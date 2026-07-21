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Oil crisis :कच्या तेलाची किंमत १०० डॉलर पार जाण्याची शक्यता ; इराण अमेरिका युद्धाचा परिणाम

Updated On: Jul 21, 2026 | 03:11 PM IST
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सारांश

अमेरिका इराण युध्दामुळॆ होर्मूझ मधील वाहतूक पूर्णपणे बंद पडली असून , हुतींनी आखातातील देशांना दिलेल्या लाल समुद्र बंदीवरून ,तेलाचे भाव वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • होर्मूझ मधील जहाज वाहतूक पूर्णपणे ठप्प
  • कच्या तेलाच्या किमती अस्थिर
  • इराणच्या सर्वात मोठ्या तेल केंद्रावर नजर

होर्मूझ मधील जहाज वाहतूक पूर्णपणे ठप्प

जगातल्या सर्वात महत्वाच्या जलमार्गावर म्हणजेच स्ट्रेट ऑफ होर्मूझ वरील जहाज वाहतूक गेल्या २४ तासांपासून बंद आहे . या व्यस्त जलमार्गावर जिथे दिवसाला १२३ ते १३० जहाजे प्रवास करत होती . तिथे गेल्या २४ तासात फक्त ५ ते ७ जहाजे सुरक्षित प्रवास करू शकली आहेत . युके मेरीटाईम ट्रेंड ऑपरेशन्स यूकेमटीओने पुष्टी केली आहे की संयुक्त अरब अमिरातीच्या फुजेरा बंदराच्या जवळ एका मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला आहे. यूकेमटीओच्या माहितीनुसार, किनाऱ्यापासून 17 नॉटिकल मैल दूर एका अज्ञात शस्त्राने जहाजाला धडक दिली, ज्यामुळे जहाजाच्या स्टीयरिंग सिस्टीमचे मोठे नुकसान झाले आहे.लष्करी संघर्ष आणखी वाढवत, यमनच्या हूती बंडखोरांनी लाल समुद्राच्या मार्गाने सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरातीसाठी समुद्री नाकेबंदीची थेट धमकी दिली आहे.संयुक्त अरब अमिरात आपल्या 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची निर्यात याच मार्गाने करते. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर थेट धोका निर्माण झाला आहे.

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कच्या तेलाच्या किमती अस्थिर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती अचानक 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आल्या आहेत. रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार, मध्यस्थांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात 10 दिवसांचा युद्धविराम प्रस्ताव ठेवल्यानंतर तेलाच्या किंमतीत ही थोडी घसरण झाली आहे. मात्र बाजारातील तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही दिलासा फार काळ टिकणारी नाही. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा साठा आधीच खूप कमी पातळीवर आहे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे पुरवठा सतत प्रभावित होत आहे.सीएनबीसीच्या विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे .जर जहाजांची नाकेबंदी जास्त काळ चालू राहिली आणि जगभरात तेलाचा साठा कमी राहिला, तर कच्च्या तेलाच्या किंमती लवकरच 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर जातील.

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इराणच्या सर्वात मोठ्या तेल केंद्रावर नजर

अमेरिकेचे संरक्षण तज्ञ आता थेट आणि पूर्ण युद्धाची रणनीती तेहरानविरोधात आखत आहेत. वॉशिंग्टन पोस्ट आणि न्यू यॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार अमेरिकेची नजर आता इराणच्या खार्ग बेटावर आहे. खार्ग बेटाला इराणचा सर्वात मोठा आर्थिक खजिना मानले जाते, कारण देशातील 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल याच बेटावरून निर्यात होते. अमेरिकेचे लष्करी रणनीतिकार या बेटावर नियंत्रण मिळवून इराणची आर्थिक कणा पूर्णपणे तोडू इच्छितात.इराणने स्पष्ट सांगितले आहे की त्यांच्या तेल पायाभूत सुविधांवर झालेला कोणताही हल्ला संपूर्ण प्रदेशाला उद्ध्वस्त करेल. कतारने अमेरिकेच्या सैन्याला आपल्या लष्करी तळांचा वापर करण्याची परवानगी दिल्यामुळे तेहरान आणखी आक्रमक भूमिका घेत आहे.

Web Title: Oil crisis crude oil prices likely to cross 100 impact of iran us conflict

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Published On: Jul 21, 2026 | 03:11 PM

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