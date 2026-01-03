Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Akola Crime : ‘रक्षकच भक्षक?’ महामार्गावर तरुणीचा पाठलाग; अश्लील बोलणे व हातवारे, पोलीस अधिकारी अटक

अकोला–खामगाव महामार्गावर तरुणीचा पाठलाग करून अश्लील शब्दांत बोलत हातवारे केल्याचा आरोप पोलिस उपनिरीक्षकावर झाला आहे. डायल 112 मुळे तरुणीची सुटका झाली असून आरोपी PSI ला अटक करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 08:45 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • अकोला जिल्ह्यात PSI वर तरुणीची छेडछाड केल्याचा आरोप
  • महामार्गावर पाठलाग करून अश्लील बोलणे व हातवारे
  • बाळापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
अकोला: अकोल्यातून घृणास्पद आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. पोलीस उपनिरीक्षकाने (PSI) तरुणीची छेडछाड केल्याचे समोर आले आहे. आधी पीडित तरुणीचा पाठलाग केला, त्यानंतर गाडी आडवी लावत अश्लील शब्दांत बोलत हातवारे केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेने अकोला पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. पोलिसांनी आरोपी पोलीस उपनिरीक्षकाला अटक केली आहे. ही घटना अकोला–खामगाव (मुंबई–नागपूर) राष्ट्रीय महामार्गावर घडली.

काय घडलं नेमकं?

आरोपी पोलीस उपनिरीक्षकाचं नाव शंकर सुरेश बोंडे असे आहे. तो रामदासपेठ पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहे. तेल्हारा तालुक्यातील २७ वर्षीय तरुणी बाळापूर नगरपालिकेत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून काम करते. ती रोज अकोल्याहून बाळापूर येथे महामार्गाने ये-जा करते. सायंकाळच्या सुमारास काम आटोपून अकोल्याकडे परतत असतांना आरोपी अधिकाऱ्याने तिचा पाठलाग केला. त्यानंतर गाडी तिच्या आडवी लावली. आरोपीने तरुणीशी अश्लील शब्दांत बोलत हातवारे केले असा आरोपी तिने केला आहे. हा प्रकार गंभीर असल्याचे लक्षात येताच तरुणीने तात्काळ डायल 112 वर कॉल केला.

पोलिसांना माहिती मिळताच पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झालं. तरुणीला सुरक्षितरित्या बाळापूर पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. तिच्या तक्रारीनुसार BNS कलम 78, 79 आणि 126(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करत PSI शंकर बोंडे याला अटक करण्यात आली आहे. ही घटना शेळद फाटा ते व्याळा रस्त्यावरील जिओ पेट्रोल पंपाजवळ घडल्याची माहिती आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास PSI माधुरी पाटील करीत आहेत.

नागरिकांमध्ये संताप

या घटनेमुळे अकोला पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेने अकोला पोलीस दलाची प्रतिमा मालिन झाली. आता पोलिसच असे कृत्य करत असतील तर विश्वास कोणावर ठेवायचा? कायद्याचे रक्षकच भक्षक बनले तर न्याय कुणाकडे मागायचा? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून, दोषी आढळल्यास कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: अकोला–खामगाव राष्ट्रीय महामार्गावर, जिओ पेट्रोल पंपाजवळ.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: PSI शंकर सुरेश बोंडे, रामदासपेठ पोलीस ठाण्यात कार्यरत.

  • Que: तरुणीला मदत कशी मिळाली?

    Ans: तरुणीला मदत कशी मिळाली?

Published On: Jan 03, 2026 | 08:45 AM

