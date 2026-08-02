Idaho Shooting: अमेरिकेत गन कल्चरचा थरार; आयडाहोतील शॉपिंग सेंटरमध्ये माथेफिरूचा अंदाधुंद गोळीबार, 3 ठार अन् 7 हून अधिक जखमी

अमेरिकेतील (America) बंदूक संस्कृती (Gun Culture) आणि सामूहिक गोळीबाराचे धोकादायक सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. शनिवारी दुपारी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:३० च्या सुमारास अमेरिकेतील आयडाहो राज्यातील ट्विन फॉल्स (Twin Falls, Idaho) या शहरात एक हृदयद्रावक आणि अत्यंत भयानक घटना घडली. शहराच्या उत्तर भागातील एका प्रसिद्ध आणि अत्यंत गजबजलेल्या व्यावसायिक शॉपिंग सेंटरमध्ये एका माथेफिरूने अत्याधुनिक एआर-शैलीच्या (AR-style rifle) रायफलने अचानक अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. नुकत्याच सुरू झालेल्या ‘इन-एन-आउट बर्गर’ (In-N-Out Burger) रेस्टॉरंटजवळ ही घटना घडल्याने सर्वत्र प्रचंड पळापळ आणि आरडाओरडा पसरला.
या अचानक झालेल्या हल्ल्यात रेस्टॉरंटमध्ये आणि शॉपिंग सेंटरच्या पार्किंग लॉटमध्ये उपस्थित असलेले नागरिक जीव वाचवण्यासाठी धावू लागले. या भीषण घटनेत तीन निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला असून सात नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी काही जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने स्थानिक हरबरव्ह्यू आणि सेंट ल्युक्स मॅजिक व्हॅली मेडिकल सेंटरमध्ये त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, वीकेंडला रेस्टॉरंट आणि शॉपिंग परिसरात शेकडो नागरिक खरेदी आणि जेवणासाठी जमले असतानाच हा रक्तरंजित तांडव सुरू झाला.
या घटनेबाबत सोशल मीडियावर काही अत्यंत थरारक व्हिडिओ समोर आले आहेत. एका व्हिडिओमध्ये काळ्या कपड्यांमधील एक तरुण रेस्टॉरंटच्या बाहेर हातात लांब एआर-स्टाइल रायफल घेऊन फिरताना दिसत आहे. तो एका पांढऱ्या कारच्या ट्रंकमधून आणखी शस्त्र काढताना आणि पार्किंग लॉटमध्ये उभ्या असलेल्या गाड्यांवर गोळीबार करताना स्पष्ट दिसत आहे. रेस्टॉरंटमधील प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, जेवणाची वाट पाहत असताना अचानक किचनच्या दिशेने गोळ्यांचे आवाज आले आणि कर्मचाऱ्यांनी सर्वांना खाली बसण्यास सांगितले. जीव वाचवण्यासाठी लोक रेस्टॉरंटच्या मागील दरवाजातून आणि खिडक्यांतून बाहेर पळाले.
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या भीषण प्रसंगी एका सशस्त्र नागरिकाने आपल्या पिस्तूलने हल्लेखोराच्या दिशेने गोळीबार करून त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला. तर एका बर्गर रेस्टॉरंटच्या कर्मचाऱ्याने छातीत गोळी लागलेल्या आपल्या सहकाऱ्याला वाचवण्यासाठी पार्किंगमधून सुरक्षित स्थळी ओढत नेले. प्रत्यक्षदर्शींच्या या धाडसामुळे अधिक जीवितहानी टळल्याचे बोलले जात आहे.
गोळीबाराची माहिती मिळताच ट्विन फॉल्स पोलीस विभाग (Twin Falls Police Department), काउंटी शेरीफ आणि रुग्णवाहिकांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. संपूर्ण परिसर तात्काळ सील करण्यात आला आणि मुख्य रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले. ट्विन फॉल्सचे पोलीस प्रमुख मॅथ्यू हिक्स (Police Chief Matthew Hicks) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस पथकाने हल्लेखोराला शरण येण्याचे आवाहन केले, परंतु त्याने गोळीबार सुरूच ठेवल्याने पोलिसांनी केलेल्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईत संशयित हल्लेखोर मारला गेला.
पोलीस प्रमुख मॅथ्यू हिक्स यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “घटनास्थळ अत्यंत गोंधळाचे आणि भयावह होते. मात्र, हल्लेखोर ठार झाला असून आता शहराला किंवा स्थानिक नागरिकांना कोणताही धोका उरलेला नाही.” पोलीस आणि एफबीआय (FBI) ची पथके आता हल्लेखोराची ओळख पटवण्यासाठी आणि या भीषण हल्ल्यामागील मुख्य हेतू (Motive) शोधण्यासाठी सखोल तपास करत आहेत.
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सुमारे ५६,००० लोकसंख्या असलेले ट्विन फॉल्स हे शांत शहर म्हणून ओळखले जाते. परंतु या घटनेने संपूर्ण अमेरिकेतील बंदूक कायद्यांच्या शिथिलतेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आयडाहोचे राज्यपाल ब्रॅड लिटल (Gov. Brad Little) यांनी या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त करत पीडित कुटुंबांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. वीकेंडला शॉपिंग सेंटर आणि रेस्टॉरंटसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी घडलेल्या या घटनेमुळे अमेरिकेतील सामान्य नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.