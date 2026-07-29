PhD Admission 2026: आयआयएम अहमदाबादमध्ये मोफत पीएचडी करण्याची सुवर्णसंधी! पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया लगेच जाणून घ्या

IIM Ahmedabad PhD Admission 2026: भारतीय व्यवस्थापन संस्था अहमदाबादचा ‘डॉक्टोरल प्रोग्राम इन मॅनेजमेंट’ अशा विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आला आहे, ज्यांना संशोधनाच्या क्षेत्रात करिअर करायचे आहे आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित नवीन संकल्पनांवर काम करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. संस्थेच्या माहितीनुसार, या कार्यक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ उच्च दर्जाचे शिक्षणच दिले जात नाही, तर ट्यूशन फीसह व्यापक आर्थिक मदत देखील पुरवली जाते. विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ताण दूर करून त्यांना संशोधनावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करता यावे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
डॉक्टोरल प्रोग्रामचे अध्यक्ष संदीप चक्रवर्ती यांच्या मते, आयआयएम अहमदाबादमध्ये संशोधनासाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. येथे मॅनेजमेंट साहित्य, आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स आणि रिसर्च डेटाबेसने समृद्ध असलेले ग्रंथालय आहे. याशिवाय हाय-परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग, विषयनिहाय रिसर्च सेंटर्स, फेलोशिप आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे संशोधन करण्याची संधी मिळते.
संस्थेच्या अधिकृत माहितीनुसार, हा कार्यक्रम सरासरी चार ते पाच वर्षांचा असतो. सुरुवातीच्या दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांना सखोल कोर्सवर्क करावे लागते, ज्यामध्ये ॲडव्हान्स डॉक्टोरल लेव्हलच्या विषयांसह इतर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामच्या कोर्सेसचाही समावेश असतो. या अभ्यासक्रमांचा उद्देश विद्यार्थ्यांना मॅनेजमेंटच्या विविध क्षेत्रांची सखोल माहिती देणे आणि विश्लेषणात्मक कौशल्ये विकसित करणे हा आहे.
कोर्सवर्क पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एक सर्वसमावेशक परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते, त्यानंतर ते त्यांच्या ‘थीसिस ॲडव्हायझरी कमिटी’च्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन कार्य सुरू करतात.
IIM अहमदाबाद लवकरच आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज आणि सविस्तर अधिसूचना जारी करेल. उमेदवार जास्तीत जास्त दोन डॉक्टोरल स्पेशलायझेशनसाठी (Specialization) अर्ज करू शकतील. गेल्या वर्षी अर्ज प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली होती आणि अर्जाची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी २०२६ निश्चित करण्यात आली होती. तर मुलाखती मार्च आणि एप्रिलदरम्यान आयोजित करण्यात आल्या होत्या. यावर्षीही अशाच प्रकारचे वेळापत्रक असण्याची शक्यता आहे.
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मास्टर्स पदवीधारकांसाठी: पीएचडी प्रोग्राममध्ये अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराकडे कोणत्याही विषयातील किमान ५५% गुणांसह मास्टर पदवी, दोन वर्षांचा पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा किंवा पाच वर्षांची इंटिग्रेटेड मास्टर पदवी असणे आवश्यक आहे.
व्यावसायिक पदवीधारकांसाठी: याशिवाय CA, CS किंवा CMA सारखी व्यावसायिक पात्रता असलेले उमेदवारदेखील किमान निर्धारित गुणांसह अर्ज करू शकतात.
बॅचलर पदवीधारकांसाठी: चार वर्षांची बॅचलर पदवी असलेल्या उमेदवारांसाठी किमान ६५% गुण किंवा समतुल्य ग्रेड असणे अनिवार्य आहे.
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IIM अहमदाबादच्या डॉक्टोरल प्रोग्राममध्ये प्रवेशासाठी उमेदवारांना CAT किंवा तिच्या समतुल्य परीक्षा जसे की GRE, GATE, JRF इत्यादी परीक्षांमध्ये सहभागी व्हावे लागेल. अनिवासी भारतीय आणि परदेशी उमेदवारांसाठी GMAT स्कोअर स्वीकारला जातो.
संस्थेच्या मते, पीएचडी प्रवेशासाठी CAT स्कोअर पाच वर्षांपर्यंत वैध राहतो. लेखी/प्रवेश परीक्षेच्या गुणांनंतर पात्र उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाते, ज्याच्या आधारे अंतिम निवड केली जाते.