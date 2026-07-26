‘फडणवीस केंद्रात गेले तर धर्मेंद्र प्रधानांपेक्षाही जास्त…’; हर्षवर्धन सपकाळांचा खोचक टोला

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजकीय डावपेच रचण्याचे कौशल्य आहे. त्यामुळे ते भविष्यात केंद्रात गेल्यास धर्मेंद्र प्रधानांपेक्षाही अधिक प्रभावीपणे परिस्थिती हाताळतील, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला. आगामी काळात देशाच्या राजकारणात मोठे बदल घडू शकतात आणि 2029 नंतर राष्ट्रीय राजकारणात वेगळी समीकरणे पाहायला मिळतील, असाही दावा त्यांनी केला.
सपकाळ यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सर्वप्रथम राहुल गांधी यांनी सातत्याने केली होती, असेही म्हटले. त्यांच्या मते, विद्यार्थी, युवक आणि विरोधी पक्षांच्या एकत्रित दबावामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. आंदोलनामुळे केंद्र सरकारचा अहंकार झुकला, असे सांगतानाच देशातील परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या प्रतिमेवर परिणाम झाल्याची टीकाही त्यांनी केली.
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यावेळी त्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहारांबाबत गंभीर आरोप करत सरकारने पारदर्शकता राखली नाही, असा दावा केला. शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
इथेनॉल धोरणाचा मुद्दाही सपकाळ यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या धोरणांवर टीका करत त्यांनी या विषयावरही सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच युवकांच्या आंदोलनामुळे देशाच्या राजकारणात नव्या प्रकारचे जनमत तयार झाले असून त्याचा परिणाम आगामी काळात दिसून येईल, असे त्यांनी मत व्यक्त केले.
दरम्यान, आंदोलनाच्या नेतृत्वाचा उल्लेख करताना राहुल गांधींच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी सुरुवातीपासून आवाज उठवला होता, असे सांगताना त्यांनी आंदोलनाचे श्रेय व्यापक विद्यार्थी आणि युवकांच्या सहभागाला दिले.
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धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सुरू झालेल्या या राजकीय चर्चांमध्ये हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्याने आणखी भर पडली आहे. त्यांच्या दाव्यांवर सत्ताधारी पक्षाकडून काय प्रतिक्रिया येते आणि आगामी काळात या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण कोणते वळण घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.