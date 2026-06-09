Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Badlapur Accident Mns Leader Rajesh Shete Struck Hard By A Speeding Car Driver Absconding Incident Captured On Cctv

Badlapur Accident: मनसे नेते राजेश शेटे यांना भरधाव कारची जोरदार धडक; चालक फरार, CCTV मध्ये घटना कैद

Updated On: Jun 09, 2026 | 01:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

बदलापूरमध्ये मनसेचे मुरबाड विधानसभा अध्यक्ष राजेश शेटे यांना भरधाव कारने जोरदार धडक दिल्याची घटना घडली. स्वातंत्र्यवीर सावरकर उड्डाणपुलावर झालेल्या या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले असून चालक फरार झाला आहे. संपूर्ण घटना CCTV मध्ये कैद झाली असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बदलापूरमध्ये मनसे नेते राजेश शेटे यांना भरधाव कारची धडक
  • अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून फरार, CCTV फुटेज पोलिसांच्या ताब्यात
  • गंभीर जखमी शेटे यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू
बदलापूर: बदलापूर येथून एक हिट अँड रनची घटना समोर आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुरबाड विधानसभा अध्यक्ष राजेश शेटे यांना भरधाव कारणे जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात शेटे गंभीर जखमी झाले असून चालक धडक दिल्यानंतर घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. हा संपूर्ण थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. हा अपघात 7 जून रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास स्वातंत्र्यवीर सावरकर उड्डाणपुलावर घडला. पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवण्यास सुरुवात केली असून पोलीस तपास करत आहे.

Beed Crime: ‘कार्यक्रम ओके’ कॉलने उलगडलं हत्याकांड; प्रियकरासोबत पत्नीने रचला पतीच्या हत्येचा कट

कसा झाला अपघात?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी तथा मुरबाड विधानसभा अध्यक्ष राजेश शेटे हे दुचाकीवरून बिलोली परिसरातून आदर्श जात होते. यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर उडाण पुलावरून आदर्श नगरच्या दिशेने येत असतांना एका भरधाव चारचाकी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत राजेश शेटे गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर स्थानिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत शेटे यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. सध्या त्यांच्यावर वैधकीय उपचार सुरु आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळत आहे.

CCTV मध्ये कैद थरार

कारने धडक दिल्यांनतर तो तिथून फरार झाला. या प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून पोलिसांनी फुटेज ताब्यात घेतले आहे. फरार चालकाचा शोध सुरू असून या प्रकरणी पुढील तपास करण्यात येत आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच मनसे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रुग्णालयात धाव घेतली. या घटनेमुळे बदलापूर परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पोलीस तपास सुरु

सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी संबंधित वाहनांची ओळख पटविण्याचे काम सुरु केले आहे. वाहनाचा क्रमांक आणि चालकाचा माग काढण्यासाठी तपास करण्यात येत आहे. लवकरच आरोपीला ताब्यात घेतले जाईल असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

संतापजनक! आईच्या प्रियकराने ४ वर्षीय चिमुकल्याची अमानुष मारहाण करून घेतला जीव; नैसर्गिक मृत्यूचा केला बनाव

ठाणे जिल्ह्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका चार वर्षांच्या निष्पाप मुलाचा त्याच्या आईच्या प्रियकराने अमानुष मारहाण करून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने मुलाला इतक्या क्रूरतेने मारहाण केले की त्याचा जागीच मृत्यू झाला. आरोपींनी सुरुवातीला या घटनेला नैसर्गिक मृत्यूचा बनाव केला मात्र पोलिसांनी तपास करत याचा छडा लावला. ही घटना ठाण्यातील काश्मीर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

पुण्याच्या वेशीवर ‘हाऊस पार्टी’चे नवे जाळे; शहरातील कारवाईनंतर ग्रामीणमधील फार्महाऊस, रिसॉर्ट्सवर वाढला कल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे घडला?

    Ans: बदलापूर पूर्व येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर उड्डाणपुलावर हा अपघात घडला.

  • Que: अपघातात कोण जखमी झाले?

    Ans: मनसेचे मुरबाड विधानसभा अध्यक्ष राजेश शेटे गंभीर जखमी झाले.

  • Que: पोलिसांकडे कोणता महत्त्वाचा पुरावा आहे?

    Ans: संपूर्ण अपघात CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाला असून पोलिसांनी फुटेज ताब्यात घेतले आहे.

Web Title: Badlapur accident mns leader rajesh shete struck hard by a speeding car driver absconding incident captured on cctv

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 01:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Beed Crime: ‘कार्यक्रम ओके’ कॉलने उलगडलं हत्याकांड; प्रियकरासोबत पत्नीने रचला पतीच्या हत्येचा कट
1

Beed Crime: ‘कार्यक्रम ओके’ कॉलने उलगडलं हत्याकांड; प्रियकरासोबत पत्नीने रचला पतीच्या हत्येचा कट

Virar Cirme: कॅमेरा झूम केला अन् समोर आलं धक्कादायक दृश्य; डोंगराळ भागात झाडाला लटकलेला मृतदेह
2

Virar Cirme: कॅमेरा झूम केला अन् समोर आलं धक्कादायक दृश्य; डोंगराळ भागात झाडाला लटकलेला मृतदेह

Akola News: NEET पेपरफुटीच्या तणावातून होतकरू विद्यार्थिनीचं टोकाचं पाऊल; अकोल्यातील घटना
3

Akola News: NEET पेपरफुटीच्या तणावातून होतकरू विद्यार्थिनीचं टोकाचं पाऊल; अकोल्यातील घटना

Hingoli Crime: निर्दयी कृत्य! पाच दिवसांच्या बाळाला झुडपात टाकून पळ काढला; पोलिसांचा तपास सुरू
4

Hingoli Crime: निर्दयी कृत्य! पाच दिवसांच्या बाळाला झुडपात टाकून पळ काढला; पोलिसांचा तपास सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Badlapur Accident: मनसे नेते राजेश शेटे यांना भरधाव कारची जोरदार धडक; चालक फरार, CCTV मध्ये घटना कैद

Badlapur Accident: मनसे नेते राजेश शेटे यांना भरधाव कारची जोरदार धडक; चालक फरार, CCTV मध्ये घटना कैद

Jun 09, 2026 | 01:26 PM
उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये बदल… LPG पुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये बदल… LPG पुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

Jun 09, 2026 | 01:25 PM
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला लातुरात मिळेना जिल्हाध्यक्ष; दीड महिन्यांपासून शोधाशोध सुरु

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला लातुरात मिळेना जिल्हाध्यक्ष; दीड महिन्यांपासून शोधाशोध सुरु

Jun 09, 2026 | 01:19 PM
शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral

शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral

Jun 09, 2026 | 01:14 PM
लालबागच्या राजाच्या आगमनाची चाहूल! पाद्यपूजनाने तयारीला सुरुवात, फोटोज आले समोर

लालबागच्या राजाच्या आगमनाची चाहूल! पाद्यपूजनाने तयारीला सुरुवात, फोटोज आले समोर

Jun 09, 2026 | 01:07 PM
Apple WWDC 2026: आयफोनमध्ये iOS 27 अपडेट कसं डाऊनलोड कराल? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा ही प्रोसेस

Apple WWDC 2026: आयफोनमध्ये iOS 27 अपडेट कसं डाऊनलोड कराल? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा ही प्रोसेस

Jun 09, 2026 | 01:06 PM
Union Cabinet reshuffle: मोदी मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलांची शक्यता! १२ मंत्र्यांना डच्चू मिळण्याचा अंदाज

Union Cabinet reshuffle: मोदी मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलांची शक्यता! १२ मंत्र्यांना डच्चू मिळण्याचा अंदाज

Jun 09, 2026 | 01:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें