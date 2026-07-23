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पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला चालना! मुंबईत मूर्तिकारांना ४०९ टन शाडू मातीचे मोफत वाटप

Updated On: Jul 23, 2026 | 01:00 PM IST
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सारांश

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने यंदाही मूर्तिकारांना मोफत शाडू माती आणि नैसर्गिक रंग उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू ठेवली आहे. आतापर्यंत ४०९ टन शाडू मातीचे वाटप करण्यात आले असून यंदा मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला चालना! मुंबईत मूर्तिकारांना ४०९ टन शाडू मातीचे मोफत वाटप

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • मुंबई महापालिकेकडून आतापर्यंत ४०९ टन शाडू मातीचे मोफत वाटप करण्यात आले.
  • पर्यावरणपूरक मूर्तींसाठी २५,४०० लिटर नैसर्गिक रंगांचे वितरण करण्याची तयारी.
  • POP मूर्तींवर बंदी कायम; कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवून पर्यावरणपूरक विसर्जनाला प्रोत्साहन.
मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव या मोहिमेला यंदाही मोठी बळकटी देण्यात आली आहे. मुंबई महानगरात शाडू मातीच्या मूर्ती घडविण्याकरिता महापालिकेकडून मूर्तिकारांना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मोफत शाडू माती पुरविण्यात येत आहे. पालिकेकडून प्रत्येक परिमंडळात आवश्यकतेनुसार विनामूल्य माती उपलब्ध करून देण्यात येत असून आतापर्यंत एकूण ४०९ टन इतक्या शाडू मातीचे मोफत वाटप करण्यात आले आहे. यंदा शाडू मातीच्या मागणीचा हा आकडा १ हजार टनाहून अधिक वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

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यंदा सर्वाधिक शाडू मातीचे वाटप डी विभाग, एफ साऊथ आणि के ईस्ट या विभागांमध्ये झाले आहे. यामध्ये के ईस्ट विभागात सर्वाधिक ६८ टन्, डी विभागात ५८ टन तर एफ साऊथ विभागात ४७ टन मातीचे वाटप करण्यात आले आहे. याउलट बी विभाग आणि के नॉर्थ अशा काही विभागांमधून सध्या कमी मागणी आली आहे. परंतु गणेशोत्सवापर्यंत या मागणीत नक्कीच वाढ होण्याची शक्यता पालिकेच्या अधिका-यांनी व्यक्त केली आहे. केवळ शाडू मातीच नव्हे, तर पालिका मूर्तिकारांना नैसर्गिक रंगांचीही मदत करत असून यंदा २५ हजार ४०० लिटर पर्यावरणपूरक रंगांचे वितरण करण्यासाठी १.६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवर बंदी

मुंबई उच्च्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि पालिकेच्या सूचनेनुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तीवर बंदी असून, ६ फुटापेक्षा उंच मूर्तीचेच विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्यास परवानगी आहे.
त्यामुळे नैसर्गिक जलस्त्रोतांवरील ताण कमी करण्यासाठी पालिकेकडून कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी शहर व उपनगरात २९८ कृत्रिम तलावांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती, ज्यामध्ये जवळपास ९८ टक्के म्हणजेच १ लाख ८४ हजार घरगुती गणेशमूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले होते.

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नागरिक, मूर्तिकारांना सातत्याने आवाहन

यंदाही कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवून गणेशोत्सव अधिक निसर्गरम्य आणि पर्यावरणस्नेही पद्धतीने साजरा करण्यासाठी पालिका सातत्याने नागरिकांना व मूर्तिकारांना आवाहन करत आहे, ज्या मूर्तिकारांना आणखी शाडू माती हवी असेल, त्यांनी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ‘नागरिकाकरिता या रकान्यामध्ये ‘अर्ज करा’ या पर्यायावर क्लिक करून मागणी नोंदवावी, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Mumbai ganeshotsav 2026 free shadu mati distribution natural colours bmc

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Published On: Jul 23, 2026 | 01:00 PM

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