Parliament Jobs: संसदेत नोकरी करायची आहे? जाणून घ्या येथील विविध पदांची पात्रता अन् पगार!

Parliament Jobs 2026: देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थेत म्हणजेच संसदेत काम करणे हे अनेक तरुणांचे स्वप्न असते. संसदेत केवळ लोकप्रतिनिधी किंवा खासदारच काम करत नसून, संसद सचिवालयाचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा स्तरावर विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. संसद सचिवालयाकडून वेळोवेळी या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाते. या नोकऱ्यांचे मुख्यत्वे गट ‘अ’, गट ‘ब’, गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले असून, पदानुसार शैक्षणिक पात्रता आणि वेतनश्रेणी निश्चित केली जाते. चला तर मग जाणून घेऊया संसदेत नेमकी कोणती पदे भरली जातात आणि त्यांचे पात्रता निकष काय आहेत.
संसदेतील भरती प्रक्रियेत उच्च श्रेणीतील गट ‘अ’ अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी, संशोधन अधिकारी व संपादकांचा समावेश होतो. या पदांसाठी उमेदवाराकडे संबंधित विषयातील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक असून सुरुवातीचा मूळ पगार ५६,१०० रुपयांपेक्षा जास्त असतो. गट ‘ब’ मधील सहाय्यक अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर आणि अनुवादक यांसारख्या पर्यवेक्षी पदांसाठी किमान पदवीधर असणे गरजेचे असून वेतन ३५,४०० ते ४४,९०० रुपयांच्या दरम्यान असते.
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तर तरुणांसाठी सर्वाधिक संधी उपलब्ध असणाऱ्या गट ‘क’ श्रेणीतील लिपिक, स्टेनोग्राफर आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर या पदांसाठी १२ वी पास किंवा पदवीधर उमेदवार अर्ज करू शकतात, ज्यांचा सुरुवातीचा पगार १९,९०० ते २५,५०० रुपये असतो. तसेच गट ‘ड’ अंतर्गत शिपाई, ड्रायव्हर आणि सुरक्षा रक्षक या पदांसाठी १० वी किंवा १२ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असून सुरुवातीचा पगार १८,००० रुपये प्रतिमहिना असतो. या सर्व मूळ पगाराव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमांनुसार महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर महत्त्वाच्या सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात.
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