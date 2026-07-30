गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Students Should Not Be Compelled To Provide A Minority Certificate

Career News : अल्पसंख्याक विकास विभागाचे निर्देश! ‘विद्यार्थ्यांकडून ‘या’ गोष्टीची सक्ती करू नये’

Updated On: Jul 30, 2026 | 06:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र किंवा दाखल्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश अल्पसंख्याक विकास विभागाने दिले आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र किंवा दाखल्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने दिले आहेत. शासनाने विहित केलेले वैध पुरावे ग्राह्य धरून विद्यार्थ्यांना तात्काळ प्रवेश देण्यास सांगितले असून, केवळ प्रमाणपत्राच्या अभावी कोणताही पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सर्व शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले आहेत.

गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी विरारच्या विवा महाविद्यालयात खास उपक्रम! द्वारकाधीश मंदिराजवळ केले वृक्षारोपण

महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, झोराष्ट्रीयन (पारसी), जैन आणि ज्यु या सात धार्मिक समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता दिली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून या समुदायातील व्यक्तींना स्वतंत्र वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना काही शैक्षणिक संस्थांकडून अशा प्रमाणपत्राची मागणी केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने ही स्पष्टता देण्यात आली आहे.

१ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार शाळा सोडल्याचा दाखला (एलसी), प्रवेश नोंदवही किंवा शालेय अभिलेखातील धर्म अथवा मातृभाषेची नोंद, संबंधित धर्मप्रमुख किंवा नोंदणीकृत संस्थेचे प्रमाणपत्र (उदा. बाप्तिस्मा किंवा दीक्षा प्रमाणपत्र) अथवा पालकांचे शपथपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा अल्पसंख्याक असल्याचा वैध पुरावा म्हणून स्वीकारावा, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

NEET UG PreparationTips: नीटमध्ये टॉपर बनण्यासाठी कोणत्या विषयावर जास्त भर द्यावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन तसेच आयुर्वेद संचालनालयांना २१ जुलै २०२६ रोजी पुन्हा सूचना देण्यात आल्या आहेत. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सचिव डॉ. माधवी खोडे चवरे यांनी सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांनी शासनाच्या आदेशांचे पालन करून कोणताही पात्र अल्पसंख्याक विद्यार्थी केवळ वैयक्तिक प्रमाणपत्र नसल्यामुळे प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.

Web Title: Students should not be compelled to provide a minority certificate

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 06:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मंथन परीक्षेत सार्थक नानेगांवकर प्रथम; माण तालुक्यासह, जिल्हा-राज्यातही सार्थकचा डंका
1

मंथन परीक्षेत सार्थक नानेगांवकर प्रथम; माण तालुक्यासह, जिल्हा-राज्यातही सार्थकचा डंका

फायनान्स क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार करतायं! मग CA vs MBA Finance vs CFA मधील फरक लगेच जाणून घ्या
2

फायनान्स क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार करतायं! मग CA vs MBA Finance vs CFA मधील फरक लगेच जाणून घ्या

JOB News: IT क्षेत्रातील तरुणांसाठी खुशखबर! ‘ही’ कंपनी देणार 20,000 नव्या नोकऱ्या; जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीची तारीखही ठरली
3

JOB News: IT क्षेत्रातील तरुणांसाठी खुशखबर! ‘ही’ कंपनी देणार 20,000 नव्या नोकऱ्या; जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीची तारीखही ठरली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Career News : अल्पसंख्याक विकास विभागाचे निर्देश! ‘विद्यार्थ्यांकडून ‘या’ गोष्टीची सक्ती करू नये’

Career News : अल्पसंख्याक विकास विभागाचे निर्देश! ‘विद्यार्थ्यांकडून ‘या’ गोष्टीची सक्ती करू नये’

Jul 30, 2026 | 06:20 PM
Samsungच्या नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीजकरिता Record pre-orders

Samsungच्या नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीजकरिता Record pre-orders

Jul 30, 2026 | 06:14 PM
Sunetra Pawar: जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांची अहिल्यानगर भेट; राजकीय हालचालींना वेग

Sunetra Pawar: जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांची अहिल्यानगर भेट; राजकीय हालचालींना वेग

Jul 30, 2026 | 05:59 PM
CWC 2026: एक नाही, तीन-तीन दावेदार! Neeraj Chopraची फायनलमध्ये धडक; रोहित-यशवीरचीही दमदार एन्ट्री

CWC 2026: एक नाही, तीन-तीन दावेदार! Neeraj Chopraची फायनलमध्ये धडक; रोहित-यशवीरचीही दमदार एन्ट्री

Jul 30, 2026 | 05:49 PM
सह्याद्री फुलला! रानफुलांचा रंगोत्सव बहरला; काळ्याकभिन्न कातळांवरील हिरव्या गालिच्यावर…

सह्याद्री फुलला! रानफुलांचा रंगोत्सव बहरला; काळ्याकभिन्न कातळांवरील हिरव्या गालिच्यावर…

Jul 30, 2026 | 05:37 PM
ठाण्याच्या विकासाला नवी गती! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; तब्बल 50 एकरांहून अधिक क्षेत्रात…

ठाण्याच्या विकासाला नवी गती! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; तब्बल 50 एकरांहून अधिक क्षेत्रात…

Jul 30, 2026 | 05:26 PM
Neral News: मोबाईल टॉवर बॅटरी चोरीचा पर्दाफाश; दोन आरोपी अटकेत, ₹4.78 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Neral News: मोबाईल टॉवर बॅटरी चोरीचा पर्दाफाश; दोन आरोपी अटकेत, ₹4.78 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Jul 30, 2026 | 05:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा