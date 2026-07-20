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CJP Protest : ‘संसद उखडून टाकू, नेपाळ बनवू’च्या घोषणांनी खळबळ; CJP आंदोलनात ‘विंचू’ घुसल्याचा दावा

Updated On: Jul 20, 2026 | 03:06 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील CJPच्या संसद मोर्चादरम्यान आंदोलनात 'विंचू' घुसल्याचा दावा समोर आला आहे. आंदोलनादरम्यान काही आक्रमक घोषणाही देण्यात आल्याने या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

'संसद उखडून टाकू, नेपाळ बनवू'च्या घोषणांनी खळबळ; CJP आंदोलनात 'विंचू' घुसल्याचा दावा

'संसद उखडून टाकू, नेपाळ बनवू'च्या घोषणांनी खळबळ; CJP आंदोलनात 'विंचू' घुसल्याचा दावा

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विस्तार
  • ‘संसद उखडून टाकू, नेपाळ बनवू’च्या घोषणांनी खळबळ
  • CJP आंदोलनात ‘विंचू’ घुसल्याचा दावा
  • पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या विरोधात घोषणाबाजी
Delhi Protest News Marathi : कॉकरोच जनता पक्षाच्या संसद मोर्चाच्या आधी गोंधळ उडाला . रॅपिड ॲक्शन फोर्सने (आरएएफ) आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला असून, जमावाला पार्लमेंट स्ट्रीटच्या दिशेने पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांना पांगवत आहे. याशिवाय, संसद भवनाच्या आसपासची पाच मेट्रो स्थानके: सेंट्रल सेक्रेटरीएट, जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक आणि सेवा तीर्थ, पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद करण्यात आली आहेत. याचदरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) आयोजित केलेल्या संसद मोर्चात अनेक ‘विंचूंनी’ घुसखोरी केली आणि देशविरोधी वक्तव्ये करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. संसद पाडून नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याच्या धमक्याही देण्यात आल्या, तर काही जण पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात अत्यंत आक्षेपार्ह घोषणाबाजी करताना दिसले. असे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, लोक दिल्ली पोलिसांकडून कारवाईची मागणी करत आहेत.

CJP Parliament March LIVE: CJPचे अध्यक्ष अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, पांढरा टी-शर्ट घातलेला एक तरुण संसद भवन पाडण्याची धमकी देत ​​आहे. “राजीनामा दिला नाही तर संसद भवन पाडले जाईल. आम्ही ते पाडून टाकू… आम्ही त्याचे नेपाळ बनवू.” अनेक लोकांनी या व्हिडिओमध्ये दिल्ली पोलिसांना टॅग करून कारवाईची मागणी केली आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या विरोधात घोषणाबाजी

जंतर मंतर येथील काही आंदोलकांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात अत्यंत आक्षेपार्ह घोषणाबाजी केली. हा व्हिडिओ संसद मोर्चा सुरू होण्यापूर्वीचा असल्याचे म्हटले जात आहे. लोक हा व्हिडिओ पोलिसांना पाठवत असून, अशा व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत.

असाच एक आंदोलक माध्यमांना सांगतो, “आम्हाला धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा नको, आम्हाला मोदींचा राजीनामा हवा आहे. ते २० तारखेला संसदेत बसणार नाहीत; देशातील तरुण तिथे असतील. आम्ही २० तारखेला तोडफोड करू. किमान २-३ लाख लोक इथे येतील. मग बघू या सरकारमध्ये किती हिम्मत आहे… आम्ही हरियाणामधून आलो आहोत.” हा व्हिडिओ संसद मोर्चाच्या आधीचा असल्याचे दिसते.

कॉकरोच जनता पक्षाने शांततापूर्ण मोर्चासाठी आवाहन

कॉकरोच जनता पक्षाने आपल्या समर्थकांना शांततापूर्ण मोर्चासाठी आवाहन केले होते. त्यांनी समर्थकांना फुले आणि महान व्यक्तींची छायाचित्रे घेऊन मोर्चात सामील होण्याचे आवाहन केले होते.

पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष

मोर्चादरम्यान अनेक ठिकाणी पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये धक्काबुक्की व संघर्ष झाल्याचे समोर आले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी काही ठिकाणी सौम्य बळाचा वापर केला, तर संसद परिसराकडे जाणाऱ्या मार्गांवर आंदोलकांना रोखण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचाही वापर करण्यात आल्याची माहिती आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास आणि व्हायरल व्हिडिओंची पडताळणी संबंधित यंत्रणांकडून केली जात आहे.

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Web Title: Cjp protest delhi sansad march scorpions infiltrated controversy news marathi

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Published On: Jul 20, 2026 | 03:06 PM

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