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Khan Sir News: खान सरांच्या कोचिंगवरील हल्ल्याने खळबळ; बिहारमध्ये चालतो तब्बल ‘इतक्या’ हजार कोटींचा कोचिंग व्यवसाय

Updated On: Jun 04, 2026 | 11:05 AM IST
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सारांश

Khan Sir Coaching Firing: पटणा येथील प्रसिद्ध शिक्षक खान सर यांच्या कोचिंग सेंटरवरील गोळीबारानंतर कोचिंग संस्थांमधील वर्चस्वाची लढाई समोर आली असून, बिहारमध्ये दरवर्षी २५० कोटींहून अधिक उलाढाल करणारी आणि लाखो लोकांना रोजगार देणारी ही कोचिंग मंडी नेमकी किती मोठी आहे? जाणून घ्या सविस्तर वृत्त.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Khan Sir News: नुकत्याच बिहारमध्ये झालेल्या खान सरांच्या कोचिंग सेंटरवरील गोळीबारानंतर ज्ञान बिंदू कोचिंगच्या संचालकासह तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे कोचिंग माफिया आणि संस्थांमधील वर्चस्वाचा वाद पुन्हा एकदा उफाळत आहे. तरी या निमित्ताने आज आपण बिहारमधील कोचिंग विश्वाची व्याप्ती आणि बाजारपेठ नेमकी किती मोठी आहे हे जाणून घेणार आहेत.

बिहारमधील कोचिंग इंडस्ट्री किती मोठी आहे

खान सर यांच्या कोचिंग संटरवर झालेला हल्ला म्हणजे केवळ एक सुटी घटना नाही तर बिहारच्या अर्थव्यवस्था आणि समाजाचा कणा बनलेल्या एका विशाल उद्योगाची एक झलक आहे.

  • ‘स्मार्ट स्क्रॅपर्स’च्या एप्रिल २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, बिहारमध्ये कोचिंग सेंटर्सची संख्या ६,३८३   वर पोहचली आहे. पटणा हे राज्यातील सर्वात मोठा कोचिंग हब असून १,२५६ येथे कोचिंग सेंटर्स आहेत.
  • बिहारमधील ५,९३५ कोचिंग सेंटर हे एकल मालकीचे आहेत तर उर्वरित सेंटर्स मोठ्या ब्रॅंड्सचे आहेत.
  • राष्ट्रीय पातळीवर विचार केला तर भारतातील कोचिंग इंडस्ट्री ७.२ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सची  (सुमारे ६०,००० कोटी) रूपयांची कमाई करते.
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कोचिंग मार्केटची अब्जावधींची उलाढाल

‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, बिहारमध्ये सुमारे ३,००० खाजगी कोचिंग संस्थांची वार्षिक उलाढाल (Turnover) २५० कोटीपेक्षा जास्त होते. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, हा आकडा लवकरच १,००० कोटी रुपयांचा टप्पा पार करेल.

बिहारचे कोचिंग सेंटर देशाच्या कोचिंग क्षेत्रातील तेजीचा केंद्रबिंदू आहे. बिहारमध्ये ५२.५% विद्यार्थी खाजगी कोचिंग घेतात. याच कारणामुळे ते ‘कोटा’नंतर देशातील दुसरे सर्वात मोठे कोचिंगचे हब मानले जात आहे.

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या उद्योगातून किती रोजगार मिळतो?

हा कोंचिग उद्योग लाखो लोकांना रोजगार देतो. बिहारमध्ये एका कोचिंग शिक्षकाचा पगार हा सुमारे ४.७२ लाख रुपये आहे. हा पगार नवख्या उमेद्वारांसाठी २.१६ लाखांपासून ते अनुभवी शिक्षकांसाठी ७.५ लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो. संपूर्ण देशात हा उद्योग हजारो शिक्षक, समुपदेशक (Counselor) आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना रोजगार पुरवत आहे.

Web Title: Patna khan sir coaching center firing gyan bihar coaching industry turnover

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Published On: Jun 04, 2026 | 11:05 AM

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