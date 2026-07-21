Oil crisis :कच्या तेलाची किंमत १०० डॉलर पार जाण्याची शक्यता ; इराण अमेरिका युद्धाचा परिणाम

Red Sea Crisis : यमनच्या हूती बंडखोरांनी सौदी अरब विरुद्ध समुद्री नाकेबंदी जाहीर केली, मग पाकिस्तान टेन्शनमध्ये का?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती अचानक 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आल्या आहेत. रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार, मध्यस्थांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात 10 दिवसांचा युद्धविराम प्रस्ताव ठेवल्यानंतर तेलाच्या किंमतीत ही थोडी घसरण झाली आहे. मात्र बाजारातील तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही दिलासा फार काळ टिकणारी नाही. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा साठा आधीच खूप कमी पातळीवर आहे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे पुरवठा सतत प्रभावित होत आहे.सीएनबीसीच्या विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे .जर जहाजांची नाकेबंदी जास्त काळ चालू राहिली आणि जगभरात तेलाचा साठा कमी राहिला, तर कच्च्या तेलाच्या किंमती लवकरच 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर जातील.
US-Iran War: युद्ध कधी थांबेल? इराणच्या विदेश मंत्र्यांनी ठेवली अट; इराणी सैन्याचा ट्रम्प यांना इशारा
अमेरिकेचे संरक्षण तज्ञ आता थेट आणि पूर्ण युद्धाची रणनीती तेहरानविरोधात आखत आहेत. वॉशिंग्टन पोस्ट आणि न्यू यॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार अमेरिकेची नजर आता इराणच्या खार्ग बेटावर आहे. खार्ग बेटाला इराणचा सर्वात मोठा आर्थिक खजिना मानले जाते, कारण देशातील 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल याच बेटावरून निर्यात होते. अमेरिकेचे लष्करी रणनीतिकार या बेटावर नियंत्रण मिळवून इराणची आर्थिक कणा पूर्णपणे तोडू इच्छितात.इराणने स्पष्ट सांगितले आहे की त्यांच्या तेल पायाभूत सुविधांवर झालेला कोणताही हल्ला संपूर्ण प्रदेशाला उद्ध्वस्त करेल. कतारने अमेरिकेच्या सैन्याला आपल्या लष्करी तळांचा वापर करण्याची परवानगी दिल्यामुळे तेहरान आणखी आक्रमक भूमिका घेत आहे.