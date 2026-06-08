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Government Job Backup Plan:स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळाले नाही तर पुढे काय? ‘हे’ कोर्सेस कसे वाचवू शकतात तुमचे करिअर?

Updated On: Jun 08, 2026 | 04:14 PM IST
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सारांश

Government Job Backup Plan: स्पर्धा परीक्षांच्या कठीण स्पर्धेत केवळ एकाच लक्ष्यावर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. सरकारी नोकरीच्या तयारीसोबत डिजिटल स्किल्स, प्रोफेशनल कोर्सेस आणि फ्रीलांसिंगचा बॅकअप प्लान कसा तयार करावा, ते सविस्तर जाणून घ्या.

Government Job Backup Plan

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Government Job Backup Plan: सरकारी नोकरी मिळवण्याचे अनेक लोकांचे स्पप्न असते.दरवर्षी मोठ्या संख्येने उमेदवार केंद्रीय लोकसेवा आयोग(UPSC), कर्मचारी निवड आयोग(SSC),  बँकिंग, रेल्वे आणि इतर राज्यस्तरीय परीक्षांच्या तयारीसाठी अनेक वर्ष घालवतात. परंतु, सध्याच्या स्पर्धेमुळे कोणालाही यशाची हमी देता येत नाही. अशा परिस्थितीत तुमच्याकडे एक मजबूत ‘बॅकअप प्लान’ (पर्यायी योजना) असणे आवश्यक आहे. यामुळे भविष्य सुरक्षित राहण्याबरोबर कमाईचे नवे स्त्रोत खुले होतात.

डिजिटल स्किल्स (Digital Skills) चे महत्त्व

आजच्या काळात डिजिटल स्किल्स ही सर्वात वेगाने वाढणारी आणि मागणी असणारी कौशल्ये आहेत. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी डिजिटल मार्केटिंग, डेटा ॲनालिटिक्स, ग्राफिक डिझायनिंग, कंटेट रायटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग किंवा वेब डेव्हलपमेंट सारखी कौशल्ये आत्मसात करू शकतात. या क्षेत्रामध्ये ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही संधी उपलब्ध आहेत.

प्रोफेशनल कोर्सेस (Professional Courses) कसे मदत करतात?

जर एखादा उमेदवार बऱ्याच काळापासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असेल तर त्यांनी अकाउंटिंग, फायनान्स, कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन, सायबर सिक्युरिटी, हाॅस्पिटॅलिटी, मॅनेजमेंट किंवा  इतर नोकरीभिमुख (Job-Oriented) कोर्सेसचे शिक्षण घ्यावे. या कोर्सेसमुळे करिअरच्या नव्या वाटा खुल्या होतात.

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फ्रीलांसिंग (Freelancing) का ठरत आहे पहिली पसंती?

आजच्या तरुणांसाठी फ्रीलांसिंग हे कमाई आणि अनुभव या दोन्ही गोष्टी मिळवण्याचे एक उत्तम माध्यम बनले आहे. कंटेट रायटिंग, ग्राफिक डिझायनिंग, सोशल मीडिया मॅनेजमेंट, व्हिडिओ एडिटिंग आणि प्रोग्रामिंग यांसारख्या सेवांची मागणी बाजारात वाढत आहे. विद्यार्थ्यांनी हे कोर्सेस शिकल्यावर त्यांना अभ्यासाचे आणि परीक्षेच्या तयारीचे वेळापत्रक संभाळून घरबसल्या प्रोजेक्टवर काम करू शकतात. त्यामुळे हा त्यांच्या उत्पन्नाचा एक स्त्रोत  होऊ शकतो.

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तज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारी नोकरीची तयारी करत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी फ्रिलांसिंग, डिजिटल स्किल्स यांसारख्या पर्यायाचा अवलंब केल्यास ते पूर्णपणे बेरोजगार राहणार नाहीत आणि त्यांचे करिअर ही सुरक्षित राहील.

Web Title: Government job preparation backup plan career options digital skills freelancing

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Published On: Jun 08, 2026 | 04:14 PM

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