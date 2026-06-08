NEET UG Re-Exam Leak Prevention: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) एक अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे, नीट (NEET) पेपर लीक पेपरफुटी प्रकरणाच्यार पार्श्वभूमीवर यावेळच्या परीक्षा व्यवस्थेची सुरक्षा पूर्वीपेक्षा लअनेक पटींनी मजबूत करण्यात आली आहे, २१ जून रोजी होणाऱ्या ‘नीट यूजी फेरपरीक्षे’पूर्वी (NEET UG Re-Exam) प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या तज्ञांना एका सुरक्षित ठिकाणी लॉकडाउन स्थितीत ठेवण्या येणार आहे. जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार किंवा पेपर लीक होण्याची शक्यता पूर्णपणे नष्ट करता येईल.
विविध रिपोर्टनुसार प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या तज्ञांना एका गुप्त आणि अत्यंत सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात येणार आहे. येथे बाहेरील जगाचा संपर्क नसणार असून त्यांना फोन किंवा कोणत्याही प्रकारची इंटरनेट सुविधा वापरण्यास सक्त मनाई आहे.
शिक्षण मंत्रालय आणि NTA कडून अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात असून २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट परीक्षेच्या सुरक्षतेसाठी अशी कडक व्यवस्था करण्यात आली आहे.परीक्षेची गोपनीयता राखण्याच्या दृष्टीने नीट युजी फेरपरीक्षा पेपर सेट करणारे त्यांचे मॉडरेशन करणारे आणि इंग्रजी हिंदीसह इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर (ट्रान्सलेशन) करणारे तज्ञ सध्या कडक आयसोलेशन म्हणजेच ‘लॉकडाउन’मध्ये आहेत.
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कडून हे कठोर निर्देश लागू करण्यामागचा मुख्य उद्देश हा लाखांहून अधिक विद्यार्थ्याच्या भवितव्याशी कोणताही खेळ होऊ नये हा आहे.
अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यावेळेस NTA कडून सुरक्षा व्यवस्थेचा मल्टी टियर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे.यातील पहिली पायरी म्हणजेच लॉकडाउन आहे, या अंतर्गत पेपर तयार करणारे तज्ञ एका गुप्त ठिकाणी राहतील त्यांना मोबाईल फोन स्मार्टवॉच लॅपटॉप टॅप किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट वापरता येणार नाही, तसेच तिथे इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसेल थोडक्यात सांगायचे झाल्यास बाहेरील लोकांशी त्यांचा संपर्क पूर्णपणे ‘झिरो’ (शून्य)असेल.
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