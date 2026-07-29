बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raigad News: कर्जतमध्ये टोरंट पॉवर प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; जमिनी देण्यास नकार, ग्रामसभेत ठराव मंजूर

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

कर्जत तालुक्यातील टोरंट पॉवर एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. जमिनीचे दर निश्चित न करताच अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू केल्याचा आरोप करत पाच गावांतील शेतकरी एकवटले आहेत.

Raigad News: कर्जतमध्ये टोरंट पॉवर प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; जमिनी देण्यास नकार, ग्रामसभेत ठराव मंजूर

Raigad News: कर्जतमध्ये टोरंट पॉवर प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; जमिनी देण्यास नकार, ग्रामसभेत ठराव मंजूर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • टोरंट पॉवर प्रकल्पाच्या रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाला भालिवडी, आंबोट, पोटल, पाली आणि हुमगाव येथील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
  • जमिनीचे दर जाहीर न करता भूसंपादन सुरू केल्याने शेतकऱ्यांनी हरकती दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे.
  • पाली ग्रामसभेने टोरंट प्रकल्पासाठी जमीन न देण्याचा ठराव मंजूर केला असून शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
कर्जत: कर्जत तालुक्यात होऊ घातलेल्या टोरंट पॉवर एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला रस्ता बनवण्याची तयारी सुरू केली आहे. शासनाने रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, मात्र त्या जमिनी देण्यास आणि आता जमिनीमध्ये लावण्यात आलेली भाताची शेती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. दरम्यान शासनाने जमिनीचे भाव निश्चित केले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी आणि आश्चर्य देखील व्यक्त केले जात आहे.

Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती… तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा

कर्जत तालुक्यात पाली तर्फे कोतवाल खलाटी ग्रामपंचायत हद्दीत जलविद्युत प्रकल्प टोरंट वीज कंपनी उभारत आहे. टोरेंट पॉवर कंपनी आणि शासनामार्फत सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात शेतकऱ्यांनी एकजुटीचा पवित्रा घेतला आहे. भालीवडी, आंबोट, पोटल, पाली आणि हुमगाव या गावांमधील जमिनी या भूसंपादनात समाविष्ट आहेत. या सर्व शेतकरी बांधवांना सर्वसामान्य असलेले शेतकरी मंगेश म्हसे यांनी आवाहन केले आहे. पाली ग्रामस्थांनी आपल्या जमिनी टोरंट प्रकल्पासाठी दिल्या जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली असून हा ठराव ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

तर या प्रकल्पाच्या मुख्य बांधाजवळ असलेल्या मोहमाळवाडी आणि आंबेवाडीमधील आदिवासी ग्रामस्थांनी देखील धरणाच्या हालचाली सुरू झाल्यापासून विरोध कायम ठेवला आहे. धरणाच्या मुख्य बांधाजवळ जाण्यासाठी आवश्यक असलेला रस्ता बनवण्यासाठी शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. पाली गावातील ग्रामस्थ शिवाजी श्रीखंडे यांनी देखील आपली फसवणूक होऊ शकते आणि शासनाच्या कोणत्याही जाहिरातीला बळी पडू नका, असे आवाहन केले आहे. तसेच शासनाने आमच्या जमिनीचे दर देखील निश्चित केले नसल्याने आमची जमीन कवडीमोल दराने आम्ही कोणाच्याही घशात घालणार नाही, असा निर्धार या भागातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.

बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडून हरकती..

सध्या भालिवडी येथून पाली गाव आणि पुढे आंबेवाडी पर्यंत रस्ता तयार आहे. असे असताना स्वतंत्र रस्ता तयार करण्यासाठी काढण्यात आलेली अधिसूचना लक्षात घेता शेतकरी जमिनी देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे आता शेतक-यांनी जमीन द्यायची नाही यासाठी हरकती नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे.

Raigad News: स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणचं मोठं स्पष्टीकरण; ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही

टोरंट कंपनीसाठी धोक्याची घंटा

शासनाने पाली तर्फे कोतवाल खलाटी येथे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी पाच गावांमधील जमिनीचे अधिग्रहण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ५.९१ किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्यासाठी पाच गावातील ३९० शेतक-यांच्या काही हेक्टर जमिनीवर बुलडोझर फिरवून रस्ता तयार केला जाणार आहे. जमिनीमध्ये आता भाताच्या पिकाची लागवड केली जात आहे. त्याचवेळी उन्हाळ्यात देखील रस्ता तयार केल्या जाणाऱ्या भागात भाताची शेती केली जाते, हे लक्षात घेता शेतकऱ्याऱ्यांनी तुटपुंज्या रकमेसाठी आपली जमीन देण्यापेक्षा आयुष्यभर शेती करून जमीनदार म्हणून राहू, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शासनाने अधिसूचना काढल्यानंतर शेतकऱ्यांनी घेतलेली प्रकल्प विरोधी भूमिका टोरंट पॉवर एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Karjat torrent power project faces farmer opposition over land acquisition raigad news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 02:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पॅकेटवर साखरेचे प्रमाण छापणे बंधनकारक! संसदीय समितीची केंद्राला शिफारस
1

पॅकेटवर साखरेचे प्रमाण छापणे बंधनकारक! संसदीय समितीची केंद्राला शिफारस

Chandrapur News: चंद्रपुरात वाघांची संख्या ३०० पार; वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह
2

Chandrapur News: चंद्रपुरात वाघांची संख्या ३०० पार; वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह

Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती… तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा
3

Raigad News: ८ महिन्यांत निवृत्ती… तरीही अचानक बदली, श्रीवर्धनमध्ये नेमकं काय घडलं? ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा

प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबांच्या किचनमधील धक्कादायक वास्तव; झुरळे, बुरशी अन् एफडीएने केले ५ परवाने निलंबित
4

प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबांच्या किचनमधील धक्कादायक वास्तव; झुरळे, बुरशी अन् एफडीएने केले ५ परवाने निलंबित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

Navgrah Dosh Upay: श्रावणात या अभिषेकांनी नवग्रहदोष होऊ शकतात शांत; जाणून घ्या उपाय

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

Minimum Balance: संसदेत मोठा खुलासा! मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने बँकांनी वसूल केले हजारो कोटी; ‘या’ बँकांची सर्वाधिक कमाई

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
कापून ठेवलेली फळे लगेच काळी पडून जातात? फळांचा ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

कापून ठेवलेली फळे लगेच काळी पडून जातात? फळांचा ताजेपणा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jul 29, 2026 | 03:30 PM
आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

आता पुणे पोलिस करणार भाडेकरूंची पडताळणी; माहिती न दिल्यास थेट होणार कारवाई

Jul 29, 2026 | 03:26 PM
‘अगं आई अहो आई’ मधील भूमिकेला हृताने का दिला होकार? अभिनेत्रीने सांगितलं खास कारण

‘अगं आई अहो आई’ मधील भूमिकेला हृताने का दिला होकार? अभिनेत्रीने सांगितलं खास कारण

Jul 29, 2026 | 03:21 PM
Global Warming: वेगाने वितळतोय अंटार्क्टिकातील बर्फ; जागतिक आपत्ती टाळण्यासाठी जगाकडे उरले फक्त 30 ते 50 वर्षे

Global Warming: वेगाने वितळतोय अंटार्क्टिकातील बर्फ; जागतिक आपत्ती टाळण्यासाठी जगाकडे उरले फक्त 30 ते 50 वर्षे

Jul 29, 2026 | 03:20 PM
Anup Jalota Birthday : ७२व्या वाढदिवसानिमित्त अनुप जलोटांच्या घरी रंगली सुरांची मैफल; संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची खास उपस्थिती

Anup Jalota Birthday : ७२व्या वाढदिवसानिमित्त अनुप जलोटांच्या घरी रंगली सुरांची मैफल; संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांची खास उपस्थिती

Jul 29, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा