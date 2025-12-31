Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Woman Was Gang Raped Under The Pretext Of Being Given A Lift

Gang Rape Case: लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने महिलेवर सामूहिक बलात्कार, विरोध केला तर डोक फोडलं अन् रस्त्यावर….

कार लिफ्टच्या बहाण्याने एका तरुणीचे अपहरण करण्यात आले आणि नंतर रस्त्यावर फिरवत दोन तास तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. गुन्हेगारांनी तिच्यावर केवळ बलात्कारच केला नाही तर...

Updated On: Dec 31, 2025 | 09:26 PM
लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने महिलेवर सामूहिक बलात्कार (photo Credit- X)

लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने महिलेवर सामूहिक बलात्कार (photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • फरिदाबाद हादरले!
  • लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने तरुणीवर सामूहिक बलात्कार
  • प्रतिकार केल्यावर डोक्यावर वार करून रस्त्यावर फेकले
Faridabad Gang Rape Case: दिल्लीला लागून असलेल्या फरिदाबादमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीचे कार लिफ्टच्या बहाण्याने अपहरण करण्यात आले आणि नंतर दोन तास रस्त्यावर फिरत असताना तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. गुन्हेगारांनी तिच्यावर बलात्कार केलाच नाही तर तिने प्रतिकार केला तेव्हा तिच्यावर क्रूरपणे हल्ला केला आणि नंतर मध्यरात्री चालत्या गाडीतून पळून गेले.

संपूर्ण घटना काय आहे?

पोलिसांच्या अहवालांनुसार आणि कुटुंबातील सदस्यांनुसार, कौटुंबिक वादातून ही घटना सुरू झाली. तरुणीचा तिच्या आईशी एखाद्या गोष्टीवरून वाद झाला, त्यानंतर ती तिच्या मैत्रिणीच्या घरी गेली. तिने तिच्या बहिणीला सांगितले की ती तीन तासांत परत येईल. रात्री १२:३० च्या सुमारास, तिच्या मैत्रिणीच्या घरून परत येत असताना आणि मेट्रो चौकात ऑटोची वाट पाहत असताना, एक पांढऱ्या रंगाची कार तिच्या शेजारी आली. कारमधील दोन तरुणांनी तिला लिफ्ट देऊ केली आणि तिला तिच्या गंतव्यस्थानी सोडण्याचे आश्वासन दिले.

चालत्या कारमध्ये २ तास अत्याचार

तरुणीला घरी नेण्याऐवजी आरोपी तिला फरिदाबाद-गुरुग्राम रस्त्यावर घेऊन गेला. त्यांनी जवळजवळ दोन तास रस्त्यावर गाडी चालवली. यादरम्यान एका आरोपीने गाडी चालवली तर दुसऱ्याने महिलेवर अत्याचार केला.

हे देखील वाचा: Rajasthan Crime : प्रेमसंबंधातून ब्लॅकमेलिंग; ४ मुलांच्या बापाने उचलला टोकाचा पाऊल, आत्महत्येचा थरारक व्हिडिओ…

रुग्णालयात दाखल, डोक्याला १२ टाके पडले

महिलेने आरोपींना जोरदार प्रतिकार केला तेव्हा त्यांनी तिच्यावर क्रूरपणे हल्ला केला. त्यांनी तिच्या डोक्यावर हल्ला केला ज्यामुळे ती गंभीर जखमी झाली. गुन्हा केल्यानंतर, राक्षसांनी मध्यरात्री तिला चालत्या गाडीतून रस्त्याच्या कडेला फेकून दिले. पीडितेला प्रथम सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, तेथून तिला दिल्लीतील एम्स येथे रेफर करण्यात आले. सध्या ती फरिदाबादमधील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे, जिथे तिच्या डोक्यावर १२ टाके पडले आहेत.

पोलिसांची कारवाई: २ आरोपींना अटक

पीडितेच्या बहिणीच्या तक्रारीनंतर फरिदाबाद पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली. त्यांनी घटनास्थळाचे आणि मार्गाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, ज्यामुळे आरोपीची गाडी ओळखण्यास मदत झाली. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. दोन्ही आरोपी मूळचे मध्य प्रदेशचे आणि सध्या फरिदाबादमध्ये राहत असल्याचे वृत्त आहे.

हे देखील वाचा: Chhatrapati Sambhajinagar Crime: संभाजीनगर हादरले! वर्षभरात १०३ ॲट्रॉसिटी आणि १५५…..; गुन्हेगारीचा आलेख उंचावला

Web Title: A woman was gang raped under the pretext of being given a lift

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 09:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
1

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!
2

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

धक्कादायक ! 8 वर्षांच्या चिमुकलीचा शिक्षकानेच केला विनयभंग; केसांना, पाठीला हात लावला अन्…
3

धक्कादायक ! 8 वर्षांच्या चिमुकलीचा शिक्षकानेच केला विनयभंग; केसांना, पाठीला हात लावला अन्…

ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, पोलीसाचाही सहभाग; कोट्यवधीचा मुद्देमाल सापडला
4

ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, पोलीसाचाही सहभाग; कोट्यवधीचा मुद्देमाल सापडला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मराठी झेंडा रोविला! राष्ट्रीय ‘वीर गाथा 5.0’ स्पर्धेच्या महाराष्ट्रातील १९ विजेत्यांना कर्तव्य पथावर आमंत्रण

मराठी झेंडा रोविला! राष्ट्रीय ‘वीर गाथा 5.0’ स्पर्धेच्या महाराष्ट्रातील १९ विजेत्यांना कर्तव्य पथावर आमंत्रण

Jan 22, 2026 | 06:07 PM
ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Jan 22, 2026 | 06:04 PM
Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Jan 22, 2026 | 06:00 PM
बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

Jan 22, 2026 | 05:51 PM
Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Jan 22, 2026 | 05:50 PM
Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 05:47 PM
Political News : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा

Political News : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा

Jan 22, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM