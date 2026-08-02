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किरकोळ वादातून दुचाकीस्वारावर चाकूने वार, बाणेरमधील घटनेनं मोठी खळबळ; आता पोलिसांनी…

Updated On: Aug 02, 2026 | 04:40 PM IST
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सारांश

दुचाकीवरुन भरधाव निघालेल्या तिघांना जाब विचारल्याने तरुणावर चाकूने वार केल्याची धक्कादायक घटना पाषाण परिसरात घडली आहे. याप्रकरणी बाणेर पोलिसांनी दुचाकीस्वारासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

किरकोळ वादातून दुचाकीस्वारावर चाकूने वार, बाणेरमधील घटनेनं मोठी खळबळ; आता पोलिसांनी...

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विस्तार

पुणे : पुण्यासह राज्यभरात गुन्हेगारी वाढली असून, अशातच आता दुचाकीवरुन भरधाव निघालेल्या तिघांना जाब विचारल्याने तरुणावर चाकूने वार केल्याची धक्कादायक घटना पाषाण परिसरात घडली आहे. याप्रकरणी बाणेर पोलिसांनी दुचाकीस्वारासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. जीवन मेघावत, देवीदास मेघावत, रोहित मेघावत (तिघे रा. लमाणतांडा, पाषाण) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत एका तरुणाने बाणेर पोलिसांत तक्रार दिली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार २२ वर्षीय तरुण पाषाणमधील सुतारवाडी परिसरात राहायला आहे. शनिवारी (१ ऑगस्ट) दुचाकीस्वार तरुण पाषाण परिसरातील शिवशक्ती चौकातून निघाला होता. त्यावेळी आरोपी मेघावत हे दुचाकीवरुन ट्रिपल सीट निघाले होते. तक्रारदार तरुणाच्या दुचाकीला आरोपींच्या दुचाकीने धडक दिली. दुचाकीस्वार तरुणाने आरोपींना जाब विचारला. नीट गाडी चालवा, असे सांगितले. या कारणावरुन आरोपींनी तरुणाला शिवीगाळ केली. एका आरोपीने त्याच्याकडील छोटा चाकू काढला. तरुणाच्या बोटावर चाकूने वार केला. झटापटीत एका आरोपीच्या हातातील कडे तरुणाच्या डोळ्याखाली लागले. तरुणाच्या डोळ्याजवळ दुखापत झाली. पसार झालेल्या आरोपींचा शोध घेण्यात येत असून, पोलिस हवालदार एन. आर. चोखरे अधिक तपास करत आहेत.

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अनैतिक संबंधातून महिलेकडून एकावर चाकूने वार

अनैतिक संबंधातून एकावर महिलेने चाकूने वार केल्याची घटना मंगळवार पेठेत घडली आहे. या प्रकरणी महिलेसह तिघांविरुद्ध फरासखाना पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी रेश्मा रज्जाक शेख (वय ४०), रुखसार जावेद कोडगनुर (वय २३), सोहेल रज्जाक शेख (तिघे रा. भराव वस्ती, जुन्या बाजाराजवळ, मंगळवार पेठ) यांच्याविरुद्ध गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत ३७ वर्षीय व्यक्तीने फरासखाना पोलिसांत तक्रार दिली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी रेश्मा हिचे तक्रारदाराशी गेल्या १६ वर्षांपासून अनैतिक संबंध आहेत. तक्रारदार तरुण तिला खर्चासाठी नियमित पैसे द्यायचा. आरोपी रेश्माने तिच्या एका मित्राला दुचाकी वापरण्यास दिली होती. या कारणावरुन २८ जुलै रोजी रात्री त्यांच्यात वाद झाला. वादातून आरोपी रेश्माने तक्रारदार तरुणाला शिवीगाळ करुन त्याच्या गालावर चाकूने वार केला. रेश्मा हिची विवाहित मुलगी आणि साथीदाराने तरुणाला शिवीगाळ करुन मारहाण केल्याचे तक्रारदार तरुणाने फिर्यादीत म्हटले आहे. पोलीस हवालदार खिलारे तपास करत आहेत.

Web Title: An incident involving a knife attack on a young man has occurred in pune

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Published On: Aug 02, 2026 | 04:40 PM

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