Beed Crime: ‘कार्यक्रम ओके’ कॉलने उलगडलं हत्याकांड; प्रियकरासोबत पत्नीने रचला पतीच्या हत्येचा कट

काय नेमकं प्रकरण?
हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव किरण सोनवणे असे आहे. किरण आणि प्रियांका यांचा सात वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. काही काळानंतर कौटुंबिक वाद वाढत गेले आणि त्यातून प्रियांका व किरणचा मित्र दशरथ परदेशी यांच्यात जवळीक निर्माण झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रियांका आणि दशरथ दोघांमध्ये प्रेमसंबंध सुरु होते. याच दरम्यान पतीपासून वेगळं होण्यासाठी दोघांनी मिळून हत्येचा कट रचला. या कटात धीरज येडे यालाही सामील करण्यात आले.
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अपघात असल्याचा भासवलं
घटनेच्या रात्री आरोपींनी किरणला दारू पाजली. नशेत दशरथ किरणला सोबत घेऊन एका गाडीवर तर धीरज दुसऱ्या गाडीवर निघाले. निर्जन ठिकाणी गाडी थांबवून दशरथने कीरांच्याच रुमालाने त्याचा गळा आवळला. मृत्यूची खात्री झाल्यानंतर आरोपींनी हा प्रकार अपघातासारखा भासावा यासाठी मृतदेह रस्त्याच्या कडेला ठेवला. तसेच त्यावर दुचाकी टाकले.
‘कार्यक्रम ओके’
यांनतर आरोपी दशरथ आणि प्रियांका यांच्यात फोनद्वारे संपर्क केले. ‘कार्यक्रम ओके’ म्हणून कट यशस्वी झाल्याची माहिती या संभाषणातून देण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या कॉलच्या आधारे तपासाला महत्त्वाची दिशा मिळाली. दरम्यान, आरोपी धीरज याने स्वतःच्या वाहनातून मृतदेह रुग्णालयात नेण्यास मदत केल्याची बाब समोर आली आहे.
आरोपी अटकेत
मात्र शवविच्छेदन अहवाल समोर आल्यांनतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. शवविच्छेदन अहवालात गळ्यावर आढळलेल्या खुणांमुळे पोलिसांना सुरुवातीपासूनच संशय आला होता. त्यानंतर तांत्रिक तपास, कॉल रेकॉर्ड्स आणि अनेक संशयितांची चौकशी करण्यात आली. दोन आरोपी फरार झाले होते. मात्र त्यांना पनवेल येथून अटक करण्यात आले. पुढील चौकशीत पत्नीचाही सहभाग उघड झाल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील कारवाई करत आहे.
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Ans: आरोपींनी दारू पाजल्यानंतर किरणचा रुमालाने गळा आवळून खून केला.
Ans: पत्नी प्रियंका सोनवणे, प्रियकर दशरथ परदेशी आणि धीरज येडे यांना अटक करण्यात आली.
Ans: शवविच्छेदन अहवालातील गळ्यावरील खुणा आणि कॉल रेकॉर्डमुळे पोलिसांना संशय आला.