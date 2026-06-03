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Beed Crime: घरासमोर लघुशंका आणि जुगार अड्ड्याला दलित महिलेचा विरोध; महिलेच्या गुप्तांगावर बेल्टने मारहाण, एवढेच नाही तर…

Updated On: Jun 03, 2026 | 10:14 AM IST
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सारांश

बीड जिल्ह्यातील रंजेगाव येथे जुगाराच्या अड्ड्याला विरोध केल्यामुळे एका दलित महिलेला अमानुष मारहाण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपींनी महिलेच्या गुप्तांगावर बेल्टने मारहाण केल्याचा आरोप असून तिच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • जुगार खेळण्यास विरोध केल्यामुळे दलित महिलेला बेदम मारहाण करण्यात आली.
  • शरीरावर खुणा दिसू नयेत म्हणून गुप्तांगावर बेल्टने मारहाण केल्याचा आरोप.
  • पिंपळनेर पोलिसांनी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून अटक अद्याप नाही.
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गावातील जुगाराच्या अड्ड्याला एका महिलेने विरोध केल्याने एका दलित महिलेला अमानुष मारहाण करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आरोपी वाल्मिक कराडच्या समर्थक असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात आरोपी निखिल आबूज आणि त्याच्या चार ते पाच साथीदारांविरोध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना पिंपळनेर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रंजेगाव येथे घडली.

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काय घडलं नेमक? 

काही तरुण व्यक्ती तिच्या घरासमोर जुगार खेळत बसले होते. याला विरोध केल्यामुळे तिला बेदम मारहाण करण्यात आली. याशिवाय त्या आरोपींनी महिलेच्या घरासमोरच लघुशंका केल्याने ती संतापली होती. गावात सुरू असलेल्या जुगाराच्या डावामुळे लहान शाळकरी मुलांवर वाईट परिणाम होतो, असं म्हटल्यानंतर आरोपी तरुणांनी महिलेला मारहाण सुरू केली केली. एवढेच नाही तर तिच्या गुप्तांगावर बेल्टने मारहाण करण्यात आल्याचा क्रूर आणि भयाण प्रकार समोर आला आहे. एवढेच नाही तर हल्ल्यावेळी महिलेच्या दोन लहान मुलांनाही आरोपींनी उचलून फेकले. त्यांना किरकोळ इजा झाली आहे.

मारहाणीत महिला गंभीर जखमी झाली. सध्या बीडच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. गुन्हा दाखल झाला असला तरी आरोपींना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणातील संबंधित आरोपी वाल्मिक कराडचा समर्थक आहे. वाल्मिक कराडसोबतचे फोटो देखील आता समोर आले आहेत. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.

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बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावत्र आई आणि मुलाच्या अनैतिक संबंध होते. बदनामीच्या भीतीने मुलाने विष प्रश्न करून, तर प्रियकराच्या मृत्यूचा धक्का सहन न झाल्याने सावत्र आईने रुग्णालयाच्या परिसरातच झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या घटनेमागचं कारण काय होतं?

    Ans: घरासमोर सुरू असलेल्या जुगाराच्या अड्ड्याला महिलेने विरोध केला होता.

  • Que: महिलेवर कशाप्रकारे अत्याचार करण्यात आला?

    Ans: आरोपींनी महिलेला बेदम मारहाण केली आणि गुप्तांगावर बेल्टने हल्ला केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी निखिल आबुज आणि त्याच्या साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Beed crime dalit woman opposes public urination and gambling den outside her home beaten with a belt on her genitalsand thats not all

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Published On: Jun 03, 2026 | 10:14 AM

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