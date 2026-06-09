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Beed Crime: ‘कार्यक्रम ओके’ कॉलने उलगडलं हत्याकांड; प्रियकरासोबत पत्नीने रचला पतीच्या हत्येचा कट

Updated On: Jun 09, 2026 | 11:50 AM IST
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सारांश

बीडच्या लिंबागणेश परिसरातील किरण सोनवणे हत्याकांडात धक्कादायक खुलासा झाला आहे. सुरुवातीला अपघात वाटणाऱ्या या प्रकरणात पत्नी प्रियंका सोनवणे हिने प्रियकर दशरथ परदेशी आणि साथीदार धीरज येडे यांच्या मदतीने पतीचा गळा आवळून खून केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. पोलिसांनी तिघांनाही अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • विवाहबाह्य संबंधातून पत्नीने प्रियकरासोबत पतीच्या खुनाचा कट रचला
  • गळा आवळून हत्या करून मृतदेह अपघातासारखा दाखवण्याचा प्रयत्न
  • कॉल रेकॉर्ड आणि शवविच्छेदन अहवालामुळे पोलिसांना मिळाला महत्त्वाचा पुरावा
बीड: बीड येथून एक थरारक हत्याकांड समोर आले आहे. सुरुवातीला हा अपघाती मृत्यू असल्याचे भासवण्यात आले मात्र पोलिसांच्या सखोल तपासातून या घटनेचा उलगडा केला आहे. विवाहबाह्य संबंधातून पत्नीनंच पतीचा काटा काढल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली असून पुढील कारवाई करत आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव किरण सोनवणे असे आहे. किरण आणि प्रियांका यांचा सात वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. काही काळानंतर कौटुंबिक वाद वाढत गेले आणि त्यातून प्रियांका व किरणचा मित्र दशरथ परदेशी यांच्यात जवळीक निर्माण झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रियांका आणि दशरथ दोघांमध्ये प्रेमसंबंध सुरु होते. याच दरम्यान पतीपासून वेगळं होण्यासाठी दोघांनी मिळून हत्येचा कट रचला. या कटात धीरज येडे यालाही सामील करण्यात आले.

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अपघात असल्याचा भासवलं

घटनेच्या रात्री आरोपींनी किरणला दारू पाजली. नशेत दशरथ किरणला सोबत घेऊन एका गाडीवर तर धीरज दुसऱ्या गाडीवर निघाले. निर्जन ठिकाणी गाडी थांबवून दशरथने कीरांच्याच रुमालाने त्याचा गळा आवळला. मृत्यूची खात्री झाल्यानंतर आरोपींनी हा प्रकार अपघातासारखा भासावा यासाठी मृतदेह रस्त्याच्या कडेला ठेवला. तसेच त्यावर दुचाकी टाकले.

‘कार्यक्रम ओके’ 

यांनतर आरोपी दशरथ आणि प्रियांका यांच्यात फोनद्वारे संपर्क केले. ‘कार्यक्रम ओके’ म्हणून कट यशस्वी झाल्याची माहिती या संभाषणातून देण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या कॉलच्या आधारे तपासाला महत्त्वाची दिशा मिळाली. दरम्यान, आरोपी धीरज याने स्वतःच्या वाहनातून मृतदेह रुग्णालयात नेण्यास मदत केल्याची बाब समोर आली आहे.

आरोपी अटकेत

मात्र शवविच्छेदन अहवाल समोर आल्यांनतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. शवविच्छेदन अहवालात गळ्यावर आढळलेल्या खुणांमुळे पोलिसांना सुरुवातीपासूनच संशय आला होता. त्यानंतर तांत्रिक तपास, कॉल रेकॉर्ड्स आणि अनेक संशयितांची चौकशी करण्यात आली. दोन आरोपी फरार झाले होते. मात्र त्यांना पनवेल येथून अटक करण्यात आले. पुढील चौकशीत पत्नीचाही सहभाग उघड झाल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील कारवाई करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: किरण सोनवणे यांचा खून कसा करण्यात आला?

    Ans: आरोपींनी दारू पाजल्यानंतर किरणचा रुमालाने गळा आवळून खून केला.

  • Que: या प्रकरणात कोणाला अटक करण्यात आली?

    Ans: पत्नी प्रियंका सोनवणे, प्रियकर दशरथ परदेशी आणि धीरज येडे यांना अटक करण्यात आली.

  • Que: पोलिसांना संशय कसा आला?

    Ans: शवविच्छेदन अहवालातील गळ्यावरील खुणा आणि कॉल रेकॉर्डमुळे पोलिसांना संशय आला.

Web Title: Beed crime karyakram ok call unravels murder case wife conspired with lover to kill husband

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Published On: Jun 09, 2026 | 11:50 AM

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