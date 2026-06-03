Nashik Accident : ब्रेक फेल झालेल्या क्रेनचा महामार्गावर कहर; चार वाहनांना धडक, लहान मुलासह दोघांचा मृत्यू

यावेळी क्रेनने आयशर गाड़ी, कार आणि आपे रिक्षाला धडक दिली. रिक्षा क्रेनच्या पुढील भागात अडकला आणि रिक्षाचा चक्काचूर झाला. अपघात घडताच घटनास्थळी उपस्थित असलेले नागरिक रिक्षामध्ये अडकलेल्या दोघांना बाहेर काढले. जखमींना तातडीने उपचारासाठी चांदवड उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या अपघाताच्या घटनेचा अधिक तपास चांदवड पोलीस करत आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
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सुरतमध्ये एसटी बसेसची समोरासमोर भीषण धडक, ७ जणांचा मृत्यू
राज्याच्या सीमेवर अतिशय धक्कादायक घटना घडली असून गुजरातमधील सुरतमध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या दोन बसची समोरासमोर भीषण धडक झाली आहे. या धक्कादायक घटनेत ७ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस दल आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या असून बचावकार्य चालू आहे. तसेच, जखमींना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील दोन एसटी बसेसची समोरासमोर धडक झाली आहे. सुरतमधील बार्डोली येथील उवा या गावात हि घटना घडली आहे. महाराष्ट्र पासिंगच्या या दोनीही बस असल्याचे समजते. यातील एक एसटी धुळे-सुरत या मार्गावर धावणारी आहे. अतिशय भीषण अश्या या अपघातात ७ जणांचा दुर्दैवी अंत झाल्याची माहिती मिळत आहे. समोरासमोर धडक झाल्यामुळे दोन्ही बसचा चक्काचूर झाल्याचे दिसत आहे. तसेच या धडकेमुळे बसला आग देखील लागल्याचे दिसत आहे. अग्नीशमन दलाच्या गाड्यादेखील घटनास्थळी दाखल झाल्या. बसमधून मोठ्या प्रमाणात ज्वाळा आणि धुराचे लोट बाहेर येत होते. अग्निशमन दलाने आग विजवण्यास सुरुवात केली असून शर्थीचे प्रयत्न सुरु केले. जखमी प्रवाशांना तातडीने जवळच्या स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून मृत व्यक्तींचे मृतदेह शव विच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत.
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Ans: नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे मुंबई-आग्रा महामार्गावर हा अपघात घडला.
Ans: क्रेनचा ब्रेक फेल झाल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि अपघात झाला.
Ans: या अपघातात एका लहान मुलासह दोघांचा जागीच मृत्यू झाला.