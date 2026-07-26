रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

AI Career Scope: AI जगतात मोठी उलथापालथ! या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी काय आहे उत्तम पर्याय?

Updated On: Jul 26, 2026 | 05:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

AI Career Scope 2026: AI च्या जगात प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंगनंतर आता 'लूप इंजिनिअरिंग'ची चर्चा सुरू आहे. या दोन्हीमधील फरक, आवश्यक कोर्सेस आणि पगाराची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

AI CAREER

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

AI Career Scope 2026:  आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची गती खूप वेगाने बदलत आहे. जेव्हा चॅटजीपीटी नवीन आले होते, तेव्हा सर्वत्र प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंगचाच बोलबाला होता. प्रत्येकजण AI कडून योग्य आणि अचूक उत्तरे मिळवण्यासाठी उत्तम मजकूर लिहिण्याची कला शिकत होता. पण जसा-जसा AI स्मार्ट होत गेला, तशी काम करण्याची पद्धतही बदलली आहे. आता बाजारात एक नवीन शब्द गाजत आहे – लूप इंजिनिअरिंग

जर तुम्ही टेक क्षेत्रात असाल किंवा तुमचे करिअर AI मध्ये घडवू इच्छित असाल, तर या दोन्हीमधील फरक समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणजे AI ला एकाच वेळी योग्य सूचना देण्याचे काम. तर लूप इंजिनिअरिंग अशी स्वयंचलित (ऑटोमॅटिक) यंत्रणा तयार करते, जिथे AI स्वतः दिलेले काम तपासतो, चुका सुधारतो आणि काम पूर्ण होईपर्यंत प्रक्रिया वारंवार करत राहतो. चला तर मग जाणून घेऊया प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग आणि लूप इंजिनिअरिंगमधील नेमका फरक काय आहे.

प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग आणि लूप इंजिनिअरिंग म्हणजे काय?

प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग: यामध्ये AI मॉडेलला टेक्स्ट कमांड दिली जाते – जसे की ‘ईमेल लिहा’ किंवा ‘या लेखाचा सारांश बनवा’. येथे संपूर्ण नियंत्रण माणसाच्या हातात असते आणि प्रत्येक टप्प्यावर माणसाला स्वतः इनपुट द्यावे लागते.

लूप इंजिनिअरिंग: यामध्ये AI ला एका वेळी फक्त एक कमांड दिली जात नाही, तर ‘लूप’ (चक्र) किंवा स्वयंचलित प्रक्रिया तयार केली जाते. AI एजंट काम सुरू करतो, स्वतःची चूक पकडतो आणि जोपर्यंत योग्य निकाल येत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही मानवी मदतीशिवाय काम करत राहतो.

‘हे’ कोर्सेस आवश्यक

प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग: यासाठी बेसिक लॉजिक, उत्तम इंग्रजी भाषेची समज आणि स्पष्ट सूचना लिहिण्याची कला आवश्यक आहे. यासाठी कोडिंग नसलेले ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेस (उदा. Coursera, Udemy किंवा DeepLearning.AI वरील GenAI कोर्सेस) पुरेसे आहेत.

लूप इंजिनिअरिंग: येथे कोडिंग आणि सिस्टीम डिझाइन येणे गरजेचे आहे. यासाठी Python, LangChain, LlamaIndex, AI एजंट्स आर्किटेक्चर आणि API इंटीग्रेशन सारखे प्रगत कोर्सेस करावे लागतील.

करिअरच्या उत्तम संधी कुठे मिळतील?

प्रॉम्प्ट इंजिनिअरसाठी भूमिका: कंटेंट रायटर, AI प्रॉम्प्ट डिझायनर, AI कॉपीरायटर, AI ट्रेनर आणि चॅटबॉट प्रॉम्प्ट ऑप्टिमायझर.

लूप इंजिनिअरसाठी भूमिका: AI एजंट डेव्हलपर, ऑटोमेशन इंजिनिअर, अप्लाइड AI इंजिनिअर आणि AI सिस्टीम आर्किटेक्ट.

School Fees: उच्च शिक्षणापेक्षा शाळेची फी जास्त वेगाने वाढतेय का? जाणून घ्या शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी..

प्रॉम्प्ट इंजिनिअर आणि लूप इंजिनिअरचा पगार किती आहे?

प्रॉम्प्ट इंजिनिअरचा पगार: भारतात फ्रेशर नॉन-कोडिंग प्रॉम्प्ट इंजिनिअरचा सुरुवातीचा पगार ४ लाख ते ८ लाख रुपयांच्या दरम्यान असतो. अनुभवासोबत हा पगार १२-१५ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. अनेक मोठ्या कंपन्या कोटींचे पॅकेजही देत आहेत.

लूप इंजिनिअरचा पगार: यामध्ये प्रोग्रामिंग आणि सॉफ्टवेअर डिझाइनचा समावेश आहे. त्यामुळे या भूमिकेला मोठी मागणी आहे. लूप किंवा AI एजंट इंजिनिअरचा सुरुवातीचा पगारच १० लाख ते १८ लाख रुपये असतो. ३ ते ५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या इंजिनिअर्सना २५ लाख ते ५० लाखांपर्यंत पॅकेज सहज मिळते.

Visa Rules: अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा नियमांत ‘हा’ मोठा बदल; १५ सप्टेंबरपूर्वी परतण्याचा दिला सल्ला

प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग हे AI शी संवाद साधण्याचे कौशल्य आहे, तर लूप इंजिनिअरिंग हे AI ला न थांबता कामाला लावण्याची यंत्रणा आहे. जर तुम्हाला कोडिंग आवडत असेल, तर लूप इंजिनिअरिंगमध्ये तगडे भविष्य आहे. जर तुमची भाषेवर चांगली पकड असेल, तर प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग ही एक योग्य सुरुवात ठरू शकते.

Web Title: Prompt engineering vs loop engineering ai career

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 05:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AI Startup Program: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करायचा आहे का? मग ही बातमी लगेच वाचा..
1

AI Startup Program: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करायचा आहे का? मग ही बातमी लगेच वाचा..

NEET Paper Leak: शिक्षण व्यवस्थेवर पेपरफुटीचा घाला! ‘डॉक्टर’ होण्याचं स्वप्न धुळीस, वैद्यकीय प्रवेशाऐवजी ‘या’ क्षेत्राला पसंती
2

NEET Paper Leak: शिक्षण व्यवस्थेवर पेपरफुटीचा घाला! ‘डॉक्टर’ होण्याचं स्वप्न धुळीस, वैद्यकीय प्रवेशाऐवजी ‘या’ क्षेत्राला पसंती

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संवादातून तोडगा निघावा; हिंसक संघर्ष दुर्दैवी! काय आहे विद्यार्थी परिषदेचं म्हणणं?
3

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संवादातून तोडगा निघावा; हिंसक संघर्ष दुर्दैवी! काय आहे विद्यार्थी परिषदेचं म्हणणं?

BreakingNews: जग हादरलं! Amazon च्या डेटा सेंटरवर इराणचा मिसाइल हल्ला? सत्य काय?
4

BreakingNews: जग हादरलं! Amazon च्या डेटा सेंटरवर इराणचा मिसाइल हल्ला? सत्य काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AI Career Scope: AI जगतात मोठी उलथापालथ! या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी काय आहे उत्तम पर्याय?

AI Career Scope: AI जगतात मोठी उलथापालथ! या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी काय आहे उत्तम पर्याय?

Jul 26, 2026 | 05:03 PM
IND vs SL: श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी टीम इंडियासमोर नवे संकट! एकाच वेळी ‘हे’ 5 स्टार खेळाडू दुखापतग्रस्त; गिलसमोर मोठी अडचण

IND vs SL: श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी टीम इंडियासमोर नवे संकट! एकाच वेळी ‘हे’ 5 स्टार खेळाडू दुखापतग्रस्त; गिलसमोर मोठी अडचण

Jul 26, 2026 | 05:03 PM
‘तारिणी’ मालिकेच्या टीमचे स्वादिष्ट स्वागत! ‘या’ मराठी अभिनेत्रीच्या रेस्टोरंटमध्ये घेतला नॉनव्हेज खाद्यपदार्थांचा आस्वाद

‘तारिणी’ मालिकेच्या टीमचे स्वादिष्ट स्वागत! ‘या’ मराठी अभिनेत्रीच्या रेस्टोरंटमध्ये घेतला नॉनव्हेज खाद्यपदार्थांचा आस्वाद

Jul 26, 2026 | 05:02 PM
‘फडणवीस केंद्रात गेले तर धर्मेंद्र प्रधानांपेक्षाही जास्त…’; हर्षवर्धन सपकाळांचा खोचक टोला

‘फडणवीस केंद्रात गेले तर धर्मेंद्र प्रधानांपेक्षाही जास्त…’; हर्षवर्धन सपकाळांचा खोचक टोला

Jul 26, 2026 | 04:56 PM
भारतीयांना कॉफी विकून कोट्यवधी कमवणाऱ्या इंग्रजी कंपनीला मोठा धक्का, गेल्या 5 वर्षांत पहिल्यांदा असं काही घडलं की…

भारतीयांना कॉफी विकून कोट्यवधी कमवणाऱ्या इंग्रजी कंपनीला मोठा धक्का, गेल्या 5 वर्षांत पहिल्यांदा असं काही घडलं की…

Jul 26, 2026 | 04:46 PM
US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध

US Iran War: 13 दिवसांच्या रणधुमाळीनंतर अमेरिकेने बदलली रणनीती; जेडी व्हान्स यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात जाऊन थांबवले युद्ध

Jul 26, 2026 | 04:35 PM
Visa Rules: अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा नियमांत ‘हा’ मोठा बदल; १५ सप्टेंबरपूर्वी परतण्याचा दिला सल्ला

Visa Rules: अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा नियमांत ‘हा’ मोठा बदल; १५ सप्टेंबरपूर्वी परतण्याचा दिला सल्ला

Jul 26, 2026 | 04:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा