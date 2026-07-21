Lifestyle News: ट्रायल रुममध्ये कपडे परफेक्ट, पण घरी येताच लूक बदलतो? जाणून घ्या खरं कारण!

Lifestyle News: शॉपिंगला गेल्यावर एक गोष्ट जवळपास प्रत्येकाच्या बाबतीत घडते. दुकानात ट्रायल घेतलेला ड्रेस खूप छान दिसतो, अंगावर मस्त बसतो आणि लगेच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला जातो. पण तोच ड्रेस घरी आणून पुन्हा घातला की काहीतरी वेगळंच वाटू लागतं. रंग तितका उठून दिसत नाही, फिटिंगही तसं खास वाटत नाही आणि अनेकदा “हा ड्रेस खरंच मी घेतला का?” असा प्रश्नही पडतो. मग असं नेमकं का होतं?
यामागे कपड्यांपेक्षा दुकानातील वातावरणाचा मोठा वाटा असतो. मोठ्या मॉलमधील ट्रायल रूम अशा पद्धतीने तयार केल्या जातात की ग्राहकांना कपडे अधिक आकर्षक दिसावेत. त्यामुळे आपल्याला जे दिसतं, ते घरी तसंच दिसेलच असं नाही.
सर्वात मोठा फरक पडतो तो प्रकाशामुळे. ट्रायल रूममध्ये साधा पांढरा दिवा नसतो. तिथे मऊ आणि उबदार प्रकाश वापरला जातो. हा प्रकाश चेहरा आणि शरीरावर पडणाऱ्या सावल्या कमी करतो. त्यामुळे त्वचा अधिक तजेलदार दिसते आणि कपड्यांचा रंगही उठून दिसतो. अनेकवेळा कपड्याचा मूळ रंग आणि ट्रायल रूममध्ये दिसणारा रंग यामध्ये थोडा फरक जाणवू शकतो. घरी नैसर्गिक प्रकाश किंवा ट्यूबलाइटमध्ये तोच ड्रेस पाहिला की त्याचे खरे स्वरूप समोर येते.
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दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आरसा. अनेक कपड्यांच्या दुकानांमध्ये खास प्रकारचे आरसे बसवलेले असतात. काही आरसे अगदी हलक्या कोनात लावलेले असतात. त्यामुळे उंची थोडी जास्त आणि शरीर अधिक सडपातळ दिसू शकते. काही ठिकाणी अशा प्रकारचे आरसे वापरले जातात की त्यात व्यक्ती अधिक फिट दिसते. त्यामुळे कपडे अंगावर अधिक चांगले वाटतात आणि खरेदी करण्याची इच्छा वाढते.
ट्रायल रूमचे वातावरणही आपल्या निर्णयावर परिणाम करते. आतमध्ये स्वच्छता, थंड हवा, छान सुगंध आणि शांतता असते. बाहेरच्या गर्दीमधून आत गेल्यावर मनही प्रसन्न होते. अशा वेळी आपण स्वतःकडे अधिक सकारात्मक नजरेने पाहतो. त्यामुळे साधे कपडेही विशेष वाटू लागतात.
यामध्ये मानसशास्त्राचाही भाग आहे. एखादा नवीन ड्रेस घातल्यानंतर आपल्यामध्ये उत्साह निर्माण होतो. आपण स्वतःची कल्पना त्या कपड्यांमध्ये एखाद्या कार्यक्रमात किंवा खास प्रसंगी करू लागतो. त्यामुळे त्या क्षणी निर्णय भावनेतून घेतला जातो. घरी आल्यावर मात्र शांतपणे विचार केला जातो आणि मग त्याच कपड्याबद्दल मत बदलू शकते.
म्हणूनच कपडे खरेदी करताना थोडी काळजी घेणे गरजेचे आहे. शक्य असेल तर ट्रायल रूममधून बाहेर येऊन दुकानातील वेगळ्या प्रकाशातही ड्रेस पाहा. रंग नैसर्गिक प्रकाशात कसा दिसतो, हे तपासा. घाईत निर्णय घेण्यापेक्षा दोन मिनिटे जास्त विचार केल्यास चुकीची खरेदी टाळता येऊ शकते.
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कपडे निवडताना केवळ आरशात दिसणाऱ्या प्रतिमेवर विश्वास ठेवू नका. आरामदायक फिटिंग, रंग, कापड आणि वापराचा उद्देश यांचाही विचार करा. फॅशन महत्त्वाची असली तरी रोजच्या वापरात कपडे किती योग्य वाटतात, हे अधिक महत्त्वाचे असते. पुढच्यावेळी शॉपिंगला गेल्यावर ट्रायल रूममध्ये ड्रेस खूपच परफेक्ट वाटला, तरी लगेच निर्णय घेऊ नका. थोडा वेळ घ्या, वेगळ्या प्रकाशात पाहा आणि मगच खरेदी करा. अशा छोट्या सवयीमुळे नंतर “हा ड्रेस घ्यायलाच नको होता” अशी भावना येण्याची शक्यता खूप कमी होईल.