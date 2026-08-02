रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Shooting Idaho Twin Falls In N Out Burger Mass Shooting Marathi News

Idaho Shooting: अमेरिकेत गन कल्चरचा थरार; आयडाहोतील शॉपिंग सेंटरमध्ये माथेफिरूचा अंदाधुंद गोळीबार, 3 ठार अन् 7 हून अधिक जखमी

Updated On: Aug 02, 2026 | 12:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

US Shooting: अमेरिकेतील आयडाहो राज्यातील ट्विन फॉल्स येथील एका शॉपिंग सेंटरमध्ये शनिवारी दुपारी एका माथेफिरूने गोळीबार केला. पोलिसांनी हल्लेखोराला गोळ्या घालून ठार केले. या घटनेत अनेक जण ठार झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

us shooting idaho twin falls in n out burger mass shooting marathi news

US Shooting: आयडाहोमधील शॉपिंग सेंटरमध्ये अंदाधुंद आग, अनेक जण ठार झाल्याची भीती ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आयडाहोमधील शॉपिंग सेंटरमध्ये अंदाधुंद गोळीबार
  • ३ जणांचा मृत्यू, अनेक गंभीर जखमी
  • हल्लेखोर पोलिसांच्या कारवाईत ठार

अमेरिकेतील (America) बंदूक संस्कृती (Gun Culture) आणि सामूहिक गोळीबाराचे धोकादायक सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. शनिवारी दुपारी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:३० च्या सुमारास अमेरिकेतील आयडाहो राज्यातील ट्विन फॉल्स (Twin Falls, Idaho) या शहरात एक हृदयद्रावक आणि अत्यंत भयानक घटना घडली. शहराच्या उत्तर भागातील एका प्रसिद्ध आणि अत्यंत गजबजलेल्या व्यावसायिक शॉपिंग सेंटरमध्ये एका माथेफिरूने अत्याधुनिक एआर-शैलीच्या (AR-style rifle) रायफलने अचानक अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. नुकत्याच सुरू झालेल्या ‘इन-एन-आउट बर्गर’ (In-N-Out Burger) रेस्टॉरंटजवळ ही घटना घडल्याने सर्वत्र प्रचंड पळापळ आणि आरडाओरडा पसरला.

या अचानक झालेल्या हल्ल्यात रेस्टॉरंटमध्ये आणि शॉपिंग सेंटरच्या पार्किंग लॉटमध्ये उपस्थित असलेले नागरिक जीव वाचवण्यासाठी धावू लागले. या भीषण घटनेत तीन निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला असून सात नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी काही जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने स्थानिक हरबरव्ह्यू आणि सेंट ल्युक्स मॅजिक व्हॅली मेडिकल सेंटरमध्ये त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, वीकेंडला रेस्टॉरंट आणि शॉपिंग परिसरात शेकडो नागरिक खरेदी आणि जेवणासाठी जमले असतानाच हा रक्तरंजित तांडव सुरू झाला.

एआर-स्टाइल रायफल घेऊन पार्किंगमध्ये गोळीबार; व्हिडिओ व्हायरल

या घटनेबाबत सोशल मीडियावर काही अत्यंत थरारक व्हिडिओ समोर आले आहेत. एका व्हिडिओमध्ये काळ्या कपड्यांमधील एक तरुण रेस्टॉरंटच्या बाहेर हातात लांब एआर-स्टाइल रायफल घेऊन फिरताना दिसत आहे. तो एका पांढऱ्या कारच्या ट्रंकमधून आणखी शस्त्र काढताना आणि पार्किंग लॉटमध्ये उभ्या असलेल्या गाड्यांवर गोळीबार करताना स्पष्ट दिसत आहे. रेस्टॉरंटमधील प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, जेवणाची वाट पाहत असताना अचानक किचनच्या दिशेने गोळ्यांचे आवाज आले आणि कर्मचाऱ्यांनी सर्वांना खाली बसण्यास सांगितले. जीव वाचवण्यासाठी लोक रेस्टॉरंटच्या मागील दरवाजातून आणि खिडक्यांतून बाहेर पळाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: ट्रम्प यांची धोकादायक योजना! इराणवरील मोठ्या हल्ल्यानंतर चिंताग्रस्त सौदी राजकुमाराने उचलले मोठे पाऊल

या भीषण प्रसंगी एका सशस्त्र नागरिकाने आपल्या पिस्तूलने हल्लेखोराच्या दिशेने गोळीबार करून त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला. तर एका बर्गर रेस्टॉरंटच्या कर्मचाऱ्याने छातीत गोळी लागलेल्या आपल्या सहकाऱ्याला वाचवण्यासाठी पार्किंगमधून सुरक्षित स्थळी ओढत नेले. प्रत्यक्षदर्शींच्या या धाडसामुळे अधिक जीवितहानी टळल्याचे बोलले जात आहे.

पोलिसांची जलद कारवाई; हल्लेखोर जागीच ठार

गोळीबाराची माहिती मिळताच ट्विन फॉल्स पोलीस विभाग (Twin Falls Police Department), काउंटी शेरीफ आणि रुग्णवाहिकांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. संपूर्ण परिसर तात्काळ सील करण्यात आला आणि मुख्य रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले. ट्विन फॉल्सचे पोलीस प्रमुख मॅथ्यू हिक्स (Police Chief Matthew Hicks) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस पथकाने हल्लेखोराला शरण येण्याचे आवाहन केले, परंतु त्याने गोळीबार सुरूच ठेवल्याने पोलिसांनी केलेल्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईत संशयित हल्लेखोर मारला गेला.

पोलीस प्रमुख मॅथ्यू हिक्स यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “घटनास्थळ अत्यंत गोंधळाचे आणि भयावह होते. मात्र, हल्लेखोर ठार झाला असून आता शहराला किंवा स्थानिक नागरिकांना कोणताही धोका उरलेला नाही.” पोलीस आणि एफबीआय (FBI) ची पथके आता हल्लेखोराची ओळख पटवण्यासाठी आणि या भीषण हल्ल्यामागील मुख्य हेतू (Motive) शोधण्यासाठी सखोल तपास करत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

अमेरिकेतील गन कल्चरवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

सुमारे ५६,००० लोकसंख्या असलेले ट्विन फॉल्स हे शांत शहर म्हणून ओळखले जाते. परंतु या घटनेने संपूर्ण अमेरिकेतील बंदूक कायद्यांच्या शिथिलतेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आयडाहोचे राज्यपाल ब्रॅड लिटल (Gov. Brad Little) यांनी या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त करत पीडित कुटुंबांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. वीकेंडला शॉपिंग सेंटर आणि रेस्टॉरंटसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी घडलेल्या या घटनेमुळे अमेरिकेतील सामान्य नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Web Title: Us shooting idaho twin falls in n out burger mass shooting marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Wildfire: अमेरिकेत निसर्गाचा भयानक कोप! वॉशिंग्टनच्या जंगलात 2.5 लाख एकरांवर वणव्याचे तांडव; गव्हर्नरकडून आणीबाणी जाहीर
1

US Wildfire: अमेरिकेत निसर्गाचा भयानक कोप! वॉशिंग्टनच्या जंगलात 2.5 लाख एकरांवर वणव्याचे तांडव; गव्हर्नरकडून आणीबाणी जाहीर

Peru Plane Crash: नाझ्का लाईन्स पाहण्यासाठी निघालेले पर्यटक विमान कोसळले; 13 जणांचा होरपळून मृत्यू, पेरूमध्ये हळहळ
2

Peru Plane Crash: नाझ्का लाईन्स पाहण्यासाठी निघालेले पर्यटक विमान कोसळले; 13 जणांचा होरपळून मृत्यू, पेरूमध्ये हळहळ

US-Iran War: ट्रम्प यांची धोकादायक योजना! इराणवरील मोठ्या हल्ल्यानंतर चिंताग्रस्त सौदी राजकुमाराने उचलले मोठे पाऊल
3

US-Iran War: ट्रम्प यांची धोकादायक योजना! इराणवरील मोठ्या हल्ल्यानंतर चिंताग्रस्त सौदी राजकुमाराने उचलले मोठे पाऊल

Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी
4

Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Idaho Shooting: अमेरिकेत गन कल्चरचा थरार; आयडाहोतील शॉपिंग सेंटरमध्ये माथेफिरूचा अंदाधुंद गोळीबार, 3 ठार अन् 7 हून अधिक जखमी

Idaho Shooting: अमेरिकेत गन कल्चरचा थरार; आयडाहोतील शॉपिंग सेंटरमध्ये माथेफिरूचा अंदाधुंद गोळीबार, 3 ठार अन् 7 हून अधिक जखमी

Aug 02, 2026 | 12:50 PM
खडकवासला धरणातून विसर्गात मोठी वाढ; मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

खडकवासला धरणातून विसर्गात मोठी वाढ; मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Aug 02, 2026 | 12:47 PM
Tech Tips: घरबसल्या असं डाऊनलोड करा डिजिटल रेशन कार्ड… फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस

Tech Tips: घरबसल्या असं डाऊनलोड करा डिजिटल रेशन कार्ड… फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस

Aug 02, 2026 | 12:47 PM
महाळुंगेतील भूखंड वाद तापला, दोन्ही बिल्डरांकडून परस्परांवर आरोप; नेमकं काय घडलं?

महाळुंगेतील भूखंड वाद तापला, दोन्ही बिल्डरांकडून परस्परांवर आरोप; नेमकं काय घडलं?

Aug 02, 2026 | 12:35 PM
RBI New Scheme: आरबीआयच्या योजनेची परदेशी गुंतवणूकदारांना भुरळ! 2 आठवड्यांत दुप्पट झाली रक्कम; काय आहे खास?

RBI New Scheme: आरबीआयच्या योजनेची परदेशी गुंतवणूकदारांना भुरळ! 2 आठवड्यांत दुप्पट झाली रक्कम; काय आहे खास?

Aug 02, 2026 | 12:34 PM
Kangana Ranaut on Hrithik Roshan: हृतिकच्या एका कमेंटने पुन्हा पेटला जुना वाद; कंगनाचा संताप, सबा आझादवरही साधला अप्रत्यक्ष निशाणा

Kangana Ranaut on Hrithik Roshan: हृतिकच्या एका कमेंटने पुन्हा पेटला जुना वाद; कंगनाचा संताप, सबा आझादवरही साधला अप्रत्यक्ष निशाणा

Aug 02, 2026 | 12:30 PM
Konkan Railway: बाप्पाच्या आगमनापूर्वी कोकणकरांना मोठी भेट! मुंबई–सावंतवाडी एक्स्प्रेसची घोषणा

Konkan Railway: बाप्पाच्या आगमनापूर्वी कोकणकरांना मोठी भेट! मुंबई–सावंतवाडी एक्स्प्रेसची घोषणा

Aug 02, 2026 | 12:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा