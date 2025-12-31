संपूर्ण घटना काय आहे?
पोलिसांच्या अहवालांनुसार आणि कुटुंबातील सदस्यांनुसार, कौटुंबिक वादातून ही घटना सुरू झाली. तरुणीचा तिच्या आईशी एखाद्या गोष्टीवरून वाद झाला, त्यानंतर ती तिच्या मैत्रिणीच्या घरी गेली. तिने तिच्या बहिणीला सांगितले की ती तीन तासांत परत येईल. रात्री १२:३० च्या सुमारास, तिच्या मैत्रिणीच्या घरून परत येत असताना आणि मेट्रो चौकात ऑटोची वाट पाहत असताना, एक पांढऱ्या रंगाची कार तिच्या शेजारी आली. कारमधील दोन तरुणांनी तिला लिफ्ट देऊ केली आणि तिला तिच्या गंतव्यस्थानी सोडण्याचे आश्वासन दिले.
चालत्या कारमध्ये २ तास अत्याचार
तरुणीला घरी नेण्याऐवजी आरोपी तिला फरिदाबाद-गुरुग्राम रस्त्यावर घेऊन गेला. त्यांनी जवळजवळ दोन तास रस्त्यावर गाडी चालवली. यादरम्यान एका आरोपीने गाडी चालवली तर दुसऱ्याने महिलेवर अत्याचार केला.
रुग्णालयात दाखल, डोक्याला १२ टाके पडले
महिलेने आरोपींना जोरदार प्रतिकार केला तेव्हा त्यांनी तिच्यावर क्रूरपणे हल्ला केला. त्यांनी तिच्या डोक्यावर हल्ला केला ज्यामुळे ती गंभीर जखमी झाली. गुन्हा केल्यानंतर, राक्षसांनी मध्यरात्री तिला चालत्या गाडीतून रस्त्याच्या कडेला फेकून दिले. पीडितेला प्रथम सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, तेथून तिला दिल्लीतील एम्स येथे रेफर करण्यात आले. सध्या ती फरिदाबादमधील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे, जिथे तिच्या डोक्यावर १२ टाके पडले आहेत.
पोलिसांची कारवाई: २ आरोपींना अटक
पीडितेच्या बहिणीच्या तक्रारीनंतर फरिदाबाद पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली. त्यांनी घटनास्थळाचे आणि मार्गाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, ज्यामुळे आरोपीची गाडी ओळखण्यास मदत झाली. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. दोन्ही आरोपी मूळचे मध्य प्रदेशचे आणि सध्या फरिदाबादमध्ये राहत असल्याचे वृत्त आहे.
