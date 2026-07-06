Ashish Kumar Verma IIT dropout : (IIT), आयआयएम (IIM) किंवा एम्स (AIIMS) मध्ये प्रवेश न मिळाल्यामुळे विद्यार्थी निराश झाले असल्याच्या अनेक कथा तुम्ही वाचल्या असतील. भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत या नामांकित संस्थांना यशाची शिडी मानले जाते. लाखो तरुण या संस्थांमध्ये शिकण्याचे आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठे स्वप्न बनवतात आणि जेव्हा ते पूर्ण होत नाही, तेव्हा त्यांचे मन खचून जाते. परंतु, सध्या सोशल मीडियावर आशिष कुमार वर्माची कहाणी प्रचंड व्हायरल होत आहे.
आशिष कुमार वर्मा याने देशातील सर्वात नामांकित ‘आयआयटी दिल्ली’ (IIT Delhi) मध्ये प्रवेश तर मिळवला, पण शिक्षण मध्येच सोडून दिले. अवघ्या १९ वर्षांच्या वयात त्याला जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ‘मायक्रोसॉफ्ट’ (Microsoft) मध्ये नोकरी मिळाली. आशिषचा हा प्रवास लिंक्डइन (LinkedIn) आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत आहे. जर तुमच्याकडे कौशल्य (Skill) असेल आणि तुम्ही तुमच्या ध्येयाबाबत स्पष्ट असाल, तर यशासाठी कोणत्याही कॉलेजच्या पदवीची (Degree) वाट पाहण्याची गरज नाही, हे त्याने सिद्ध केले आहे. जाणून घेऊया त्याची ही ‘सक्सेस स्टोरी’.
आशिष कुमार वर्मा हा काही सामान्य विद्यार्थी नव्हता. अवघ्या १८ वर्षांच्या वयात तो जगातील सर्वात तरुण ‘गुगल डेव्हलपर एक्सपर्ट’ (Google Developer Expert) बनला होता. याशिवाय, तो जपानच्या प्रसिद्ध ‘साकुरा सायन्स प्रोग्राम’चा (Sakura Science Programme) हिस्सा राहिला आहे. त्याने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर स्वतः तयार केलेले एक ॲप सादर केले होते. आशिषच्या मते, या यशामुळे त्याची दृष्टी आणि आत्मविश्वास दोन्ही खूप मजबूत झाले.
Rain Alert: शाळांना रेड अलर्ट! मुसळधार पावसामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; जिल्ह्यातील सर्व शाळांना तातडीने सुट्टी जाहीर!
आशिष कुमार वर्माने केवळ एका मोठ्या ब्रँडच्या नावासाठी किंवा प्रतिष्ठेसाठी मायक्रोसॉफ्ट जॉइन केले नव्हते, तर त्याला तिथे नवनवीन प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य मिळत होते. त्याला ज्या रॉकस्टार इंजिनीअरकडून काही शिकायचे असायचे, तो व्यक्ती त्याच्यापासून फक्त एका मेसेजच्या अंतरावर असायचा. आशिषने सांगितले की, कंपनीचा कर्मचारी म्हणून तो C#, Typescript आणि क्यूब इंजिनच्या निर्मात्यांशी थेट बोलू शकतो आणि अशा कल्पना मिळवू शकतो ज्या इंटरनेटवरही उपलब्ध नाहीत.
आशिषने तरुणांना एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे – “जर तुम्हाला काही बनवायचे असेल, तर फक्त सुरुवात करा.” ‘एलएलएम’ (LLM) आणि ‘एआय’ (AI) तंत्रज्ञान तुम्हाला ज्ञान मिळवण्यासाठी तुमच्याकडे बॅचलर, मास्टर्स किंवा पीएचडीची पदवी आहे की नाही, हे विचारणार नाही.
Railway Loco Pilot: रेल्वेत ‘लोको पायलट’ व्हायचंय? मग परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांनी ‘या’ मेडिकल टेस्टबद्दल लगेच जाणून घ्या
आशिष कुमार वर्माची ही कहाणी आजच्या ‘जेन झी’ (Gen Z) तरुणांची बदलती विचारसरणी दर्शवते. हे तरुण केवळ पुस्तकी ज्ञान किंवा मोठ्या डिग्र्यांच्या मागे धावण्याऐवजी प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स (व्यावहारिक अनुभव) आणि कल्पक स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व देत आहेत.