकडे घेऊन गेला. तिथे संधी साधून रविवारी त्याने सुरेखा यांचा गळा आवळून निर्घृण खून केला. हत्येनंतर पुरावे मिटवण्यासाठी त्याने सुरेखाचा मृतदेह स्वतःच्याच गाडीत टाकला आणि तो भिवंडीच्या दिशेने निघाला. प्रवासादरम्यान त्याने आपल्या भाच्याला (संदेश मोरे) या कृत्याची माहिती दिली आणि मृतदेह समुद्रात फेकण्यासाठी मदत मागितली. मात्र, संदेश यांनी कोणतीही मदत न करता तातडीने भिवंडी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. भिवंडी पोलिसांनी तत्परता दाखवत गाडी अडवून आरोपी प्रकाश पाटील याला बेड्या ठोकल्या आणि मृतदेह ताब्यात घेतला.

आरोपी अटकेत

पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून हा गुन्हा पुढील कारवाईसाठी शाहूवाडी पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मंगळवारी शिरगाव येथे सुरेखा न्यारे यांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले. त्यांच्या पश्चात मुलगी आणि मुलगा असा परिवार आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: माजी सरपंच सुरेखा न्यारे यांची हत्या कशी करण्यात आली?

    Ans: पंढरपूर दर्शनाच्या बहाण्याने गोठ्यात नेऊन त्यांचा गळा आवळून खून करण्यात आला.

  • Que: आरोपीचा कट कसा उघडकीस आला?

    Ans: आरोपीच्या भाच्याने भिवंडी पोलिसांना माहिती दिल्यामुळे कट उघडकीस आला.

  • Que: या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कोण आहे?

    Ans: प्रकाश ऊर्फ बाबू पाटील.

Web Title: Kolhapur crime former sarpanch strangled to death after being lured to a cowshed under the pretext of a pilgrimage to pandharpur plot to dump the body in the sea but

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Published On: Jul 29, 2026 | 02:40 PM

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