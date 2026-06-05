Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • National Overseas Scholarship Nos 2026 Foreign Education Eligibility Benefits

National Scholarship:परदेशात मास्टर किंवा पीएचडी करायचीये? मग भारत सरकारच्या ‘या’ विशेष स्कॉलरशिपसाठी अर्ज नक्की करा!

Updated On: Jun 05, 2026 | 02:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

National Overseas Scholarship (NOS): पैशांच्या अभावामुळे प्रतिभावान भारतीय विद्यार्थ्यांचे परदेशात शिकण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहणार का? केंद्र सरकारची 'राष्ट्रीय ओव्हरसीज स्कॉलरशिप' (NOS) विद्यार्थ्यांचा विमानाचा खर्च आणि शैक्षणिक फी कशी उचलते? जाणून घ्या सविस्तर

Scholarship

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

National Overseas Scholarship (NOS): परदेशातील आघाडीच्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणे लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये स्वप्न असते. परंतु, भारमसाठ फी आणि राहण्याचा खर्च हे घटक अनेक प्रतिभावान विद्यार्थ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरते. अशा विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी भारत सरकार ‘राष्ट्रीय ओव्हरसीज स्कॉलरशिप’ (National Overseas Scholarship – NOS) योजना राबवते. या योजनेतंर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना परदेशात मास्टर डिग्री आणि पीएचडीच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

राष्ट्रीय ओव्हरसीज स्कॉलरशिप ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. ज्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या  दुर्बल पण हुशार विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षक घेण्याची संधी देणे हा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जगातील टॉप आणि मान्याताप्राप्त परदेशी विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ शकतात.

केंद्र सरकार देणार शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च

या स्कॉलरशिपअंतर्गत सरकार विद्यार्थ्यांचा जवळपास संपूर्ण खर्च उचलते. यामध्ये विद्यापीठाची ट्युशन फी, राहण्यासाठी आणि खाण्यासाठी वार्षिक मेंटेनन्स अलाउन्स, मेडिकल इन्शुरन्स, व्हिसा शुल्क आणि येण्या-जाण्यासाठी इकॉनॉमी क्लासच्या हवाई प्रवासाचा खर्च समाविष्ट असतो. यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबावर शैक्षणिक भार पडत नाही आणि ते आपले लक्ष अभ्यासावर केंद्रीत करू शकतात.

World Best Education System: गृहपाठ नाही, परीक्षाही नाही! ‘या’ देशातील सरकारी शाळांमध्ये ९८% मुले का शिकतात?

पात्रता निकष आणि अटी

या स्कॉलरशिपचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जाती (SC), डीएनटी (DNT), भूमिहीन शेतमजूर आणि पारंपारिक कारागीर प्रवर्गातील अर्जदारांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे तसेच अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ही वार्षिक उत्पन्न मर्यांदा ६ लाख रूपये निश्चित करण्यात आली आहे.

याशिवाय, अर्ज करताना अर्जदाराचे ३५ वय वर्षांपेक्षा कमी असावे. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे विद्यार्थ्याला कोणत्याही परदेशी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून मास्टर किंवा पीएचडी प्रोग्रामसाठी ‘अशर्त प्रवेश पत्र’ (Unconditional Admission Offer) मिळालेले असावे. सामान्यता जागतिक स्तरावर चांगली रँकिंग असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या स्कॉलरशिपमध्ये प्राधान्य दिले जाते.

Balbharati New Textbooks: ‘सीबीएसई’पेक्षाही सरस अभ्यासक्रम? बालभारतीने नवीन पुस्तकांमध्ये नक्की काय बदल केले?

Web Title: National overseas scholarship nos 2026 foreign education eligibility benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 02:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World Best Education System: गृहपाठ नाही, परीक्षाही नाही! ‘या’ देशातील सरकारी शाळांमध्ये ९८% मुले का शिकतात?
1

World Best Education System: गृहपाठ नाही, परीक्षाही नाही! ‘या’ देशातील सरकारी शाळांमध्ये ९८% मुले का शिकतात?

Balbharati New Textbooks: ‘सीबीएसई’पेक्षाही सरस अभ्यासक्रम? बालभारतीने नवीन पुस्तकांमध्ये नक्की काय बदल केले?
2

Balbharati New Textbooks: ‘सीबीएसई’पेक्षाही सरस अभ्यासक्रम? बालभारतीने नवीन पुस्तकांमध्ये नक्की काय बदल केले?

Education Technology: शिक्षण क्षेत्रात AI ची क्रांती! ViewSonic ने सादर केले 4K इंटरएक्टिव्ह ViewBoard डिस्प्ले
3

Education Technology: शिक्षण क्षेत्रात AI ची क्रांती! ViewSonic ने सादर केले 4K इंटरएक्टिव्ह ViewBoard डिस्प्ले

CBSE च्या री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलवर सायबर हल्ला; अवघ्या 2 मिनिटांत 15 लाख हिट्स, शिक्षण मंत्रालयाने मागवला अहवाल
4

CBSE च्या री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलवर सायबर हल्ला; अवघ्या 2 मिनिटांत 15 लाख हिट्स, शिक्षण मंत्रालयाने मागवला अहवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Farmer Protest: सरकारची कर्जमाफी म्हणजे डोळ्यात धूळफेक… शेतकरी संघटना आक्रमक, शासन निर्णयाची केली होळी

Farmer Protest: सरकारची कर्जमाफी म्हणजे डोळ्यात धूळफेक… शेतकरी संघटना आक्रमक, शासन निर्णयाची केली होळी

Jun 05, 2026 | 02:27 PM
National Scholarship:परदेशात मास्टर किंवा पीएचडी करायचीये? मग भारत सरकारच्या ‘या’ विशेष स्कॉलरशिपसाठी अर्ज नक्की करा!

National Scholarship:परदेशात मास्टर किंवा पीएचडी करायचीये? मग भारत सरकारच्या ‘या’ विशेष स्कॉलरशिपसाठी अर्ज नक्की करा!

Jun 05, 2026 | 02:26 PM
Esha Deol on Bandar: बॉबी देओलच्या नव्या चित्रपटावर ईशा देओलची प्रतिक्रिया; भावाच्या कामाबद्दल पोस्ट करत म्हणाली…

Esha Deol on Bandar: बॉबी देओलच्या नव्या चित्रपटावर ईशा देओलची प्रतिक्रिया; भावाच्या कामाबद्दल पोस्ट करत म्हणाली…

Jun 05, 2026 | 02:18 PM
Flex Fuel: पेट्रोलपेक्षा स्वस्त इंधनासाठी 2027 पर्यंत देशात उघडणार 5000 फ्लेक्स-फ्यूएल स्टेशन्स; गडकरी-पुरींची मोठी घोषणा

Flex Fuel: पेट्रोलपेक्षा स्वस्त इंधनासाठी 2027 पर्यंत देशात उघडणार 5000 फ्लेक्स-फ्यूएल स्टेशन्स; गडकरी-पुरींची मोठी घोषणा

Jun 05, 2026 | 02:15 PM
क्रिकेटपटूंसाठी BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण; परदेशी लीगमध्ये खेळायचे असेल तर मोजावी लागेल मोठी किंमत

क्रिकेटपटूंसाठी BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण; परदेशी लीगमध्ये खेळायचे असेल तर मोजावी लागेल मोठी किंमत

Jun 05, 2026 | 02:09 PM
कारच्या ‘क्रंपल झोन’ बद्दल तुम्हाला माहित आहे का? हे क्रंपल झोन प्रवाशांचे जीव कसे वाचवतात?

कारच्या ‘क्रंपल झोन’ बद्दल तुम्हाला माहित आहे का? हे क्रंपल झोन प्रवाशांचे जीव कसे वाचवतात?

Jun 05, 2026 | 02:04 PM
35 सेकंदात 30 वेळा चाकूने वार, पंजाबच्या मोहालीत एक्स-बाॅयफ्रेंडने ऑफिसमध्ये घुसुन गर्लफ्रेंडची केली हत्या; सीसीटिव्ही व्हायरल

35 सेकंदात 30 वेळा चाकूने वार, पंजाबच्या मोहालीत एक्स-बाॅयफ्रेंडने ऑफिसमध्ये घुसुन गर्लफ्रेंडची केली हत्या; सीसीटिव्ही व्हायरल

Jun 05, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें