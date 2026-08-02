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Pune Crime: घरात सापडले तिघेही बेशुद्ध… दार उघडल्यानंतर समोर आलं हृदयद्रावक दृश्य! ऑनलाईन मागवलं ‘सोडियम नायट्रेट’ आणि…

Updated On: Aug 02, 2026 | 01:14 PM IST
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सारांश

पिंपरीतील मोरवाडी येथे आर्थिक विवंचनेतून एका कुटुंबाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. घरात कोळशाचा विषारी धूर करून व विषारी पदार्थाचा वापर केल्याने विनोद पिल्लाई यांचा मृत्यू झाला, तर पत्नी आणि मुलगी गंभीर अवस्थेत उपचार घेत आहेत. पोलिसांना घटनास्थळी सुसाईड नोट मिळाली असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • आर्थिक अडचणींमुळे पिंपरीतील एका कुटुंबाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची प्राथमिक माहिती.
  • कुटुंबप्रमुख विनोद पिल्लाई यांचा मृत्यू, तर पत्नी आणि 19 वर्षीय मुलगी अतिदक्षता विभागात उपचाराधीन.
  • घटनास्थळी सुसाईड नोट, सोडियम नायट्रेटचे साहित्य आणि इतर पुरावे जप्त; मोबाईल व ऑनलाइन व्यवहारांची तपासणी सुरू.
पुणे: पिंपरी-चिंचवड शहरातून एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आर्थिक विवंचनेतून एका कुटुंबाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून, या घटनेत कुटुंबप्रमुख विनोद पिल्लाई (50) यांचा मृत्यू झाला आहे. तर त्यांची पत्नी आणि 19 वर्षीय मुलगी गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. घटनास्थळी पोलिसांना सुसाईड नोट मिळाली असून, सोडियम नायट्रेटची ऑनलाइन खरेदी, मोबाईलमधील माहिती आणि आर्थिक व्यवहारांच्या आधारे पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव विनोद पिल्लाई (५०) असे आहे. सिल्जा पिल्लाई (४५) आणि पूर्णिमा पिल्लाई (१९, सर्व रा. करिष्मा ग्लोरी हाउसिंग सोसायटी, मोरवाडी, पिंपरी; मूळ रा. केरळ) यांच्यावर उपचार सुरु आहे. संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुहास आव्हाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनोद पिल्लाई यांनी संगणकशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले होते. ते खासगी कंपनीत नोकरीला होते, तर सिल्जा खासगी शाळेत समन्वयक आहेत. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विनोद यांनी नौकरी सोडल्यांनंतर आर्थिक अडचणी वाढल्या. नंतर त्यांनी पिंपरीतील नेहरूनगर येथील स्वतःचे घर विकले आणि मोरवाडी परिसरात भाडेतत्त्वावरील घरात राहण्यास आले. मूळ गावी घराचे बांधकाम सुरु असून त्यामुळेही आर्थिक ताण वाढला. याच आर्थिक ताणामुळे त्यांनी टोकाचा पाऊल उचलला.

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‘सोडियम नायट्रेट’ ऑनलाईन मागवले…

शुक्रवारी मध्यरार्तीच्या सुमारास घरात कोळसा पेटवून त्यावर सोडियम नायट्रेट टाकला. त्यामुळे विषारी धूर निर्माण झाला. या धुरामुळे तिघेही बेशुद्ध झाले. शनिवारी सकाळी सिल्जा पिल्लाई शाळेत न आल्याने त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चौकशी केली. तेव्हा सोसायटीतील नागरिकांनी घराची पाहणी केली असता तिघेही बेशुद्धावस्थेत आढळले. तातडीने पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी तातडीने त्यांना महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, विनोद यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. तर सिल्जा आणि पूर्णिमा यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. विनोद यांनी ‘सोडियम नायट्रेट’ हे रसायन ऑनलाईन पद्धतीने मागवले होते आणि ते त्यांना कुरिअरद्वारे घरपोच मिळाले होते. याशिवाय, विषारी धूर कसा तयार करायचा, याची माहिती त्यांनी इंटरनेटवरून घेतली होती का, याचाही शोध आता पोलीस घेत आहेत.

सुसाईड नोट

पोलिसांनी घटनास्थळावरून सोडियम नायट्रेटचा डबा, कुरिअरचे पाकीट, कोळसा आणि कोळशाची राख हे जप्त केले आहे. घटनास्थळी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली एक चिठ्ठी सुद्धा सापडली आहे. त्यात “आर्थिक अडचणींमुळे आम्ही जीवन संपविण्याचा निर्णय घेत असून, यासाठी कोणालाही जबाबदार धरू नये,” असा स्पष्ट उल्लेख या चिठ्ठीत करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

पोलीस तपास सुरु

पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत आहे. पोलीस तिघांच्या फोनच्या डेटाची सखोल तपासणी करत आहे. या तांत्रिक तपासणीनंतरच आत्महत्येमागचे नेमके आणि स्पष्ट कारण समोर येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पिंपरी-चिंचवडमधील मोरवाडी परिसरात.

  • Que: या घटनेत काय घडले?

    Ans: आर्थिक विवंचनेतून कुटुंबाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पतीचा मृत्यू झाला, तर पत्नी आणि मुलगी उपचार घेत आहेत.

  • Que: पोलिसांच्या तपासात काय समोर आले?

    Ans: घटनास्थळी सुसाईड नोट मिळाली असून मोबाईल, ऑनलाइन खरेदी, आर्थिक व्यवहार आणि इतर पुराव्यांची सखोल तपासणी सुरू आहे.

Web Title: Pune crime a heart wrenching scene revealed after the door was opened sodium nitrite was ordered online and

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Published On: Aug 02, 2026 | 01:14 PM

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