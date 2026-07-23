पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला चालना! मुंबईत मूर्तिकारांना ४०९ टन शाडू मातीचे मोफत वाटप

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यंदा सर्वाधिक शाडू मातीचे वाटप डी विभाग, एफ साऊथ आणि के ईस्ट या विभागांमध्ये झाले आहे. यामध्ये के ईस्ट विभागात सर्वाधिक ६८ टन्, डी विभागात ५८ टन तर एफ साऊथ विभागात ४७ टन मातीचे वाटप करण्यात आले आहे. याउलट बी विभाग आणि के नॉर्थ अशा काही विभागांमधून सध्या कमी मागणी आली आहे. परंतु गणेशोत्सवापर्यंत या मागणीत नक्कीच वाढ होण्याची शक्यता पालिकेच्या अधिका-यांनी व्यक्त केली आहे. केवळ शाडू मातीच नव्हे, तर पालिका मूर्तिकारांना नैसर्गिक रंगांचीही मदत करत असून यंदा २५ हजार ४०० लिटर पर्यावरणपूरक रंगांचे वितरण करण्यासाठी १.६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवर बंदी
मुंबई उच्च्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि पालिकेच्या सूचनेनुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तीवर बंदी असून, ६ फुटापेक्षा उंच मूर्तीचेच विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्यास परवानगी आहे.
त्यामुळे नैसर्गिक जलस्त्रोतांवरील ताण कमी करण्यासाठी पालिकेकडून कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी शहर व उपनगरात २९८ कृत्रिम तलावांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती, ज्यामध्ये जवळपास ९८ टक्के म्हणजेच १ लाख ८४ हजार घरगुती गणेशमूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले होते.
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नागरिक, मूर्तिकारांना सातत्याने आवाहन
यंदाही कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवून गणेशोत्सव अधिक निसर्गरम्य आणि पर्यावरणस्नेही पद्धतीने साजरा करण्यासाठी पालिका सातत्याने नागरिकांना व मूर्तिकारांना आवाहन करत आहे, ज्या मूर्तिकारांना आणखी शाडू माती हवी असेल, त्यांनी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ‘नागरिकाकरिता या रकान्यामध्ये ‘अर्ज करा’ या पर्यायावर क्लिक करून मागणी नोंदवावी, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
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