Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

बहुतांश मुलांसाठी ३ वर्षांचे वय प्ले स्कूलसाठी योग्य असल्याचे बालरोगतज्ज्ञ सांगतात. प्रत्येक मूल वेगळे असते, त्यामुळे घाई न करता मुलाची मानसिक-भावनिक तयारी पाहणे महत्त्वाचे आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 09:15 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

आजच्या काळात अनेक पालकांमध्ये एकच संभ्रम असतो. आपल्या पाल्याला प्ले स्कूलमध्ये नेमकं कधी दाखल करावं? काहींचं मत असतं की जितक्या लवकर शाळेत घातलं, तितकं मूल हुशार होईल. मात्र तज्ज्ञ डॉक्टर याबाबत काय सांगतात, हे जाणून घेणं अधिक महत्त्वाचं ठरतं. प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञ डॉ. निमिषा अरोरा यांनी याविषयी स्पष्ट आणि सोप्या शब्दांत मार्गदर्शन केलं आहे. त्यांनी आपल्या इंस्टाग्राम व्हिडिओत सांगितलं की, बहुतेक मुलांसाठी ३ वर्षांचे वय प्ले स्कूल सुरू करण्यासाठी योग्य मानले जाते. या वयात मूल थोडंसं समजूतदार होतं, आई-वडिलांपासून काही काळ दूर राहू शकतं आणि नवीन वातावरण स्वीकारण्याची क्षमता त्याच्यात निर्माण झालेली असते.

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

मात्र प्रत्येक मूल वेगळं असतं, हे पालकांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. काही मुलं अडीच वर्षांतच प्ले स्कूलसाठी तयार असतात, तर काही मुलांना साडेतीन ते चार वर्षांपर्यंत घरचं वातावरणच अधिक सुरक्षित आणि पोषक वाटतं. त्यामुळे समाजाचा दबाव, शेजाऱ्यांची मतं किंवा ‘इतरांची मुलं आधीच शाळेत जातात’ या विचारांमुळे घाईघाईने निर्णय घेणं योग्य नाही.

लवकर शाळेत पाठवलं म्हणजे मूल जास्त हुशार होईल, हा एक मोठा गैरसमज असल्याचं डॉ. अरोरा सांगतात. अर्ली स्कूलिंग म्हणजे स्मार्ट मूल, असं अजिबात नाही. लहान वयात अभ्यासापेक्षा खेळ, गोष्टी ऐकणं, प्रश्न विचारणं, कल्पनाशक्तीचा वापर करणं आणि पालकांसोबत वेळ घालवणं या गोष्टी मुलांच्या बौद्धिक आणि भावनिक विकासासाठी अधिक महत्त्वाच्या असतात.

प्ले स्कूलमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेताना मुलाचं वय नव्हे, तर त्याची मानसिक आणि भावनिक तयारी पाहिली पाहिजे. मूल आनंदी आहे का? नवीन लोकांमध्ये ते सहज मिसळतं का? थोडा वेळ आई-वडिलांपासून दूर राहू शकतं का? हे प्रश्न पालकांनी स्वतःला विचारायला हवेत.

जर मूल भावनिकदृष्ट्या तयार नसेल आणि त्याला जबरदस्तीने शाळेत पाठवलं, तर त्याला भीती, रडणं, अस्वस्थता, एंग्जायटी किंवा असुरक्षितता जाणवू शकते. अशा परिस्थितीत मूल शिकण्याऐवजी तणावाखाली जातं. एक आनंदी, सुरक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण मूलच उत्तम प्रकारे शिकू शकतं, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी

मुलाला सुरक्षित वाटेल असं वातावरण, मोकळा खेळ, प्रेमळ संवाद आणि संयमी पालकत्व यातूनच त्याचा सर्वांगीण विकास घडतो. त्यामुळे प्ले स्कूलमध्ये दाखल करण्याचा निर्णय घाईने न घेता, मुलाच्या गरजेनुसार आणि तयारीनुसार योग्य वेळी घ्यावा, हाच खरा शहाणपणाचा मार्ग आहे.

Web Title: When should you send your child to play school

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 09:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी
1

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना
2

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…
3

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल
4

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM