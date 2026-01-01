Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  • Akola Crime Bloodshed On The Very First Day Of The New Year A Man Was Murdered In Akola Out Of Anger For Not Being Given Tobacco

Akola Crime: नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी रक्तपात! अकोल्यात तंबाखू न दिल्याच्या रागातून व्यक्तीची हत्या

अकोल्यात नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी तंबाखू न दिल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून संतोष घावडे यांची लोखंडी पाईपने हत्या करण्यात आली. आरोपी राम गिरामला पोलिसांनी अटक केली असून परिसरात भीतीचं वातावरण आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 02:09 PM
विवाहित महिलेला इन्स्टाग्रामवर 'तो' व्हिडिओ पाठवला अन् नंतर...

विवाहित महिलेला इन्स्टाग्रामवर 'तो' व्हिडिओ पाठवला अन् नंतर...

  • अकोल्यातील कृषीनगर परिसरात घटना
  • तंबाखू खायला न दिल्यामुळे वाद
  • आरोपीने लोखंडी पाईपने डोक्यात वार
अकोला: अकोला शहरातून नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी धक्कदायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. केवळ तंबाखू खायला न दिल्याच्या कारणातून एका व्यक्तीची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. सुरुवातीला शाब्दिक वादाने सुरुवात झाली नंतर काही वेळातच हा वाद विकोपाला गेला आणि हत्या करण्यात आली. हत्या करण्यात आलेल्या संतोष भगवंतराव घावडे असे नाव आहे. तर आरोपीचे नाव राम कैलाश गिराम असे आहे. ही घटना अकोला शहरातील कृषीनगर परिसरात घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Accident News: बोलेरोची दुचाकीला जोरदार धडक; अपघातात वृद्धाचा गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू

काय नेमकं घडल?

मिळालेल्या माहितीनुसार, संतोष घावडे आणि राम गिराम यांच्यात तंबाखूच्या कारणावरून वाद झाला होता. सुरुवातीला शाब्दिक वादाने सुरुवात झाली मात्र काही वेळातच हा वाद विकोपाला गेला. वाद एवढा वाढला की दोघांमध्ये हाणामारी झाली. यादरम्यान आरोपी राम गिराम याने लोखंडी पाईपने संतोष घावडे यांच्या डोक्यावर हल्ला केला. या हल्यात संतोष घावडे गंभीर जखमी झाले. नागरिकांनी तात्काळ मदत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला.

आरोपी अटकेत

या घटनेची माहिती मिळताच अकोला पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवण्यात आला आहे. आरोपी राम गिराम याला अटक करण्यात आली असून, त्याच्याविरोधात हत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरु आहे.

Akola Crime: अकोल्यातून तीन अल्पवयीन मुले गायब; रात्री घराबाहेर पडले आणि…

अकोला शहरातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. सोमवारी रात्रीपासून तीन मुले गायब झाल्याची घटना समोर आली आहे. सोमवारी सायंकाळी हे तिघेही घराबाहेर पडले परंतु रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने कुटुंबियांच्या चिंतेत भर पडली. नातेवाईक, मित्र आणि शेजाऱ्यांकडे विचारपूस केल्यानंतरही त्यांचा काहीच ठावठिकाणा लागला नाही. शेवटी पालकांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहे.

पोलीस तपास सुरु

आशिष सतीश मुरई, आदित्य सदानंद सुगंधी आणि दर्शन राजू रंधिरे तिघेही १५ वर्षांचे आणि एकमेकांचे मित्र आहेत. पोलिसांनी शोधमोहीम सुरु केली आहे. मुलांचे मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही फुटेजचा तपास करत आहे. पोलिसांनी तिन्ही मुलांची शेवटची हालचाल नेमकी कुठे होती. शहरातील प्रमुख चौक, बाजारपेठा, सार्वजनिक ठिकाणे, तसेच जवळच्या बसस्थानक आणि रेल्वे स्टेशन परिसरात शोधमोहीम वाढवण्यात आली आहे.

Nanded Crime: “आई-बाबा खूप आठवण…” अशी पोस्ट केल्यानंतर अवघ्या दोन तासांत तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या नेमकी कशामुळे झाली?

    Ans: तंबाखू खायला न दिल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून हत्या झाली.

  • Que: मृत व्यक्ती आणि आरोपी कोण आहेत?

    Ans: मृत व्यक्ती संतोष भगवंतराव घावडे असून आरोपी राम कैलाश गिराम आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीला अटक करून हत्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 01, 2026 | 02:09 PM

