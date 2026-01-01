Akola Crime: नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी रक्तपात! अकोल्यात तंबाखू न दिल्याच्या रागातून व्यक्तीची हत्या

Accident News: बोलेरोची दुचाकीला जोरदार धडक; अपघातात वृद्धाचा गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू
काय नेमकं घडल?
मिळालेल्या माहितीनुसार, संतोष घावडे आणि राम गिराम यांच्यात तंबाखूच्या कारणावरून वाद झाला होता. सुरुवातीला शाब्दिक वादाने सुरुवात झाली मात्र काही वेळातच हा वाद विकोपाला गेला. वाद एवढा वाढला की दोघांमध्ये हाणामारी झाली. यादरम्यान आरोपी राम गिराम याने लोखंडी पाईपने संतोष घावडे यांच्या डोक्यावर हल्ला केला. या हल्यात संतोष घावडे गंभीर जखमी झाले. नागरिकांनी तात्काळ मदत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला.
आरोपी अटकेत
या घटनेची माहिती मिळताच अकोला पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवण्यात आला आहे. आरोपी राम गिराम याला अटक करण्यात आली असून, त्याच्याविरोधात हत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरु आहे.
अकोला शहरातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. सोमवारी रात्रीपासून तीन मुले गायब झाल्याची घटना समोर आली आहे. सोमवारी सायंकाळी हे तिघेही घराबाहेर पडले परंतु रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने कुटुंबियांच्या चिंतेत भर पडली. नातेवाईक, मित्र आणि शेजाऱ्यांकडे विचारपूस केल्यानंतरही त्यांचा काहीच ठावठिकाणा लागला नाही. शेवटी पालकांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहे.
पोलीस तपास सुरु
आशिष सतीश मुरई, आदित्य सदानंद सुगंधी आणि दर्शन राजू रंधिरे तिघेही १५ वर्षांचे आणि एकमेकांचे मित्र आहेत. पोलिसांनी शोधमोहीम सुरु केली आहे. मुलांचे मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही फुटेजचा तपास करत आहे. पोलिसांनी तिन्ही मुलांची शेवटची हालचाल नेमकी कुठे होती. शहरातील प्रमुख चौक, बाजारपेठा, सार्वजनिक ठिकाणे, तसेच जवळच्या बसस्थानक आणि रेल्वे स्टेशन परिसरात शोधमोहीम वाढवण्यात आली आहे.
Ans: तंबाखू खायला न दिल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून हत्या झाली.
Ans: मृत व्यक्ती संतोष भगवंतराव घावडे असून आरोपी राम कैलाश गिराम आहे.
Ans: आरोपीला अटक करून हत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.