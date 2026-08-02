US Naval Strength :इस्रायलच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेच्या नौदलावर वाढता ताण? निवृत्त जनरलचा इशारा..

मध्य पूर्वेतील तणाव कायम असताना अमेरिकेच्या नौदल क्षमतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेचे निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि संरक्षण क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, इस्रायलला दीर्घकाळ लष्करी संरक्षण द्यायचे झाल्यास अमेरिकेच्या नौदलावर मोठा ताण येऊ शकतो. विशेषतः इराणकडून क्षेपणास्त्र, ड्रोन किंवा समुद्री मार्गांवरून हल्ल्यांची शक्यता वाढल्यास अमेरिकेला अतिरिक्त युद्धनौका आणि विमानवाहू नौका तैनात कराव्या लागू शकतात.
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सध्या अमेरिकेच्या नौदलाची उपस्थिती केवळ मध्य पूर्वेपुरती मर्यादित नाही. इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या वाढत्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी, युरोपमध्ये नाटो देशांच्या सुरक्षेसाठी तसेच इतर अनेक भागांतही अमेरिकेची जहाजे आणि नौदल तैनात आहे. अशा परिस्थितीत एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर मोठ्या प्रमाणात लष्करी उपस्थिती राखणे हे अमेरिकेसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते, असे मत संरक्षण विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
निवृत्त जनरलच्या मते, आधुनिक युद्धामध्ये केवळ सैनिकांची संख्या महत्त्वाची नसते. विमानवाहू नौका, क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली, विध्वंसक युद्धनौका, पाणबुड्या आणि समुद्रातील पुरवठा व्यवस्था यांचा समन्वय तितकाच आवश्यक असतो. जर मध्य पूर्वेत संघर्ष अधिक तीव्र झाला, तर अमेरिकेला आपल्या नौदल संसाधनांचे नव्याने नियोजन करावे लागू शकते.
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दरम्यान, अमेरिकेकडे जगातील सर्वात मोठे आणि अत्याधुनिक नौदल असल्याचे वास्तव कायम आहे. त्यामुळे “अमेरिका इस्रायलचे संरक्षण करू शकत नाही” असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी दीर्घकालीन संघर्ष निर्माण झाल्यास उपलब्ध संसाधनांवर दबाव वाढू शकतो, याकडे या इशाऱ्याद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
इराण-इस्रायल तणाव, लाल समुद्रातील सुरक्षेचे प्रश्न आणि होर्मूझ सामुद्रधुनीतील वाढलेली लष्करी हालचाल यामुळे अमेरिकेच्या नौदलावर अतिरिक्त जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे भविष्यात मध्य पूर्वेतील परिस्थिती आणखी बिघडल्यास अमेरिकेला आपल्या मित्रदेशांसोबत अधिक समन्वय साधावा लागेल, असे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या नौदल क्षमतेबाबत सुरू झालेली चर्चा ही लष्करी ताकदीपेक्षा जागतिक जबाबदाऱ्या आणि उपलब्ध संसाधनांचे व्यवस्थापन याभोवती फिरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत मध्य पूर्वेतील घडामोडी आणि अमेरिकेची भूमिका याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.